આજે રાત્રે થઈ શકે છે કંઈક મોટું ખતરનાક ! It’s Monday. No excuses... Just wins, ટ્રમ્પના નવા નિવેદનથી ખળભળાટ, જાણો

US Iran Conflict: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ ખતરનાક સ્તરે પહોંચી ગયો છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે આજે રાત્રે ગમે ત્યારે મોટો હુમલો થઈ શકે છે. વ્હાઇટ હાઉસે તેના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર લખ્યું કે, "બસ, બસ, બહુત થયું, It’s Monday. No excuses... Just wins, આજે સોમવાર છે. કોઈ બહાનું નથી... બસ જીત છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 20, 2026, 08:12 PM IST
  • ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ ખતરનાક સ્તરે પહોંચી ગયો છે.
  • પરિસ્થિતિ એવી છે કે આજે રાત્રે ગમે ત્યારે મોટો હુમલો થઈ શકે છે.
  • યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને કડક ચેતવણી આપી છે.

US Iran Conflict: ઈરાને એમ પણ કહ્યું છે કે એવી શક્યતા છે કે અમેરિકા આજે રાત્રે ઈરાન પર બીજો મોટો હુમલો કરી શકે છે, અને તે માનતું નથી કે વોશિંગ્ટન યુદ્ધવિરામની સમયમર્યાદાનું પાલન કરી રહ્યું છે. ઈરાન કહે છે કે જો તેના પર હુમલો કરવામાં આવશે, તો તે દરેક સ્તરે જવાબ આપશે અને વધુ આધુનિક અને ઘાતક શસ્ત્રો તૈનાત કરશે.

ટ્રમ્પે ઈરાનને કડક ચેતવણી આપી

યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને કડક ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું છે કે જો અમેરિકા પર હુમલો કરવામાં આવશે, તો સૈન્ય "સંપૂર્ણ બળ અને સાહસ સાથે પહેલાં ક્યારેય ન જોયું હોય તેવા લેવલે જવાબ આપશે. ઈરાનને નજીકના હુમલાનો ડર છે અને તેણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે તે દરેક સ્તરે જવાબ આપશે. 

ઈરાની જહાજ કબજે કર્યા પછી તણાવ વધી ગયો

હકીકતમાં, ઓમાનના અખાતમાં યુએસ સૈન્ય દ્વારા ઈરાની જહાજ કબજે કર્યા પછી તણાવ વધી ગયો છે. યુએસ દાવો કરે છે કે જહાજ તેની નાકાબંધી તોડી રહ્યું હતું, જ્યારે ઈરાને તેને "ચાંચિયાગીરી" ગણાવી છે. આ ઘટનાએ બંને દેશો વચ્ચેના સંઘર્ષને વધુ વધાર્યો છે.

 

It’s Monday. No excuses. Just wins. 🦅 pic.twitter.com/xdcyRjOBFb

— The White House (@WhiteHouse) April 20, 2026

અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટના બાદ ઈરાને ડ્રોન હુમલાઓ દ્વારા પ્રતિક્રિયા આપી છે. ઈરાને એમ પણ કહ્યું છે કે જો હુમલો કરવામાં આવશે તો તે વધુ અદ્યતન અને ઘાતક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરશે. સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે યુદ્ધવિરામ તેના અંતની નજીક છે. 

જો સમયમર્યાદામાં કોઈ ડીલ નહીં થાય, તો પરિસ્થિતિ સીધી રીતે પૂર્ણ-સ્તરના યુદ્ધમાં પરિણમી શકે છે. આ ફક્ત આ બે દેશોને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વને, ખાસ કરીને તેલ બજાર અને ગલ્ફ ક્ષેત્રને અસર કરશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

