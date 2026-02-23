Prev
ચમત્કાર કે આસ્થા? 800 વર્ષ જૂના સંતના અવશેષો જોઈ શ્રદ્ધાળુઓ થયા ભાવુક, જાણો શું છે રહસ્ય

Miraculous Remains of Saints: 800 વર્ષ પહેલાની વાત છે. એક સંત હતા, જેમના ચમત્કારો વિશે સદીઓ બાદ પણ વાત કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેમનો મૃતદેહ 600 વર્ષ સુધી મળ્યો ન હતો. કોઈને ખબર નહોતી કે, તેમને ક્યાં દફનાવવામાં આવ્યા છે. એક દિવસ એક લોખંડનું બોક્સ મળ્યું. હવે પહેલી વાર જનતા આખરે તે સંતના અવશેષો જોઈ શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:39 PM IST
  • જાણો કેવી રીતે 800 વર્ષ સુધી સચવાયેલી રહી અસ્થિઓ?
  • 600 વર્ષ સુધી ગુમ રહ્યા બાદ મળ્યા સેન્ટ ફ્રાન્સિસના અવશેષો
  • 800 વર્ષ બાદ મહાન સંતના પવિત્ર અવશેષો સાર્વજનિક કરાયા

ચમત્કાર કે આસ્થા? 800 વર્ષ જૂના સંતના અવશેષો જોઈ શ્રદ્ધાળુઓ થયા ભાવુક, જાણો શું છે રહસ્ય

Miraculous Remains of Saints: તે મહાન સંતનું મૃત્યુ 1226માં થયું હતું. તે સમયે ડર હતો કે કોઈ તેમના પાર્થિવ શરીરની ચોરી ન કરી શકે એટલા માટે તેને લોખંડના પાંજરામાં બંધ કરી દેવામાં આવ્યું અને ઊંડે સુધી દફનાવવામાં આવ્યું. આગામી 600 વર્ષ સુધી રહસ્ય બની રહ્યું કે, સંતના અવશેષો ક્યાં છે. શોધ ચાલુ રહી અને લોકો તેમને ખૂબ જ આદરથી યાદ કરતા રહ્યા. સદીઓ વીતી ગઈ, પરંતુ તે મહાન સંતનું તાબૂત મળ્યું નહીં. 1818માં ઇટાલીના એસિસીમાં એક પાંજરાની અંદર તાબૂત મળ્યું. તે સંત હતા સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ઓફ અસિસી. હવે 800 વર્ષ બાદ પહેલી વાર સેન્ટ ફ્રાન્સિસના અવશેષો સામાન્ય લોકોને બતાવવામાં આવી રહ્યા છે.

હજારો લોકો સેન્ટ ફ્રાન્સિસના દર્શન માટે આવી રહ્યા છે. કેટલાક પ્રણામ કરી રહ્યા છે, કેટલાક નતમસ્તક થઈને નમન કરી રહ્યા છે, તો કેટલાક કાચના બોક્સને કિસ કરી રહ્યા છે, જેમાં તેમની અસ્થિઓને રાખવામાં આવી છે. ભક્તોની લાઇનો લાગી રહી છે. કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓ તો ભાવુક પણ જોવા મળી રહ્યા છે, તેમની આંખોમાં આંસુઓ વહી રહ્યા છે. સંતની અસ્થિઓ ટુકડામાં છે. શરીરના આકાર પ્રમાણે અસ્થિઓને ટુકડાઓમાં ગોઠવવામાં આવેલ છે.

કેવી રીતે જાણવા મળ્યું કે એસ્થિઓ સેન્ટ ફ્રાન્સિસની છે? 
હવે તમારા મનમાં પ્રશ્ન થતો હશે કે, આખરે ક્યારે અને કેવી રીતે જાણવા મળ્યું કે, આ અસ્થિઓ સેન્ટ ફ્રાન્સિસની જ છે. હકીકતમાં આ અસ્થિઓની ઘણી વખત તપાસ કરવામાં આવી છે. છેલ્લી વખત હાડકાંની તપાસ 1978માં કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ અસ્થિઓને સુરક્ષિત રીત રાખવા માટે નાઇટ્રોજનથી ભરેલા બોક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

કોણ હતા સેન્ટ ફ્રાન્સિસ?
સેન્ટ ફ્રાન્સિસ કેથોલિક ધર્મના સૌથી આદરણીય સંતોમાંથી એક છે. તેમને મોટાભાગે કેથોલિક કલા, સાહિત્ય અને ફિલ્મોમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તેમને પર્યાવરણના રક્ષક, પ્રાણીઓના પ્રેમી અને પ્રકૃતિપ્રેમી સંત તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે. સેન્ટ ફ્રાન્સિસે તેમની બધી સંપત્તિ દાનમાં આપી અને ગરીબો માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું.

અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, ઇટાલીના સંરક્ષક સંતના દર્શન કરવા માટે દુનિયાભરમાંથી લગભગ 400,000 લોકો પહોંચી રહ્યા છે. આ પ્રદર્શન મધ્ય ઇટાલીના શહેર એસિસીના એક ચર્ચમાં યોજાઈ રહ્યું છે. અગાઉ 1978માં ફક્ત થોડા લોકોને એક જ દિવસ માટે સંતના પવિત્ર અવશેષો જોવાની તક મળી હતી.

