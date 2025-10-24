અમેરિકામાં 100000 શીખ ડ્રાઈવરો પર મંડરાયું સંકટ! ટ્રમ્પના નવા નિયમ લાવશે નવી આફત
USA: અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના લગભગ 100,000 શીખ ટ્રક ડ્રાઇવરો માટે પરિસ્થિતિ વધુને વધુ મુશ્કેલ બની રહી છે. હાલમાં જ થયેલા બે મોટા માર્ગ અકસ્માતો બાદ અમેરિકા ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન (DOT)એ કોમર્શિયલ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (CDL) જારી કરવાની પ્રક્રિયાની વ્યાપક તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઓડિટમાં સામે આવ્યું કે, ઘણા રાજ્યોએ એવા અરજદારોને લાઇસન્સ આપીને ફેડરલ ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, જેઓ કાં તો અયોગ્ય હતા અથવા જેમની પાસે માન્ય દસ્તાવેજો નહોતા.
Trending Photos
USA: અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના લગભગ 100,000 શીખ ટ્રક ડ્રાઇવરોની મુશ્કેલીઓ વધુ વધી ગઈ છે. તાજેતરના બે મોટા માર્ગ અકસ્માતો બાદ યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન (DOT)એ કોમર્શિયલ ડ્રાઇવર્સ લાયસન્સ (CDL) જારી કરવાની પ્રક્રિયાનું રાષ્ટ્રવ્યાપી ઓડિટ હાથ ધર્યું છે. જેમાં ગંભીર અનિયમિતતાઓ બહાર આવી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, ઘણા રાજ્યોએ ફેડરલ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને અયોગ્ય અને બિનદસ્તાવેજીકૃત ઇમિગ્રન્ટ્સને CDL જારી કર્યા હતા.
કેલિફોર્નિયા પર સૌથી વધુ પ્રશ્નો
DOTના રિપોર્ટ અનુસાર, કેલિફોર્નિયામાં જારી કરાયેલા બિન-નિવાસી CDLમાંથી 25% કે તેથી વધુ લાઇસન્સ અયોગ્ય રીતે જારી કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ઘણા લાઇસન્સ ડ્રાઇવરોના માન્ય રહેઠાણ સમયગાળાની સમાપ્તિ પછી પણ સક્રિય રહ્યા હતા.
ફ્લોરિડા અકસ્માતથી શરૂ થયો વિવાદ
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના એક રિપોર્ટ અનુસાર, આ મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે ફ્લોરિડામાં ભારતીય મૂળના ટ્રક ડ્રાઈવર હરજિંદર સિંહ પર ઓગસ્ટમાં થયેલા અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોતનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો. સિંહ બે વાર એર-બ્રેક ટેસ્ટમાં ફેલ થયેલ હતા, પરતું તેમ છતાં પણ તેમને તાલીમ આપતી કંપનીએ તેમની અંગ્રેજી કુશળતાની ખોટી પુષ્ટિ કરી હતી. આ અકસ્માતે રિપબ્લિકન શાસિત ફ્લોરિડા અને ડેમોક્રેટિક શાસિત રાજ્યો કેલિફોર્નિયા અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે કાનૂની સંઘર્ષ શરૂ કર્યો. ફ્લોરિડા એટર્ની જનરલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને આ રાજ્યો પર ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને CDL જારી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
આ દરમિયાન અમેરિકી ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેક્રેટરી સીન ડફીએ આ મુદ્દાને રાષ્ટ્રીય ઈમરજન્સી ગણાવી છે અને કહ્યું છે કે, 80000 પાઉન્ડ વજનના ટ્રક ચલાવવા માટે લાઇસન્સ ખતરનાક ડ્રાઇવરોને આપવામાં આવી રહ્યા છે. આ દરેક પરિવારની માર્ગ સલામતી માટે સીધો ખતરો છે.
શીખ ડ્રાઇવરોમાં વધી ચિંતા
આ ઘટનાઓ બાદ ભારતમાંથી આવેલા કાનૂની ઇમિગ્રન્ટ ટ્રક ડ્રાઇવરોમાં પણ ચિંતા વધારી છે. તેઓનું કહેવું છે કે, હવે તેમને લાઇસન્સ રદ થવાનો, નોકરી ગુમાવવાનો અને વંશીય ભેદભાવનો ડર છે. ઘણા ડ્રાઇવરોએ જણાવ્યું કે, ટ્રક સ્ટોપ અને પેટ્રોલ પંપ પર હવે શંકાની નજરે જોવામાં આવે છે. આ દરમિયાન, એક લોકપ્રિય શીખ ટ્રક ડ્રાઇવર જૂથે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી કે, "હા, અમે અંગ્રેજી બોલીએ છીએ. અમે કાયદા અને રસ્તાના નિયમોનું પાલન કરીએ છીએ. અમે કાયદેસર રીતે અહીં છીએ અને આ દેશના મૂલ્યોનું સન્માન કરીએ છીએ, પરંતુ હવે અમને થોડા લોકોની ભૂલોને કારણે શંકાની નજરે જોવામાં આવી રહ્યા છે, આ દુઃખની વાત છે. રિપોર્ટની અસર બાદ કેનેડાએ પણ જાહેરાત કરી છે કે, તે ઇમિગ્રન્ટ ડ્રાઇવરોને CDL જારી કરવાની પ્રક્રિયાને કડક બનાવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે