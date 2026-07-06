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શ્રીલંકાની જેલમાં વહી લોહીની નદીઓ! કેદીઓ અને અધિકારીઓ વચ્ચેની અથડામણમાં 25ના મોત, 100થી વધુ ઘાયલ

Sri Lanka Jail Violence: શ્રીલંકાની નેગોમ્બો જેલમાં કેદીઓ અને વહીવટતંત્ર વચ્ચે વિવાદ સર્જાયો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ઉગ્ર અથડામણમાં અત્યાર સુધીમાં 25 લોકોના મોતના થયા હોવાની માહિતી મળી રહી છે, જ્યારે 100થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 06, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:31 PM IST
શ્રીલંકાની જેલમાં વહી લોહીની નદીઓ! કેદીઓ અને અધિકારીઓ વચ્ચેની અથડામણમાં 25ના મોત, 100થી વધુ ઘાયલ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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