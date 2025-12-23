Prev
South Korea demographic crisis: કેવું લાગે જો તમને ડેટિંગ કરવા, લગ્ન કરવા અને બાળકો પેદા કરવા માટે સરકાર તરફથી લાખો રૂપિયાની સહાય મળે? સાંભળવામાં અજીબ લાગી રહ્યું છે, પરંતુ દુનિયામાં એક એવો દેશ છે જ્યાં કપલને ડેટિંગ કરવા, લગ્ન કરવા અને બાળકો પેદા કરવા માટે લાખો રૂપિયા આપવામાં આવી રહ્યા છે. દક્ષિણ કોરિયાઆ મોટું પગલું ભર્યું છે, પરંતુ તેની પાછળનું કારણ જાણીને તમે ચોંકી જશો.

વાંઢાઓને મોજ! ડેટિંગ, લગ્ન અને બાળકો પેદા કરવા પર મળશે લાખો રૂપિયા, કારણ જાણી થઈ જશો હેરાન!

South Korea Marriage Support: દક્ષિણ કોરિયા અત્યારે વસ્તી વૃદ્ધિના નીચા દરને કારણે ખૂબ જ ચિંતિત છે. કારણ કે, ઝડપી આર્થિક વિકાસને કારણે લોકોમાં અંગત સંબંધો અને પરિવાર બનાવવા પ્રત્યેનો ઉત્સાહ સતત ઘટી રહ્યો છે. લાંબા સમય સુધી કામ કરવું અને પ્રોફેશનલ દબાણ આ માટેનું સૌથી મોટું કારણ છે. જેના કારણે યુવાનો પાસે ડેટિંગ, લગ્ન કે બાળકો માટે સમય નથી મળી રહ્યો અથવા એમ કહેવું પણ ખોટું નહીં હોય કે, તેઓ ડેટિંગ અને લગ્નના ચક્કરમાં નથી પડવા માંગતા. પરિણામે દક્ષિણ કોરિયામાં જન્મ દર દુનિયાના સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો છે.

સામાજિક સુરક્ષા
આના કારણે સરકારે આ મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરવું પડ્યું, જેથી યુવાનો પરનો નાણાકીય બોજ હળવો થાય અને તેમને ડેટિંગ, લગ્ન અને બાળકો પેદા કરવા વિશે વિચાર કરે. આનાથી દેશની વસ્તીમાં ઘટાડો અટકાવવામાં મદદ મળી શકે છે અને દક્ષિણ કોરિયાના અર્થતંત્ર અને સામાજિક સુરક્ષા પ્રણાલી માટે ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર જોખમો ટાળી શકાય છે. સરકારે સૌથી પહેલા જે કપલ ડેટ કરવા માંગે છે, તેમને નાણાકીય સહાય આપી રહી છે. જે યુગલો મળવાનું પસંદ કરે છે તેમને રોકડ પ્રોત્સાહન મળે છે, જેનાથી તેઓ સારી રીતે બહાર ફરી શકે, જમી શકે અને ફિલ્મ જોવાની સાથે-સાથે સારો સમય સાથે પસાર કરી શકે.

સરકાર કેટલા આપે છે રૂપિયા?
સરકારે કેટલાક યુગલોના તો પરિવારોને આર્થિક સહાય પણ પૂરી પાડી છે. ડેટિંગ કરનારા યુગલોને 31,000 રૂપિયા મળે છે. જો યુગલ ડેટિંગ પછી લગ્ન કરી રહ્યા છે, તો તેમને 25 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય મળે છે. જો કે, દક્ષિણ કોરિયાની આ પ્રથા ભારતમાં થતા સામૂહિક લગ્નોથી અલગ છે, જ્યાં સરકાર યુગલોને ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ પૂરી પાડે છે. જ્યારે દક્ષિણ કોરિયામાં લોકોન નાણાકીય સહાય આપવી સૌથી મોટું લક્ષ્ય છે. કારણ કે અહીંના યુવાનો આર્થિક મુશ્કેલીઓને કારણે સંબંધો માટે સમય ફાળવી શકતા નથી.

આ ઉપરાંત બાળક પેદા કરવા ઈચ્છતા યુગલોને પણ દક્ષિણ કોરિયાની સરકાર તરફથી મોટી રકમ આપવામાં આવી રહી છે. તેમાં બાળકોની સારસંભાળ માટે સરકાર નાણાકીય સહાય આપી રહી છે.  કારણ કે, દક્ષિણ કોરિયામાં જીવનનિર્વાહનો ખર્ચ ઘણો ઊંચો હોવાથી દંપતીઓ બાળક પેદા કરવાની ઈચ્છાને ટાળતા હોય છે. જેના કારણે હવે જેમ-જેમ યુવાન પોતાના કરિયર ગ્રોથ અને નાણાકીય સ્થિરતાને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે, તેથી સરકાર તેમને તેમના સંબંધો અને પારિવારિક જીવનમાં નાણાકીય અને સામાજિક અવરોધોને દૂર કરવામાં મદદ કરી રહી છે.

