/હાઈ લા! ફક્ત 24 કલાકમાં 4400 લોકો બન્યા કરોડપતિ! આ IPOએ ઢગલો કર્મચારીઓના રાતોરાત ભાગ્ય પલટી નાખ્યા

એલન મસ્ક હાલ ખુબ ચર્ચામાં આવી ગયા છે. તેમની સ્પેસએક્સ કંપનીના ઐતિહાસિક આઈપીઓએ ફક્ત એલન મસ્કને જ દુનિયાના સૌથી અમીર લોકોની યાદીમાં સૌથી ઉપર તો પહોંચાડી દીધા પરંતુ સાથે સાથે હજારો કર્મચારીઓની જિંદગી પણ રાતોરાત બદલાઈ ગઈ. કંપનીના શેર માર્કેટમાં લિસ્ટ થતાની સાથે જ 4400થી વધુ વર્તમાન અને પૂર્વ કર્મચારીઓ કરોડપતિ બની ગયા તથા લગભગ 400 કર્મચારીઓની ભાગીદારી 100 મિલિયન ડોલર (850 કરોડ રૂપિયાથી વધુ)થી ઉપર પહોંચી ગઈ છે.
સ્પેસએક્સે વર્ષો સુધી પોતાના કર્મચારીઓને ફક્ત પગાર જ નહીં પરંતુ કંપનીમાં ઈક્વિટી (શેર) પણ આપ્યા. તેનો ફાયદો એન્જિનિયરોથી લઈને વેલ્ડર, ટેકનિશિયન અને કેફેટેરિયા સ્ટાફ સુદ્ધાને મળ્યો. મેક્સિકોથી અમેરિકા આવેલા જુઆન હર્નાડેઝ 2015માં સ્પેસએક્સમાં એક કોન્ટ્રાક્ટ વેલ્ડર તરીકે સામેલ થયા હતા અને લગભગ 28 ડોલર પ્રતિ કલાક કમાતા હતા.
વેલ્ડર, ટેક્નિશિયન, કેફેટેરિયા સ્ટાફને મજા પડી ગઈ
કંપનીના શેરોમાં તેમની ભાગીદારી હાલ લગભગ 9 લાખ ડોલરની થઈ ચૂકી છે. જ્યારે ટ્રેવર હાઈસે સુરક્ષિત નોકરી છોડીને સ્પેસએક્સનું જોખમ ઉઠાવ્યું હતું. એક દાયકાથી વધુ સમય સુધી કંપનીમાં કામ કર્યા બાદ તેમની પાસે 1 લાખથી વધુ શેર જમા થઈ ગયા. તેની કિંમત IPOના સમયે જ લગભગ 13.5 મિલિયન ડોલર(લગભગ 115 કરોડ રૂપિયા) આંકવામાં આવી હતી.
આઈપીઓએ જીંદગી બદલી
સ્પેસએક્સે નાસ્ડેક પર 135 ડોલર પ્રતિ શેરના IPO વેલ્યુ પર શરૂઆત કરી. તેનાથી કંપનીનું વેલ્યુએશન લગભગ 1.77 ટ્રિલિયન ડોલર થઈ ગયું. ટ્રેડિંગ દરમિયાન શેરોમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો અને કંપનીની વેલ્યુએશન 2 ટ્રિલિયન ડોલરથી પણ વધુ થઈ ગઈ. આ લિસ્ટિંગને વોલ સ્ટ્રિટના ઈતિહાસના સૌથી મોટા આઈપીઓમાંથી એક ગણાવાઈ રહ્યો છે. તેણે ફક્ત એલન મસ્કની સંપત્તિમાં બંપર વધારો કર્યો એટલું જ નહીં પરંતુ કંપનીના હજારો કર્મચારીઓને પણ રાતોરાત અમીર બનાવી દીધા.
સૌથી વધુ ચર્ચામાં આ વેલ્ડર
આ બધામાં સૌથી વધુ જો કોઈની ચર્ચા થઈ રહી હોય તો તે છે જુઆન હર્નાડેઝની. જે મેક્સિકોથી અમરિકા આવ્યા હતા અને 2015માં સ્પેસએક્સમાં એક કોન્ટ્રાક્ટ વેલ્ડર તરીકે કામગીરીમાં જોડાયા હતા. તે સમયે તેમની કમાણી લગભગ 28 ડોલર પ્રતિ કલાક હતી. હવે તે લગભગ કરોડપતિ બની ગયા છે.