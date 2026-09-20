/બ્રિટનમાં શીખ ડ્રાઈવર પર હુમલો: પહેલા દાઢી ખેંચી, પછી માથા પર માર્યો માર, બસ છીનવી અન્ય વાહનોને મારી ટક્કર

Sikh Bus Driver Assault Video: બ્રિટનમાં એક પાગલ વ્યક્તિએ ચાલતી બસમાં ભારે હોબાળો મચાવ્યો છે. આ ઘટના યુકેના ટેલફોર્ડના ઉપનગર મેડેલીના કોર્ટ સ્ટ્રીટ વિસ્તારમાં બની હતી. શુક્રવારે સાંજે લગભગ 6 વાગ્યે, ટ્રાવેલ ટેલફોર્ડ સિંગલ-ડેકર બસની અંદર એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ ફરજ પરના શીખ ડ્રાઇવર પર જીવલેણ હુમલો કર્યો અને બસને હાઇજેક કરી લીધી. આ ભયાનક ઘટનાનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં સ્પષ્ટપણે હુમલાખોર બસ કેબિનમાં ઘૂસીને ડ્રાઇવર પર હુમલો કરતો દેખાય છે.
હુમલા સમયે, બસમાં સવાર મુસાફરો ગભરાઈ ગયા હતા. તેઓ હુમલાખોરને રોકવા માટે વિનંતી કરી રહ્યા હતા અને રસ્તા પર બહાર રાહદારીઓને દૂર જવા માટે બૂમો પાડી રહ્યા હતા. વીડિયોમાં જોવા મળે છે કે ઘાયલ ડ્રાઇવર મુસાફરોને તેમના ફોન માંગી રહ્યો હતો અને પોલીસને ફોન કરવા માટે વિનંતી કરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન, એક મહિલા ડ્રાઇવરને ત્યાંથી જવા માટે ચીસો પાડી રહી હતી, જ્યારે અન્ય મુસાફરોએ હુમલાખોરને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ટિકિટ મશીનથી હુમલો, દાઢી પણ ખેચી
જોનારાઓ અને વિડીયો ફૂટેજ અનુસાર, હુમલાખોરે તોડફોડની બધી હદ વટાવી દીધી. તેણે બસનું ટિકિટ મશીન ઉખેડી નાખ્યું અને સીધું ડ્રાઇવર પર ફેંકી દીધું. ત્યારબાદ તેણે શીખ ડ્રાઇવરની દાઢી ખેચી અને તેના માથામાં બટકું ભરી દીધું. જ્યારે ડ્રાઇવર સંપૂર્ણપણે લાચાર થઈ ગયો, ત્યારે તેણે સ્ટીયરીંગ વ્હીલ પોતે જ લઈ લીધું અને બસ લઈને ભાગી ગયો.
બસ રસ્તાની ખોટી બાજુએ ચાલી, અનેક વાહનોને ટક્કર મારી
પોલીસે અહેવાલ આપ્યો કે આરોપીએ રસ્તાની ખોટી બાજુએ બસ ચલાવવાનું શરૂ કર્યું અને રસ્તામાં અનેક વાહનોને ટક્કર મારી. ગભરાઈને, રસ્તાની કિનારે ઉભેલા લોકો ચીસો પાડવા લાગ્યા અને બસ રોકવા માટે બોલાવવા લાગ્યા.
પોલીસે 10 મિનિટમાં આરોપીને પકડી લીધો
સમાચાર મળતાં, માલિન્સગેટ પોલીસ સ્ટેશનની સશસ્ત્ર પોલીસ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. પોલીસે ઝડપથી કાર્યવાહી કરી, બસને ઘેરી લીધી અને 999 પર પહેલો ઇમરજન્સી કોલ મળ્યાના 10 મિનિટમાં 33 વર્ષીય શંકાસ્પદને પકડી લીધો. શંકાસ્પદ વ્યક્તિ પર લૂંટ અને બેદરકારીથી વાહન ચલાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે અને હાલમાં તે કસ્ટડીમાં છે.
🚨SHOCKING | Accused stole a bus after assaulting a Sikh bus driver and pulling his beard in Telford, UK. He then drove on the wrong side of the road and crashed into multiple vehicles; arrested pic.twitter.com/2iu3S6zwdg
— The Tatva (@thetatvaindia) September 19, 2026
કેટલાક સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ દાવો કરી રહ્યા છે કે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ યેમેનનો નાગરિક છે, જો કે, પોલીસે હજુ સુધી આ દાવાની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી.
