/મૃત્યુ પણ દૂર ભાગતી, 7 વાર મોતને હાથતાળી આપીને પાછા આવ્યા, અત્યંત રોચક કહાની

જીવનમાં કોઈ વ્યક્તિ મોતને કેટલીવાર હાથતાળી આપી શકે? એકવાર, બે વાર, ત્રણવાર...પરંતુ આ વ્યક્તિએ અનેકવાર મોતને હાથતાળી આપી છે. તેમના જીવનના કિસ્સાઓ વિશે જાણશો તો વિશ્વાસ નહીં કરી શકો. સોશિયલ મીડિયામાં તેમની કહાની ખુબ ચર્ચામાં રહે છે. ક્રોએશિયાના ફ્રેન સેલાકની કહાની તર્કથી અલગ છે.
દુનિયામાં કેટલાક લોકોના જીવનમાં એવા એવા કિસ્સા બને છે કે જાણીને અચંબિત થઈ જવાય. આ રોચક કિસ્સાઓ જાણીએ તો એમ લાગે કે દુનિયા કેવા કેવા લોકોથી ભરેલી છે. ક્રોએશિયામાં રહેતા ફ્રેનન સેલાક પણ એવા જ વ્યક્તિ હતા. જેમને લોકો દુનિયાનો સૌથી ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ અને સૌથી કમનસીબ વ્યક્તિ બંને ગણતા હતા. કારણ જાણીને પણ તમને નવાઈ લાગશે. આ વ્યક્તિએ પોતાના જીવનમાં મોતને એક બે વાર નહીં અનેકવાર ખુબ નજીકથી જોયું પરંતુ દર વખતે બચી જતા.
એફ્રીમેક્સની એક ડોક્યુમેન્ટરી મુજબ ફ્રેન સેલાક વ્યવસાયે મ્યૂઝિક ટીચર હતા. તેમની જીંદગી સામાન્ય રીતે જઈ રહી હતી. પરંતુ 1960ના દાયકાથી તેમની સાથે દુર્ઘટનાઓ ઘટવાની શરૂ થઈ ગઈ. આ જાણીને કોઈ પણ વિશ્વાસ કરતા પહેલા 10વાર વિચારે. લોકો કહે છે કે મોત અનેકવાર તેમની સામે આવી પરંતુ ડેલીએ હાથ દઈને જતી રહી.
બર્ફીલી નદીમાં ટ્રેન પડી
ફ્રેન સેલાક સાથે પહેલી દુર્ઘટના ત્યારે ઘટી જ્યારે તેઓ ટ્રેનથી મુસાફરી કરતા હતા. અચાનક તેમની ટ્રેન પાટા પરથી ખડી પડી અને બર્ફીલી નદીમાં જઈ ખાબકી. આ ઘટનામાં અનેક લોકોના જીવ ગયા પરંતુ ફ્રેન યેનકેન રીતે તરીને બહાર આવી ગયા. એવું કહેવાય છે કે તેમને ઈજાઓ તો થઈ પરંતુ જીવ બચી ગયો. આ તેમના જીવનનો પહેલો અકસ્માત હતો. તે સમયે કદાચ એવો અંદાજો નહતો કે આના કરતા પણ ચિત્ર વિચિત્ર મોડ તેમના જીવનમાં આવશે.
પ્લેનનો દરવાજો હવામાં ખુલી ગયો
ત્યારબાદ ફ્રેન પહેલીવાર પ્લેનમાં બેઠા હતા. પરંતુ આ મુસાફરી પણ તેમના માટે ખુબ ડરામણી સાબિત થઈ. ફ્લાઈટના ટેકઓફ દરમિયાન અચાનક પ્લેનનો દરવાજો ખુલી ગયો અને તેઓ હજારો ફૂટ ઉપરથી નીચે પડ્યા. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે તેઓ સીધા એક ઘાસના ઢગલા પર પડ્યા અને બચી ગયા. જ્યારે પ્લેન દુર્ઘટનામાં અનેક લોકોના જીવ ગયા. આ ઘટના વિશે જાણીને લોકો આજે પણ ચોંકી જાય છે. સોશિયલ મીડિયા પર અનેક લોકો લખે છે કે કદાચ ભાગ્ય પોતે તેમને બચાવવા માંગતુ હતું.
