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પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં આત્મઘાતી વિસ્ફોટ, પોલીસ સ્ટેશનને બનાવ્યું નિશાન; 14 લોકોના મોત

Pakistan Suicide Bombing: પડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાંથી હુમલાના મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન અહીંના ખૈબર પખ્તુનખ્વાના સ્વાતમાં વધુ એક વિસ્ફોટનો મામલો સામે આવ્યો છે. આ આત્મઘાતી વિસ્ફોટમાં પોલીસને નિશાન બનાવવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 02, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:33 PM IST
પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં આત્મઘાતી વિસ્ફોટ, પોલીસ સ્ટેશનને બનાવ્યું નિશાન; 14 લોકોના મોત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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