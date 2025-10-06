આવશે મહાપ્રલય, મચશે હાહાકાર... વૈશ્વિક ખતરો ઊભો કરી શકે છે આ જગ્યાનું જળવાયુ સંકટ; કોણે આપી ચેતવણી?
Tibet Climate Crisis: તિબેટ જળવાયુ સંકટને લઈ સ્ટોકહોમ પેપરમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે, જો ધ્યાન આપવામાં ન આવ્યું તો આ જળવાયું સંકટ દુનિયાભર માટે ખતરો બની શકે છે. જાણો નિષ્ણાતોએ શું કહ્યું છે.
Tibet Climate Crisis: જો ક્યાંક વાવાઝોડું કે સુનામી આવે છે તો તેની અસર આસપાસના વિસ્તારો અથવા દેશો પર પડે છે. વરસાદ, ઠંડી અને ગરબી આ બધું જ જળવાયુ પરિવર્તન પર નિર્ભર રહે છે. તિબેટમાં જળવાયુ સંકટને લઈ સ્વીડનના સ્ટોકહોમમાં એક થિંક ટેન્કે એક નવો રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, જો જળવાયુ સંકટ આવે છે તો તિબેટનું શું થશે? 20થી વધુ દેશોના આંતરરાષ્ટ્રીય નિષ્ણાતોએ તિબેટીયન ઉચ્ચપ્રદેશના ઝડપી વિઘટનને કારણે થતા પર્યાવરણીય સંકટ પર ચર્ચા કરી. જાણો તેઓએ તેમની ચર્ચા દરમિયાન શું કહ્યું?
જળવાયુ માટે ઉભો કરી શકે છે ખતરો
સ્ટોકહોમ પેપરમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે, તિબેટીયન ઉચ્ચપ્રદેશ જેને "ત્રીજો ધ્રુવ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, વૈશ્વિક સરેરાશ કરતા બમણાથી વધુ ઝડપથી ગરમ થઈ રહ્યું છે, તેના હિમનદીઓ પીછેહઠ કરી રહ્યા છે, પર્માફ્રોસ્ટ પીગળી રહ્યા છે અને ઘાસના મેદાનો ધોવાઈ રહ્યા છે, જેનાથી દક્ષિણ અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં લગભગ બે અબજ લોકોને પોષણ આપતી નાજુક જળ વ્યવસ્થાઓ માટે ખતરો ઊભો થઈ રહ્યો છે. આ વૈશ્વિક મહત્વ હોવા છતાં તિબેટ આંતરરાષ્ટ્રીય જળવાયુ રાજદ્વારીમાંથી મોટાભાગે ગેરહાજર રહ્યું છે, જેમાં જળવાયુ પરિવર્તન પર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ફ્રેમવર્ક કન્વેન્શન ઓન ક્લાઈમેટ ચેન્જ (UNFCCC) અને ક્રમિક COP વાતચીતનો સમાવેશ થાય છે.
ભારત-બાંગ્લાદેશ માટે ખતરા
સ્ટોકહોમ પેપર અનુસાર, તિબેટમાં ઇકોલોજીકલ સંકટ શાસન અને વિકાસ વિકલ્પોથી અવિભાજ્ય છે. માળખાકીય સુવિધાઓના વિસ્તરણ, લશ્કરીકરણ અને સંસાધન નિષ્કર્ષણના ચીનના રાજ્ય-કેન્દ્રિત મોડેલે દુનિયાના સૌથી નાજુક વાતાવરણમાંથી એકને અત્યંત ઇકોલોજીકલ તણાવના ક્ષેત્રમાં પરિવર્તિત કર્યું છે. હાઇવે, રેલવે, એરપોર્ટ અને હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક ડેમના મોટા પાયે બાંધકામ, જેમાંથી ઘણા નાગરિક અને લશ્કરી હેતુઓ માટે સેવા આપે છે, તેના કારણે પર્માફ્રોસ્ટ સ્તરો વિક્ષેપિત થયા છે, આલ્પાઇન ઇકોસિસ્ટમ તંત્રને ખંડિત કર્યા છે અને સ્થાનિક વસ્તીને વિસ્થાપિત કરવામાં આવી છે. યારલુંગ ત્સાંગપો નદી (ભારતમાં બ્રહ્મપુત્ર) પર મેડોગ મેગા-ડેમ ભૂકંપ, ભૂસ્ખલન અને નદી સંતુલનને વિક્ષેપિત કરી શકે છે, જેના કારણે ભારત અને બાંગ્લાદેશ માટે ખતરો ઉભા થઈ શકે છે.
તિબેટ માટે આપવામાં આવ્યા છે સૂચનો
જો તિબેટ આ સંકટમાંથી બહાર નીકળવા માંગે છે, તો તેણે ઉપગ્રહ અને પાણીના ડેટાનો ઉપયોગ કરીને દેખરેખ સિસ્ટમ બનાવવી પડશે. આટલું જ નહીં, બ્રહ્મપુત્રા જેવી નદીઓ માટે ક્રોસ-બોર્ડર બોર્ડની સ્થાપના કરવી જોઈએ, યુનેસ્કો જેવા સ્થળો પર તિબેટીઓને સ્થાન આપવી જોઈએ, ગ્રીન ફંડ્સ અને વેપારમાં પર્યાવરણીય નિયમોને સામેલ કરવા જોઈએ. આ ઉપરાંત મોટા ડેમોને બદલે સૂર્ય અને પવનમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. સાથે જ વિસ્થાપિત તિબેટીઓને UNHCR તરફથી સહાય મળવી જોઈએ.
કરી આ વિનંતી
ANIના રિપોર્ટ અનુસાર, સ્ટોકહોમ પેપરમાં આ વાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો કે તિબેટનું રક્ષણ કરવું એ એક રાજકીય કાર્ય નથી, પરંતુ એક પર્યાવરણીય આવશ્યકતા છે જે રાષ્ટ્રીય સરહદોને પાર કરે છે. તેનું અધોગતિ એશિયાના હાઇડ્રોલોજિકલ સંતુલનને જોખમમાં મૂકે છે, વૈશ્વિક કાર્બન સ્થિરતાને કમજોર કરે છે અને લગભગ એક તૃતીયાંશ માનવતાની આજીવિકાને જોખમમાં મૂકે છે. જેમ જેમ દુનિયા COP 30 નજીક પહોંચી રહ્યું છે, તેમ તેમ પેપર સરકારો, સંશોધન સંસ્થાઓ અને નાગરિક સમાજને તિબેટીયન ઉચ્ચપ્રદેશને આંતરરાષ્ટ્રીય જળવાયુ નીતિના કેન્દ્રમાં રાખવા વિનંતી કરે છે.
