/પક્ષીઓની અઘારએ આ દેશને બનાવ્યો ખુબ ધનાઢ્ય, પરંતુ એક ભૂલ અને બધુ બરબાદ!

ભાગ્ય ક્યારે પલટાય તે કહી શકાય નહીં. પરંતુ શું તમે ક્યારેય સાંભળ્યું છે કે પક્ષીઓની ચરક કોઈ દેશનું ભાગ્ય પલટી શકે? દુનિયાના નક્શા પર એક ટાપુ એવો પણ છે જે કોઈ સોનાની ખાણ કે તેલના કુવાઓથી નહીં પરંતુ ફક્ત બર્ડ ડ્રોપિંગ્સના કારણે દુનિયાનો બીજો સૌથી ધનિક દેશ બની ગયો હતો. પેસેફિક મહાસાગરનો એક નાનકડો ટાપુ નાઉરુ જેની કહાની કોઈ પરીકક્ષાથી જરાય કમ નથી.
નાઉરુ ટાપુની કહાની અકલ્પનીય
દુનિયાના સૌથી નાના રિપબ્લિક અને નાનકડા ટાપુ દેશનું નામ છે નાઉરુ જે પેસેફિક મહાસાગરમાં આવેલો છે. આ વિસ્તાર એટલો નાનો છે કે તમે પગપાળા ગણતરીના કલાકોમાં ફરી લો. પરંતુ આ નાનકડા દેશે ઈતિહાસમાં જે રૂતબો મેળવ્યો હતો તેે જોઈને ભલભલા શક્તિશાળી દેશો પણ દંગ રહી ગયા હતા.
પક્ષીઓની ચરકથી ભાગ્ય ચમક્યું
તમને પણ વિચાર થતો હશે કે પક્ષીઓના અઘારથી કોઈ કઈ રીતે પૈસા કમાઈ શકે. તો વાત જાણે એમ છે કે આ ટાપુ પર હજારો વર્ષોથી લાખો સમુદ્રી પક્ષીઓ આવતા હતા અને પોતાની અઘાર કે ચરક છોડીને જતા હતા. વર્ષો સુધી આ કચરો જમા થવાના કારણે આ અઘાર એક કડક પથ્થરમાં ફેરવાઈ ગઈ જેને વિજ્ઞાનની ભાષામાં ગુઆનો કહેવાય છે. આ ગુઆનોમાં ફોસ્ફેટનું પ્રમાણ એટલું વધારે હતું કે તે દુનિયાનું સૌથી સારું કુદરતી ખાતર બની ગયું.
રાતોરાત પૈસાનો વરસાદ
વર્ષ 1968માં જ્યારે આ દેશને આઝાદી મળી તો તેમણે આ ફોસ્ફેટ માઈનિંગનો સંપૂર્ણ કંટ્રોલ પોતાના હાથમાં લઈ લીધો. ત્યારબાદ તો જાણે પૈસાનો વરસાદ થવા લાગ્યો હતો. કારણ કે આખી દુનિયામાં આવા ખાતરની ડિમાન્ડ હતી. નાઉરુનું ફોસ્ફેટ ચપોચપ વેચાવા લાગ્યું હતું. જોત જોતામાં તો આ નાનકડો દેશ વ્યક્તિદીઠ આવકના મામલે દુનિયાનો બીજો સૌથી ધનિક દેશ બની ગયો હતો. એટલે સુધી કે તેણે ખાડી દેશોને પણ પાછળ છોડ્યા હતા.
કેમ બરબાદીના આરે પહોંચ્યો
પૈસા આવતા જ અહીંના લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ બદલાઈ ગઈ. જે દેશમાં સાઈકલ માંડ મળતી હતી ત્યાં દરેક ઘરમાં ચાર ચાર મોંઘી સ્પોર્ટ્સ ગાડીઓ જોવા મળવા લાગી. લોકો શોપિંગ કરવા માટે સીધા વિમાનથી વિદેશ જવા લાગ્યા. સરકારે પોતાના નાગરિકો માટે બધુ ફ્રી કરી નાખ્યું હતું. જેમ કે ટેક્સફ્રી લાઈફ, ફ્રી મેડિકલ, ફ્રી એજ્યુકેશન વગેરે. પૈસાની કોઈ કમી નહતી એટલે લોકોએ પણ ખુબ મોજમસ્તી કરી.
એક સાથે ખતમ થયા કમાણીના રસ્તા
પરંતુ અહીં આ અમીર વધુ સમય ટકી શકી નહીં. પૈસાની લાલચમાં ટાપુમાં જમીનમાં અંધાધૂંધ ખોદકામ થયું. કોઈ પણ પ્લાનિંગ વગર થયેલા માઈનિંગે આખા ટાપુને એક ઉજ્જડ પથરાળ વિસ્તારમાં ફેરવી દીધો. જમીન એટલી ખરાબ થઈ ગઈ કે ત્યાં ખેતી કરવી લગભગ અશક્ય બની ગઈ. આ સાથે જ પક્ષીઓની અઘારવાળો ખજાનો પણ ધીરે ધીરે ખતમ થવા લાગ્યો. જ્યારે ખજાનો ખાલી થયો તો કમાણીના બધા રસ્તા એક ઝટકે બંધ થઈ ગયા.
ફોસ્ફેટ ખતમ થયા બાદ નાઉરુની સરકારે જે ખોટા રોકાણ કર્યા હતા તે બધા ડૂબી ગયા. દેશ દેવામાં ડૂબી ગયો અને આખી અર્થવ્યવસ્થા તબાહ થઈ ગઈ. આજે આ દેશ પોતાની પાયાની જરૂરિયાતો માટે બીજા દેશો પર નિર્ભર છે. એક સમયે ધનાઢ્ય રહેનારા આ દેશના લોકો આજે ખુબ જ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે.