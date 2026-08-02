/પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં આત્મઘાતી વિસ્ફોટ, પોલીસ સ્ટેશનને બનાવ્યું નિશાન; 14 લોકોના મોત

Pakistan Bomb Blast: પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં રવિવાર (2 ઓગસ્ટ 2026)ના રોજ એક પોલીસ સ્ટેશનની બહાર આત્મઘાતી વિસ્ફોટ થયો છે. આ હુમલામાં પોલીસને નિશાન બનાવાઈ છે. આ દુર્ઘટનામાં અનેક લોકોના જાનહાનિ થવાની આશંકા છે. મળતી માહિતી અનુસાર, આ બોમ્બ વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકોના મોત થયા છે અને 15થી વધુ ઘાયલ થયા છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, શહેરના પોલીસ ચીફ મોહમ્મદ ઉમરે જણાવ્યું કે, આ વિસ્ફોટ સ્વાતઘાટીના કાબલ કસ્બામાં ત્યારે થયો જ્યારે કેટલાક સ્થાનિક યુવાનોનું એક જૂથ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યું હતું. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ વિરોધ પ્રદર્શન સ્વાતની સ્થાનિક ટ્રાઇબલ કાઉન્સિલ 'અમાન જિરગા' દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન લોકો પ્લેકાર્ડ લઈને સૂત્રોચ્ચાર કરતા વિસ્તારમાં શાંતિની માંગ કરી રહ્યા હતા. અહીં છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં સુરક્ષાની સ્થિતિમાં ઘટાડો થયો છે. વિસ્ફોટથી પ્રદર્શનકારીઓમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી.
વિસ્ફોટવાળી જગ્યાએથી મળ્યું કપાયેલું માથું
મોહમ્મદ ઉમરના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસકર્તાઓએ વિસ્ફોટવાળી જગ્યાએથી એક કપાયેલું માથું જપ્ત કર્યું છે, જેનાથી શંકા છે કે, વિસ્ફોટ કોઈ સુસાઈડ બોમ્બર દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, પોલીસે જણાવ્યું કે, વિસ્ફોટના હજુ તપાસ ચાલી રહી છે. વિસ્ફોટ અંગે બચાવ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ધડાકા બાદ 15થી વધુ ઘાયલ લોકોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અનેક લોકોને સારવાર માટે 'સૈદુ શરીફ ટીચિંગ હોસ્પિટલ' ખસેડવામાં આવ્યા છે.
કોઈપણ જૂથે હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી નથી
'રેસ્ક્યુ 1122'ના પ્રવક્તા બિલાલ અહેમદ ફૈઝીએ પાકિસ્તાની અખબાર 'ડોન'ને જણાવ્યું કે, બચાવ અને સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે. તેમજ સુરક્ષા દળો અને કટોકટી કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે તૈનાત છે. તેમણે કહ્યું કે, તપાસ આગળ વધવા પર વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે. આ હુમલાની જવાબદારી હજુ સુધી કોઈ જૂથ દ્વારા લેવામાં આવી નથી.
ખૈબર પખ્તુનખ્વામા વધી હિંસા
ઉલ્લેખનીય છે કે, અફઘાનિસ્તાનને અડીને આવેલા ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઉગ્રવાદી હિંસામાં ઝડપથી વધારો થયો છે. અહીં સતત બોમ્બ વિસ્ફોટો અને સશસ્ત્ર હુમલાઓમાં સુરક્ષા દળો, પોલીસકર્મીઓ અને નાગરિકોને અવારનવાર નિશાન બનાવવામાં આવે છે. આ વિસ્તારમાં ઉગ્રવાદી જૂથોની સક્રિયતા સતત વધવાને કારણે આખો વિસ્તાર ખાસ કરીને સ્વાત જેવો જિલ્લો હાઈ એલર્ટ પર છે.