યુરોપના અનેક એરપોર્ટ ઠપ્પ, ખતરનાક સાયબર હુમલાથી લંડન, બ્રસેલ્સ અને બર્લિનમાં અફરા-તફરી
વિશ્વભરમાં સાયબર ટેકનોલોજી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે, તેમ સાયબર સંબંધિત ગુનાઓ પણ વધી રહ્યા છે. આજે યુરોપના મોટા એરપોર્ટો પર એક સાથે સાયબર હુમલો થયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. જેના કારણે અનેક ફ્લાઈટોનું શેડ્યુલ ખોરવાયું છે. તો મુસાફરોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
વિશ્વમાં સાયબર ટેકનોલોજી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે અને સાયબર સંબંધિત ગુનાઓ પણ ચિંતાનું મુખ્ય કારણ બની રહ્યા છે. આજે યુરોપના મોટા એરપોર્ટો પર એક સાથે સાયબર હુમલાઓ થયા જેના કારણે અફરા-તફરી મચી ગઈ છે. આ સાયબર હુમલાઓએ યુરોપના સૌથી વ્યસ્ત લંડનના હીથ્રો એરપોર્ટ, પોર્ટુગલના બ્રસેલ્સ એરપોર્ટ અને બર્લિન એરપોર્ટ પર ચેક-ઇન અને બોર્ડિંગ સિસ્ટમને ખોરવી નાખી હતી. સેંકડો ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી અને ઘણી રદ કરવામાં આવી હતી. ઓટોમેટેડ મશીનોની ખામીને કારણે મુસાફરોને લાંબી કતારોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
હુમલો કેવી રીતે થયો ?
સાઉથ ચાઇના મોર્નિંગ પોસ્ટના અહેવાલ મુજબ, આ હુમલામાં કોલિન્સ એરોસ્પેસને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવ્યું હતું, જે વિશ્વભરની એરલાઇન્સને ચેક-ઇન અને બોર્ડિંગ સોફ્ટવેર સર્વિસ આપતી કંપની છે. કંપનીની પેરેન્ટ કંપની, RTX એ જણાવ્યું હતું કે તેના સોફ્ટવેરમાં "સાયબર-સંબંધિત ખામી" આવી હતી, જેના કારણે કેટલાક એરપોર્ટ પ્રભાવિત થયા હતા. સાયબર હુમલો 19 સપ્ટેમ્બર રાતથી શરૂ થયો અને શનિવાર સવાર સુધી ચાલ્યો. હેકર્સે એવી સિસ્ટમોને નિશાન બનાવી હતી જે ઇલેક્ટ્રોનિક ચેક-ઇન અને બેગેજ ડ્રોપ બંધ થઈ જાય. કંપની કહે છે કે આ સમસ્યા ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો સુધી મર્યાદિત છે અને તેને મેન્યુઅલી મેનેજ કરી શકાય છે. તેઓ તેને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઠીક કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.
મેન્યુઅલ ચેક-ઇનનો આશરો લેવો પડ્યો
બ્રસેલ્સ એરપોર્ટ મેનેજમેન્ટે તેની વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કર્યું છે કે ઓટોમેટેડ સિસ્ટમ્સ સંપૂર્ણપણે બંધ છે, તેથી મેન્યુઅલ ચેક-ઇન અને બોર્ડિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આનાથી ફ્લાઇટના શેડ્યુલ પર ગંભીર અસર પડી છે અને ફ્લાઇટમાં વિલંબ અથવા રદ થઈ રહી છે. હીથ્રો એરપોર્ટ મેનેજમેન્ટે એક સુચના આપી છે કે થર્ડ પાર્ટી સપ્લાયર સાથે "ટેકનિકલ સમસ્યા"ને કારણે મુસાફરોને મુશ્કેલી પડી શકે છે. બર્લિન એરપોર્ટે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર યુરોપમાં સિસ્ટમ સપ્લાયર સાથેની ખામીને કારણે ચેક-ઇનમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. ત્રણેય એરપોર્ટ મેનેજમેન્ટને ટૂંક સમયમાં ઉકેલની આશા છે.
એર ઇન્ડિયાએ પણ એડવાઈઝરી બહાર પાડી
યુરોપિયન એરપોર્ટ પર સાયબર હુમલા બાદ એર ઇન્ડિયાએ પણ મુસાફરો માટે એક એડવાઈઝરી બહાર પાડી છે. જેમાં જણાવાયું છે કે હીથ્રો એરપોર્ટથી ફ્લાઇટ્સમાં કેટલાક ખામીઓ આવી શકે છે. થર્ડ-પાર્ટી ટેકનિકલ સિસ્ટમમાં ખામીને કારણે ચેક-ઇન મુશ્કેલીઓ થઈ રહી છે. એક્સપર્ટની એક ટીમ આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે કામ કરી રહી છે.
