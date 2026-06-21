/હોર્મુઝ ફરી બંધ, ઓઈલ બજારમાં વધી ચિંતા... તૂટી ગઈ અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચેની ડીલ ?

Hormuz Strait : ઈરાન દ્વારા ફરી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બંધ કરવામાં આવ્યું છે. ઇઝરાયલ દ્વારા લેબનોન પરના હુમલા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર થયાના થોડા સમય બાદ ઈરાને ફરી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કર્યું છે. તેહરાને આરોપ લગાવ્યો છે કે અમેરિકા અને ઇઝરાયલે તાજેતરમાં થયેલા યુદ્ધવિરામ સમજૂતી કરારનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
યુદ્ધવિરામ ઉલ્લંઘનનો આરોપ
આ નિર્ણય ઈરાનના ટોચના લશ્કરી કમાન્ડ ખાતમ અલ-અંબિયા સેન્ટ્રલ હેડક્વાર્ટર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ઈરાનનો દાવો છે કે વોશિંગ્ટને વિશ્વાસનો સ્પષ્ટ ભંગ કર્યો છે, જ્યારે ઈઝરાયલે યુદ્ધવિરામની પ્રતિબદ્ધતાઓ છતાં દક્ષિણ લેબનોનમાં લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખી છે.
ઈરાનના આ પગલાથી આ મહિનાની શરૂઆતમાં થયેલા અમેરિકા-ઈરાન શાંતિ કરાર પર ખતરો મંડરાયો છે. આ કરારનો ઉદ્દેશ યુદ્ધવિરામને 60 દિવસ લંબાવવાનો, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાનો અને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અને પ્રતિબંધોમાં રાહત અંગે વ્યાપક વાટાઘાટો માટે માર્ગ મોકળો કરવાનો હતો. જોકે ઈરાન દાવો કરે છે કે આ પગલું યુદ્ધવિરામ ઉલ્લંઘન છે, પરંતુ અમેરિકાએ સંપૂર્ણ આ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા છે.
ટ્રમ્પનો નવો પ્રસ્તાવ
ઇરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાની વાતને અવગણીને ટ્રમ્પે હોર્મુઝથી પસાર થતા જહાજો પર ટોલ વસૂલવાની વાત કરી છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચેના 60 દિવસના યુદ્ધવિરામ સમયગાળા દરમિયાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર કોઈ ટોલ લાદવામાં આવશે નહીં. જો શાંતિ કરાર નિષ્ફળ જાય, તો યુએસ ભવિષ્યમાં આવી ફી લાદી શકે છે.
ટ્રમ્પે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે આ ટોલમાંથી થતી આવકનો ઉપયોગ મધ્ય પૂર્વીય દેશોને તેમના નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, ટ્રમ્પે ઇરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાના મુદ્દા પર કોઈ ચર્ચા કરી નહોતી, જોકે આ બંધ થવાની નવી ધમકીને કારણે તણાવ વધી ગયો છે.
ફરી ઓઈલ સંકટનો ખતરો ?
ઈરાનના આ નિર્ણયથી ફરી એકવાર ઓઈલ સંકટનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. આ જાહેરાતથી વૈશ્વિક એનર્જી પુરવઠા અંગે ચિંતાઓ ફરી જાગી છે, કારણ કે આ હોર્મુઝ ઓઈલ અને ગેસ નિકાસ માટે એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ તરીકે કામ કરે છે. સોમવારે બજારો ખુલશે ત્યારે ઓઈલના ભાવમાં વધારો જોવા મળી શકે છે.