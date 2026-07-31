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સ્પેનની સરહદે સ્થિતિ બદથી બદતર, મોરક્કોથી હજારો મુસ્લિમો ઘૂસ્યા, ભાગદોડમાં 9ના મોત

Spain Border Crisis: સ્પેન અને મોરક્કોની સરહદે સ્થિતિ ગંભીર  થઈ છે. સરહદ વ્યવસ્થા પડી ભાંગી છે. અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોના મોતના સમાચાર છે. જાણો આખરે શું છે મામલો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 31, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:00 AM IST
સ્પેનની સરહદે સ્થિતિ બદથી બદતર, મોરક્કોથી હજારો મુસ્લિમો ઘૂસ્યા, ભાગદોડમાં 9ના મોત
Image Credit: video grab AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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