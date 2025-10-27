Prev
Next

કાવતરું કે અકસ્માત... દક્ષિણ ચીન સાગરમાં શું થયું? 30 મિનિટમાં US નેવીનું હેલિકોપ્ટર અને ફાઇટર જેટ થયા ક્રેશ

US Navy Jet Crash: ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે પણ જણાવ્યું હતું કે તે આ અકસ્માતો બાદ અમેરિકાને માનવતાવાદી સહાય પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છે. ખાનીગી પોર્ટલે અહેવાલ આપ્યો છે કે ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ગુઓ જિયાકુને સોમવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે યુએસ નેવીએ અકસ્માતોનું કારણ નક્કી કરવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:36 PM IST

Trending Photos

કાવતરું કે અકસ્માત... દક્ષિણ ચીન સાગરમાં શું થયું? 30 મિનિટમાં US નેવીનું હેલિકોપ્ટર અને ફાઇટર જેટ થયા ક્રેશ

US Navy Jet Crash: દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાંથી આશ્ચર્યજનક સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. માત્ર 30 મિનિટની અંદર, બે યુએસ નેવી વિમાન એક MH-60R સીહોક હેલિકોપ્ટર અને એક F/A-18F સુપર હોર્નેટ ફાઇટર જેટ અલગ અલગ ઘટનાઓમાં ક્રેશ થયા. આ અકસ્માતે અનેક પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. 

યુએસ નેવીએ બંને અકસ્માતોની પુષ્ટિ કરી છે. યુએસ સેનાએ તે સમયે ભૂરાજકીય રીતે સંવેદનશીલ દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં વિમાન શું કરી રહ્યું હતું તે જાહેર કર્યું નથી. જોકે, ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે લશ્કરી કવાયત દરમિયાન વિમાન ક્રેશ થયું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે પણ જણાવ્યું હતું કે તે અકસ્માતો બાદ અમેરિકાને માનવતાવાદી સહાય પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છે. ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ગુઓ જિયાકુને સોમવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે યુએસ નેવીએ અકસ્માતનું કારણ નક્કી કરવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે નૌકાદળના સૌથી જૂના વિમાનવાહક જહાજોમાંથી એક અને વિશ્વનું સૌથી મોટું યુદ્ધ જહાજ, દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં કાર્યરત હતું, જે પ્રાદેશિક વિવાદો અને ભૂ-રાજકીય તણાવોથી ભરેલું ક્ષેત્ર છે.

હેલિકોપ્ટર ક્રૂને બચાવી લેવામાં આવ્યું

યુએસ પેસિફિક ફ્લીટ અનુસાર, "બેટલ કેટ્સ" તરીકે ઓળખાતા હેલિકોપ્ટર મેરીટાઇમ સ્ટ્રાઈક સ્ક્વોડ્રન 73 નું MH-60R સીહોક હેલિકોપ્ટર, સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 2:45 વાગ્યે યુએસએસ નિમિત્ઝના નિયમિત ઓપરેશન દરમિયાન ક્રેશ થયું. તેમાં ત્રણ ક્રૂ સભ્યો સવાર હતા, અને બધાને શોધ અને બચાવ ટીમો દ્વારા સફળતાપૂર્વક બચાવી લેવામાં આવ્યા.

માત્ર 30 મિનિટમાં બીજો અકસ્માત

લગભગ 30 મિનિટ પછી, બપોરે 3:15 વાગ્યે, સ્ટ્રાઈક ફાઇટર સ્ક્વોડ્રન 22 નું F/A-18F સુપર હોર્નેટ, જે ફાઇટીંગ રેડહોક્સ તરીકે ઓળખાય છે, તે પણ તે જ એરક્રાફ્ટ કેરિયરમાંથી નિયમિત ઓપરેશન દરમિયાન ક્રેશ થયું. જેટમાં સવાર બે ક્રૂ સભ્યો બહાર નીકળી ગયા હતા અને કેરિયર સ્ટ્રાઈક ગ્રુપ 11 ની શોધ અને બચાવ ટીમો દ્વારા તેમને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. ન્યૂઝ પોર્ટલ મુજબ, પેસિફિક ફ્લીટે અહેવાલ આપ્યો છે કે બચાવ કામગીરી પછી બંને ઘટનાઓના તમામ ક્રૂ સભ્યો સામાન્ય સ્થિતિમાં છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
South China Sea disputeus in south china seauss nimitz aircraft carrierus navy jet crashus navy chopper crashus china tensionsUS China Newsus navy loses f18Gujarati NewsWorld news

Trending news