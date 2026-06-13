Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /હાઈ લા! ફક્ત 24 કલાકમાં 4400 લોકો બન્યા કરોડપતિ! આ IPOએ ઢગલો કર્મચારીઓના રાતોરાત ભાગ્ય પલટી નાખ્યા

હાઈ લા! ફક્ત 24 કલાકમાં 4400 લોકો બન્યા કરોડપતિ! આ IPOએ ઢગલો કર્મચારીઓના રાતોરાત ભાગ્ય પલટી નાખ્યા

Elon Musk SpaceX IPO : એલન મસ્કની કંપનીના શેર બજારમાં લિસ્ટ થતાની સાથે જ મસ્ક તો ઠીક અનેક કર્મચારીઓ પણ રાતોરાત કરોડપતિ બની ગયા છે. 400 જેટલા કર્મચારીઓની ભાગીદારી 100 મિલિયન ડોલર ઉપર પહોંચી છે. આ વિગતો જાણીને તમે દંગ રહી જશો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 13, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:51 PM IST
હાઈ લા! ફક્ત 24 કલાકમાં 4400 લોકો બન્યા કરોડપતિ! આ IPOએ ઢગલો કર્મચારીઓના રાતોરાત ભાગ્ય પલટી નાખ્યા
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફક્ત 24 કલાકમાં 4400 લોકો બન્યા કરોડપતિ! કર્મચારીઓના રાતોરાત ભાગ્ય પલટી ગયા
elon musk2 min ago
2
breaking news4 min ago
3
gujarat news13 min ago
4
RBI52 min ago
5
Gold rate1 hr ago