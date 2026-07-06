/શ્રીલંકાની જેલમાં વહી લોહીની નદીઓ! કેદીઓ અને અધિકારીઓ વચ્ચેની અથડામણમાં 25ના મોત, 100થી વધુ ઘાયલ

Sri Lanka Jail Violence: શ્રીલંકાની એક જેલમાંથી ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. શ્રીલંકાની રાજધાની કોલંબોના આવેલી એક જેલમાં કેદીઓ અને જેલ વહીવટીતંત્ર વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ છે. આ લોહિયાળ સંઘર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 25 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 100થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે.
મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, આ અથડામણમાં 4 ગાર્ડ અને 19 કેદીઓના મોત થયા છે, જ્યારે ઘાયલોની સંખ્યા 100થી વધુ છે. શ્રીલંકામાં છેલ્લા 6 વર્ષથી વધુ સમયગાળામાં થયેલું આ સૌથી ઘાતક જેલ રમખાણ છે. AFPના રિપોર્ટ અનુસાર, પોલીસે જણાવ્યું કે, કોલંબોની મુખ્ય જેલમાં ડ્રગ્સના ધંધા સાથે જોડાયેલ બે ગેંગના કેદીઓ વચ્ચે રાતભર અથડામણ થઈ હતી. હિંસા બાદ ઘાયલોને કોલંબોની ઉત્તરે આવેલા નેગોમ્બો હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે.
રવિવારથી શરૂ થઈ હતી અથડામણ
હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર પુષ્પા ગામલાથે જણાવ્યું કે, તેમની સરકારી હોસ્પિટલમાં 23 મૃતદેહો લાવવામાં આવ્યા હતા અને 100થી વધુ ઘાયલ કેદીઓ અને ગાર્ડ્સને પણ લાવવામાં આવ્યા છે. હીરુના રિપોર્ટ અનુસાર, આ અથડામણમાં મૃત્યુઆંક 25 પર પહોંચી ગયો છે. ગામલાથે AFPને માહિતી આપી કે, કેટલાક લોકોને ગોળી વાગી છે, જ્યારે કેટલાકને ગંભીર ઇજાઓ થઈ છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ઘટના રાજધાની કોલંબોથી લગભગ 35 કિલોમીટર દૂર નેગોમ્બોની એક જેલમાં બની છે. જેલમાં રવિવારથી જ વિવાદની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી.
ક્યાં કારણોસર શરૂ થયો સંઘર્ષ
શ્રીલંકાની ટેલિવિઝન ચેનલ હીરુના રિપોર્ટ અનુસાર, આ હિંસક અથડામણમાં જીવ ગુમાવનારા અને ઘાયલ થનારાઓમાં કેદીઓ અને જેલ અધિકારીઓ બન્ને સામેલ છે. પોલીસ પ્રવક્તા ચંદના હેરાથે જેલની અંદર અથડામણ અને મોતોની પુષ્ટિ કરી છે. જો કે, તેમણે હજું સુધી ઘટનાની વિગતવાર માહિતી આપી નથી. જેલમાં આ લોહિયાળ સંઘર્ષ કયા કારણસર શરૂ થયો, તેના કારણોની હજું જાણ થઈ શકી નથી. પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
હોસ્પિટલ પહોંચ્યા 100થી વધુ ઘાયલ
સરકારી હોસ્પિટલના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, જેલમાં હિંસામાં ઘાયલ થયેલા 100થી વધુ લોકોને ઇમરજન્સી વોર્ડમાં લાવવામાં આવ્યા છે. જો કે, તેમણે પણ વહીવટી નિયંત્રણોને કારણે ઘાયલોની સ્થિતિ વિશે માહિતી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
શ્રીલંકાની જેલો ક્ષમતા કરતા ઘણી વધારે ભરેલી છે, જ્યાં માત્ર 10,000ની કુલ ક્ષમતા ધરાવતી સિસ્ટમમાં 39,000થી વધુ કેદીઓ બંધ છે.