Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /પક્ષીઓની અઘારએ આ દેશને બનાવ્યો ખુબ ધનાઢ્ય, પરંતુ એક ભૂલ અને બધુ બરબાદ!

પક્ષીઓની 'અઘાર'એ આ દેશને બનાવ્યો ખુબ ધનાઢ્ય, પરંતુ એક ભૂલ અને બધુ બરબાદ!

Nauru Island: એક નાનકડો ટાપુ અચાનક પક્ષીઓની અઘારને કારણે ધનાઢ્ય બની ગયો અને પછી એવું તે શું થયું કે હાલ પોતાની પાયાની જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે બીજા પર નિર્ભર રહેવું પડે છે. આ ટાપુ દેશ આવી સ્થિતિમાં કઈ રીતે પહોંચ્યો તે ખાસ સમજવા જેવું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 10, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:00 PM IST
પક્ષીઓની 'અઘાર'એ આ દેશને બનાવ્યો ખુબ ધનાઢ્ય, પરંતુ એક ભૂલ અને બધુ બરબાદ!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બદલાયા નિયમો, હવે એપોઇન્ટમેન્ટ વિના બનશે પાસપોર્ટ, આ 3 લોકોને મળશે પ્રાયોરિટી
passport new rules17 min ago
2
gujarat18 min ago
3
farmers23 min ago
4
mangal gochar 202629 min ago
5
શાહપુર મેટ્રો રૂટ46 min ago