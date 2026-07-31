/સ્પેનની સરહદે સ્થિતિ બદથી બદતર, મોરક્કોથી હજારો મુસ્લિમો ઘૂસ્યા, ભાગદોડમાં 9ના મોત

સ્પેનની બોર્ડર પર સ્થિતિ ખુબ તણાવપૂર્ણ બની છે. પાડોશી દેશ મોરક્કોથી હજારોની સંખ્યામાં ગેરકાયદેસર પ્રવાસીઓ જમીન અને દરિયાઈ માર્ગે બળજબરીપૂર્વક સરહદ ઓળંગીને સ્પેનના સેઉટામાં ઘૂસ્યા છે. સ્થિતિ બેકાબૂ થતી જોઈને સ્પેન સરકારે સુરક્ષા વ્યવસ્થા સંભાળવવા માટે સેઉટામાં સેના અને વધારાની પોલીસફોર્સ તૈનાત કરી છે.
સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો વીડિયો
ગેરકાયદેસર પ્રવાસીઓના સ્પેનમાં જબરદસ્તીથી ઘૂસવાના અનેક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ સેકડો પ્રવાસીઓએ બોર્ડર પર લાગેલા લોઢાના ગેટ તોડ્યા અને શહેર તરફ દોટ મૂકી. આ ઉપરાંત મોટી સંખ્યામાં લોકો મોરક્કોની સરહદેથી તરીને કે રબરની આ ટ્યૂબોના સહારે દરિયાઈ રસ્તે સ્પેનિશ વિસ્તારમાં ઘૂસ્યા.
Thousands of migrants illegally entered Spain from neighboring Morocco, they came in via land and sea. Many are asking to declare a state of national emergency in view of a breach of security. pic.twitter.com/ggDZyFwPQa
— Smita Prakash (@smitaprakash) July 30, 2026
સ્પેનિશ સરકારી ટીવી મુજબ એક જ દિવસમાં ગુરુવારે 2000થી 3000 લોકો સેઉટામાં ઘૂસી ચૂક્યા છે. જ્યારે સ્થાનિક પ્રશાસનનું કહેવું છે કે છેલ્લા 10 દિવસમાં 1500થી 2000 અન્ય લોકો પણ ગેરકાયદેસર રીતે દાખલ થઈ ચૂક્યા છે.
સ્પેનમાં કેમ ઘૂસી રહ્યા છે લોકો?
મોરક્કો એક મુખ્ય મુસ્લિમ બહુમતીવાળો દેશ છે. જ્યાં લગભગ 99 ટકા વસ્તી ઈસ્લામ ધર્મ પાળે છે. ત્યાંના લોકો દ્વારા પોતાનો દેશ છોડીને સ્પેનના સેઉતા જેવા યુરોપીયન વિસ્તારોમાં જવાનું સૌથી મોટું કારણ સારા ભવિષ્યની શોધ છે. મોરક્કોમાં બેરોજગારી અને આર્થિક તંગીના કારણે લોકો કામ ધંધાની સારી તકો, સારા જીવનસ્તર અને સુરક્ષિત ભવિષ્યની શોધમાં છે.
🇪🇸 Insane footage from the Moroccan border with Spain: thousands of migrants are gathering at the border
This is exactly what Spanish Prime Minister Sanchez was aiming for. pic.twitter.com/Fb1pEKU0jj
— Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026
સેઉટાના રાષ્ટ્રપતિ જીસસ વિવાસે વિસ્તારમાં ગંભીર માનવીય અને સામાજિક કટોકટી જાહેર કરી છે. તેમણે મેન્ડ્રીડ સ્થિત સ્પેનની કેન્દ્રીય સરકારને તરત હસ્તક્ષેપ કરવાની અને સેના મોકલવાની માંગણી કરી હતી. સ્થિતિની ગંભીરતા જોતા સ્પેન સરકારે 60 સૈનિકોની વિશેષ ટુકડી સેઉટા મોકલી છે. આ ઉપરાંત 200 વિશેષ પોલીસ અધિકારીઓને સરહદ સુરક્ષા માટે તૈનાત કરાયા છે.
મે 2021માં એક સાથે ઘૂસ્યા હતા 10 હજારથી વધુ લોકો
માનવાધિકાર કાર્યકર ઝકારિયા ઝારોકીએ જણાવ્યું કે સરહદ પર સ્થિતિ હાલ બેકાબૂ છે. પ્રવાસીઓનો એક મોટો સમૂહ સેઉટા નજીક મોરક્કોના ફનિદેક શહેરમાં પણ ભેગો થઈ રહ્યો છે. જેનાથી મે 2021 જેવા મોટા સંકટની આશંકા બની છે. તે સમયે 10000થી વધુ લોકો એક સાથે ઘૂસ્યા હતા.
9 મૃતદેહોની પુષ્ટિ થઈ
મોરક્કો તરફથી સરહદ પાર કરવાની હોડમાં ફસાયેલા લોકોને રોકવા માટે અહીંના સુરક્ષાદળોએ વોટર કેનનનો ઉપયોગ કર્યો હતો. બીજી બાજુ સેઉટી વહીવટી તંત્રએ પુષ્ટિ કરી કે ગુરુવારે કાંઠા પાસે 9 પ્રવાસીઓના મૃતદેહ મળ્યા છે. હાલના મહિનાઓમાં આ ખતરનાક સીમાને પાર કરવાની કોશિશમાં જીવ ગુમાવનારાઓની સંખ્યા વધીને 60 થઈ ગઈ છે.
31 જુલાઈના રોજ એટલે કે આજે સ્પેનના પીએમ પેડ્રો સાન્ચેઝ પોતાના ગૃહમંત્રી ફર્નાન્ડો ગ્રાંડે માર્લાસ્કા સાથે સેઉટા પહોંચી રહ્યા છે. અહીં તેઓ સુરક્ષાદળો અને સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે ઈમરજન્સી બેઠક કરશે.