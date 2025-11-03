વધુ એક ભારતીય મહિલા અમેરિકાના સ્ટોરમાં ચોરી કરતી પકડાઈ! પછી રડતા રડતા માફી માંગી
Indian woman caught shoplifting in US : અમેરિકાના ટાર્ગેટ સ્ટોરમાં ચોરી પકડાયા બાદ એક ભારતીય મહિલા રડતી અને યુએસ પોલીસ સમક્ષ વિનંતી કરતી જોવા મળે છે, જેના કારણે ઓનલાઈન આક્રોશ ફેલાયો છે, આવી ઘટનાઓ અમેરિકામાં ભારતની છબી ખરડી રહ્યાં છે
America News : હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેણે લાખો ભારતીયોને ચોંકાવી દીધા છે. અમેરિકામાં એક સુપરમાર્કેટમાંથી દુકાનમાં ચોરી કરવા બદલ એક ભારતીય મહિલાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને તે પોલીસ સામે રડતી જોવા મળી હતી. વીડિયોમાં, મહિલા વારંવાર હાથ જોડીને વિનંતી કરતી જોવા મળે છે, ‘સાહેબ, હું પૈસા ચૂકવવાનું ભૂલી ગઈ. કૃપા કરીને મને માફ કરો.’
મહિલા રડતી રહે છે, પરંતુ પોલીસ સાંભળતી નથી
વીડિયોમાં સ્ટોર મેનેજમેન્ટ મહિલાને પકડીને તરત જ પોલીસને ફોન કરે છે. પોલીસ આવતાની સાથે જ અધિકારી કહે છે, "પાછા ફરો, અમે તમને હાથકડી પહેરાવીશું." આ સાંભળીને, મહિલા ભાંગી પડે છે અને હાથ જોડીને વિનંતી કરવાનું શરૂ કરે છે. તે વારંવાર કહે છે કે તે ફક્ત "ચુકવણી ચૂકવવાનું ભૂલી ગઈ", પરંતુ પોલીસ તેના ખુલાસા પર વિશ્વાસ કરતી નથી. તે પૂછે છે, "શું હું મારા પતિને ફોન કરી શકું?" અધિકારી કડકાઈથી કહે છે, "ના, પહેલા પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી જોઈએ." સોશિયલ મીડિયા પર લોકો આ દ્રશ્ય જોઈને ચોંકી ગયા છે. કેટલાક તેને "ભાવનાત્મક બ્લેકમેલ" કહી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક ભારતીયોની છબી પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે.
"નાની ચોરી" પણ વિદેશમાં એક ગંભીર ગુનો છે
આવી ઘટનાઓથી અમેરિકામાં ભારતીયોની છબી ખરડાઈ રહી છે. આવા અનેક કારણોથી ભારતીયોના વિઝા રદ થઈ શકે છે અથવા તો જેલ પણ થઈ શકે છે. ભૂતકાળમાં ઘણી ભારતીય મહિલાઓની ચોરીના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમ કે યોગિની વર્મા, જે ન્યુ જર્સીમાં $1,000 ચોરી કરતી પકડાઈ હતી. ભારતીય દૂતાવાસે અગાઉ ચેતવણી આપી હતી કે, "એક નાનો ગુનો પણ ભવિષ્યને બરબાદ કરી શકે છે. વિદેશમાં કાયદાનું પાલન સર્વોપરી છે."
સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા... ભૂલ કે શરમજનક કૃત્ય?
આ વીડિયોએ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ધૂમ મચાવી છે. લોકો પૂછી રહ્યા છે કે, "શું તે ખરેખર ભૂલી ગઈ હતી, કે પછી તે એક યુક્તિ હતી?" ઘણા યુઝર્સે લખ્યું, "આવા લોકો વિદેશમાં ભારતની છબીને કલંકિત કરે છે.
આ ઘટના પર લોકો ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે કે, વિદેશમાં દુકાનમાં ચોરી કરતા પકડાયેલા ભારતીયોના કિસ્સાઓએ ઓનલાઈન આક્રોશ ફેલાવ્યો છે અને યુએસ અધિકારીઓ તરફથી ચેતવણીઓ આપવામાં આવી છે. આવા કૃત્યો સમગ્ર ડાયસ્પોરાની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડે છે. ગમે તેટલી રાજકીય પ્રતીકવાદ કે અપીલ સ્થાનિક કાયદાઓને ઓવરરાઇડ કરી શકતી નથી કારણ કે ગુનો ગુનો છે અને કાનૂની પરિણામો વાસ્તવિક છે."
