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બ્રિટનમાં શીખ ડ્રાઈવર પર હુમલો: પહેલા દાઢી ખેંચી, પછી માથા પર માર્યો માર, બસ છીનવી અન્ય વાહનોને મારી ટક્કર

Sikh Bus Driver Assault Video: હુમલો કરાયેલ બસ ડ્રાઇવરને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને તે ખતરાથી બહાર છે. આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસ આ ઘટના પાછળના કારણની તપાસ કરી રહી છે. 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 20, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:12 PM IST
બ્રિટનમાં શીખ ડ્રાઈવર પર હુમલો: પહેલા દાઢી ખેંચી, પછી માથા પર માર્યો માર, બસ છીનવી અન્ય વાહનોને મારી ટક્કર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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