બસ અકસ્માત અને બે-બે કાર ધડાકા
ફ્રેનના જીવનમાં અકસ્માત અહીં જ અટકી ગયા એવું નથી. કેટલાક વર્ષો બાદ તેઓ જે બસમાં મુસાફરી કરતા હતા તે પણ નદીમાં જઈ પડી. પરંતુ ફરીથી એકવાર તેઓ તરીને બહાર આવી ગયા. ત્યરાબાદ કારમાં આગ લાગી ગઈ. તેઓ તેમાંથી પણ બચીને આવી ગયા અને ગણતરીની પળોમાં કાર ધડાકા સાથે બ્લાસ્ટ થઈ ગઈ. આ ઘટનાના 3 વર્ષ બાદ તેમની બીજી કારમાં પણ આગ લાગી ગઈ. આ વખતે આગ એટલી વિકરાળ હતી કે તેમના વાળ સુદ્ધ બળી ગયા. પરંતુ જીવ છતાં પણ બચી ગયો.
કાર પહાડથી નીચે પડી
1990ના દાયકામાં ફ્રેન એક પહાડી રસ્તેથી કાર ચલાવી રહ્યા હતા. ત્યારે સામેથી પૂરપાટ ઝડપે ટ્રક આવી રહ્યો હતો. પોતાને બચાવવા માટે તેમણે કારને વાળી અને ગાડી પહાડીથી નીચે જવા લાગી. એવું કહેવાય છે કે તેઓ અંતિમ સમયમાં કારમાંથી કૂદી ગ યા અને પાસેના ઝાડમાં અટકી ગયા. તેમની કાર નીચે ખાઈમાં પડી ગઈ પરંતુ તેઓ બચી ગયા. આ ઘટના બાદ લોકો તેમને મોતને હરાવનાર વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવા લાગ્યા.
ભાગ્ય ખુલી ગયું
આટ આટલા અકસ્માતો બાદ લોકોને લાગતું હતું કે ફ્રેન દુનિયાનો સૌથી કમનસીબ વ્યક્તિ છે. પરંતુ કહાનીમાં અસલ મોડ ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેણે લોટરી જીતી. 74 વર્ષની ઉંમરે તેમણે લાખો રૂપિયાની લોટરી જીતી. ત્યારબાદ દુનિયામાં તે ચર્ચામાં આવ્યા. લોકો તેમને દુનિયાના સૌથી લકી વ્યક્તિ કહેવા લાગ્યા. ફ્રેન સેલાક અનેક ઈન્ટરવ્યુમાં કહેતા હતા કે તેમને પોતાને સમજમાં આવતું નથી કે તેઓ ભાગ્યશાળી છે કે કમનસીબ. કારણ કે જેટલીવાર તેમણે મોતને નજીકથી જોયું તેટલું ભાગ્યે જ કોઈએ જોયું હશે. સોશિયલ મીડિયા પર તેમની કહાની વિશે લોકો ભાત ભાતની વાતો કરતા રહે છે. કોઈ તેમને રિયલ લાઈફ સુપરહીરો કહે છે તો કોઈ મજાકમાં લખે છે કે મોતે પણ તેમની આગળ હાર માની.
ફ્રેન સેલાકનું જીવન હવે દુનિયાના સૌથી અજીબોગરીબ અને રહસ્યમયી કહાનીઓમાં ગણાય છે. કેટલાક લોકો તેને ભાગ્ય ગણે છે. તો કેટલાક લોકો ચમત્કાર માને છે. પરંતુ એકવાત નક્કી છે કે તેમની કહાની સાંભળ્યા બાદ લોકો વિચારવા લાગે છે કે જો ભાગ્યનો સાથ હોય તો વ્યક્તિ ગમે તેટલીવાર મોતને માત આપી શકે છે.