શીખ ડ્રાઈવર નાની ઈજાગ્રસ્ત
હુમલામાં શીખ ડ્રાઈવરને નાની ઈજાઓ થઈ હતી. મેડિકલ ટીમે તાત્કાલિક તેની સારવાર કરી અને તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો. સદનસીબે, પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, બસમાં અન્ય કોઈ મુસાફરો કે રાહદારીઓને ઈજા થઈ નથી.
પોલીસે મદદ કરનારાઓની પ્રશંસા કરી
ઘટનાની જાણ કરતા, પોલીસ અધિક્ષક એડવર્ડ હેનકોક્સે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રારંભિક કોલ મળ્યાના 10 મિનિટમાં અમારા અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને શંકાસ્પદ વ્યક્તિને પકડી લીધો." માલિંગ્સગેટ પોલીસ સ્ટેશનની સશસ્ત્ર પોલીસ ટીમ પણ આ કામગીરીમાં સામેલ હતી. આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને ઘટના પાછળનું સંપૂર્ણ સત્ય સ્થાપિત કરવા માટે તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
હેનકોક્સે મુસાફરો અને જાહેર જનતાની પ્રશંસા કરી જેમણે ડ્રાઈવરને તેના મુશ્કેલ સમયમાં મદદ કરી. તેમણે કહ્યું, "આભાર, બસ ડ્રાઈવરને ગંભીર ઈજા થઈ ન હતી. હુમલા પછી તરત જ ડ્રાઈવરને મદદ કરવા અને ટેકો આપવા માટે આગળ આવેલા તમામ લોકોનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આ ખરેખર એક ભયાનક અને ખલેલ પહોંચાડનારી ઘટના હતી."
બિક્રમ સિંહ મજીઠિયાએ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા
શિરોમણી અકાલી દળના વરિષ્ઠ નેતા અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી બિક્રમ સિંહ મજીઠિયાએ આ ઘટના અંગે જોરદાર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે X પર પોસ્ટ કરીને હુમલાનો વીડિયો શેર કર્યો અને લખ્યું કે, 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઇંગ્લેન્ડના ટેલફોર્ડમાં શીખ બસ ડ્રાઇવર પર થયેલા આઘાતજનક વંશીય હુમલાની હું સખત નિંદા કરું છું. ડ્રાઇવર પર ક્રૂર હુમલો કરવામાં આવ્યો, તેની દાઢી ખેંચી લેવામાં આવી અને તેને બળજબરીથી બસમાંથી ફેંકી દેવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ હુમલાખોરે ગુંડાની જેમ બેદરકારીથી બસ ચલાવી અને તેને અનેક વાહનોમાં અથડાવી દીધી. આ ફક્ત ડ્રાઇવર પર હુમલો નથી, પરંતુ આપણી પાઘડી અને ધાર્મિક ઓળખ પર હુમલો છે."
👉 Strongly condemn the shocking assault on a Sikh bus driver in Telford on September 18. The driver was allegedly assaulted, his beard pulled and he was forced out of the bus, which was then driven dangerously into several vehicles.
👉 Racism and attacks targeting a person’s… pic.twitter.com/g9RVIsTrXX
— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) September 20, 2026
બિક્રમ સિંહ મજીઠિયાએ પોતાની પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું કે, કોઈપણ સભ્ય સમાજમાં જાતિવાદ અથવા કોઈની શ્રદ્ધા અથવા ઓળખને નિશાન બનાવતા હુમલાઓ માટે કોઈ સ્થાન હોઈ શકે નહીં. આ ખૂબ જ ચિંતાજનક ઘટના છે. બ્રિટિશ સરકારે આ સમગ્ર મામલાની નિષ્પક્ષ અને સંપૂર્ણ તપાસ કરવી જોઈએ અને ગુનેગારો માટે શક્ય તેટલી કડક સજા સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.
ભારતના વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકરે આ ગંભીર બાબત તાત્કાલિક બ્રિટિશ અધિકારીઓ સમક્ષ ઉઠાવવા, બ્રિટનમાં સંપૂર્ણ જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા અને વિદેશમાં રહેતા શીખ સમુદાયની સલામતી અને ગૌરવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભારપૂર્વક અપીલ છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી શરમજનક ઘટના ફરી ન બને.