લંડનમાં રસ્તા પર માવો ખાઇને થૂંકવું 2 પાટીદાર યુવકોને ભારે પડ્યું! ફટકારાયો લાખોનો દંડ
Indian men spitting paan london: લંડનના બ્રેટ વિસ્તારમાં ભારતીય મૂળના બે વ્યક્તિઓ પર જાહેર સ્થળે પાન થૂંકવા બદલ ભારે દંડ કરવામાં આવ્યો છે. જાહેર સ્થળો પર પાન થૂંકવા બાબતે સ્થાનિક અધિકારીઓ અત્યંત કડક વલણ અપનાવી રહ્યા છે.
Indian men spitting paan london: બ્રિટનની રાજધાની લંડનની એક કાઉન્સિલે ભારતીય મૂળના બે વ્યક્તિઓ પર રસ્તા પર પાન થૂંકવા બદલ 1,300 પાઉન્ડ (આશરે 1.72 લાખ રૂપિયા) થી વધુનો દંડ ફટકાર્યો છે. દંડનો સામનો કરનાર આ બે વ્યક્તિઓમાં અક્ષતકુમાર ભાદ્રે પટેલ અને હિતેશ પટેલનો સમાવેશ થાય છે.
બ્રેટ કાઉન્સિલે તાજેતરના સમયમાં રસ્તાઓ પર પાન કે ગુટખા થૂંકવા વિરુદ્ધ સઘન અભિયાન ચલાવ્યું છે. એજવેરમાં રહેતા 31 વર્ષીય અક્ષતકુમાર ભાદ્રે પટેલ પર નોર્થ વેસ્ટ લંડન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે 1,391 પાઉન્ડ નો દંડ લગાવ્યો છે. અક્ષતકુમાર કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન હાજર રહ્યા નહોતા, તેથી તેમની ગેરહાજરીમાં જ આરોપ સાબિત કરી દેવામાં આવ્યો હતો. તેઓ 11 જૂન, 2025ના રોજ કિંગ્સબરીમાં રસ્તા પર પાન થૂંકતા પકડાયા હતા.
કોર્ટમાં હાજર ન રહેતા દંડની રકમ વધી
સામાન્ય રીતે પાન થૂંકવા બદલ સ્થળ પરનો દંડ 100 પાઉન્ડ (આશરે 12,000 રૂપિયા) હોય છે, પરંતુ અક્ષતકુમારે તે ભર્યો નહોતો અને મામલો કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. કોર્ટની કાર્યવાહી બાદ આ દંડ વધીને 1,391 પાઉન્ડ થઈ ગયો. આવો જ બીજો કિસ્સો રૂઈસ્લિપમાં રહેતા 32 વર્ષીય હિતેશ પટેલનો છે. હિતેશ પર પણ તે જ કોર્ટે 12 જૂન, 2025ના રોજ વેમ્બલી હિલમાં રસ્તા પર પાન થૂંકવા બદલ 1,391 પાઉન્ડનો દંડ ફટકાર્યો છે. અક્ષતની જેમ હિતેશ પણ કોર્ટમાં હાજર થયો નહોતો, જેના કારણે તેની ગેરહાજરીમાં જ સજા સંભળાવવામાં આવી અને દંડની રકમમાં પણ વધારો થયો.
કાઉન્સિલ કેમ આટલી કડક છે?
બ્રેટ કાઉન્સિલ પાન થૂંકનારાઓ સામે ખાસ કડક છે કારણ કે પાનના ડાઘા સાફ કરવા સફાઈ કર્મચારીઓ માટે અત્યંત મુશ્કેલ હોય છે. આનાથી શહેરની સુંદરતા અને સ્વચ્છતા બગડે છે. કાઉન્સિલના અધિકારીઓ દરરોજ વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ સ્થળ પર 100 પાઉન્ડનો દંડ નથી ભરતી, તો કાઉન્સિલ તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે છે, જેના પરિણામે કોર્ટ દ્વારા લાખોનો દંડ ભરવો પડી શકે છે.
