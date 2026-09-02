/મહાવાવાઝોડું EP-95: તોળાઈ રહ્યો છે પ્રલયનો ખતરો, પ્રશાંત મહાસાગરમાં બની રહ્યું છે વિનાશક વંટોળ, કરોડો લોકોના ધબકારા વધારશે

પ્રશાંત મહાસાગરમાં એક ભયંકર વાવાઝોડું ઉભુ થઈ રહ્યું છે. અમેરિકન નેશનલ હરિકેન સેન્ટર એટલે કે NHC એ રેડ એલર્ટ જાહેર કરતા કહ્યું છે કે આ સિસ્ટમ આગામી થોડા કલાકોમાં પ્રચંડ ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ શકે છે. હવામાન નિષ્ણાતોની ચેતવણીએ અમેરિકાના દક્ષિણ કેલિફોર્નિયામાં હાહાકાર મચાવી દીધો છે. જો કમ્પ્યુટર મોડેલ્સના પ્રારંભિક અંદાજો સાચા સાબિત થાય છે, તો આ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં એક અત્યંત ખતરનાક ચક્રવાતનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. ત્યારબાદ આ વાવાઝોડું ભારે તબાહી મચાવતા સીધું દક્ષિણ કેલિફોર્નિયા તરફ આગળ વધી શકે છે. આ વાવાઝોડુ 16થી 24 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિજ્ઞાનીઓનું ગણિત કહે છે કે,
એટલે કે એ મહાવાવાઝોડું જે મોટા-મોટા વૃક્ષો, વીજળીના થાંભલાઓ અને સિમેન્ટની ઇમારતોને પત્તાના મહેલની જેમ વેરવિખેર કરવાની તાકાત મેળવી લેશે. જેમાં મેક્સિકો અને અમેરિકાના અનેક શહેરો એવા છે જે સીધા આ વાવાઝોડાની ઝપેટમાં આવશે. જેમાં મેક્સિકોનું મંઝાનીલો, લા પાઝ અને પ્રવાસીઓનું ગઢ ગણાતું કાબો સેન લુકાસ સીધા આ વાવાઝોડાના નિશાના પર છે. જ્યારે વાવાઝોડાના ખતરાને જોતા અમેરિકાના કેલિફોર્નિયા, લોસ એન્જિલસ, સેન ડિએગો અને લોંગ બીચ જેવા મોટા શહેરો માટે હાઇ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે
પહાડી અને રણ વિસ્તારોમાં એવું વિનાશક પૂર લાવી શકે છે
હવામાન વિજ્ઞાનીઓએ ચેતવણી આપી છે કે ભલે વાવાઝોડાનું કેન્દ્ર જમીન સાથે ન ટકરાય, પરંતુ તેના કારણે આવનારા વાદળોનો સમૂહ આ પહાડી અને રણ વિસ્તારોમાં એવું વિનાશક પૂર લાવી શકે છે, જેવું ગયા વર્ષે 'હિલેરી' વાવાઝોડા સમયે જોવા મળ્યું હતું. હવે સવાલ એ છે કે આખરે અચાનક પ્રશાંત મહાસાગરમાં આટલું મોટું વાવાઝોડું કેમ આકાર લઈ રહ્યું છે? તેનો જવાબ ડરાવનારો છે.
અલ નીનો 90% થી વધુ મજબૂત થવાની આશંકા
ક્લાઇમેટ પ્રિડિક્શન સેન્ટરના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે પ્રશાંત મહાસાગરના પાણીનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં 5 થી 10 ડિગ્રી ફેરનહીટ વધુ ગરમ નોંધાયું છે. જેના કારણે આ વિસ્તારમાં 'અલ નીનો'નો સાયો મંડરાઈ રહ્યો છે. આ વર્ષે અલ નીનો 90% થી વધુ મજબૂત થવાની આશંકા છે, જે આ વાવાઝોડાને વધુ હિંસક અને અણધાર્યું બનાવી રહ્યું છે. ગરમ પાણી કોઈપણ ચક્રવાત માટે બળતણ અને બારૂદનું કામ કરે છે. તેના 2026-27 દરમિયાન વધુ ભયાનક સ્વરૂપ લેવાની 90% થી વધુ શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે..
આ પ્રલયના એંધાણને જોતા મહાસત્તા અમેરિકા અને તેનો પડોશી દેશ મેક્સિકો યુદ્ધના ધોરણે તૈયારીઓમાં લાગી ગયા છે... મેક્સિકો સરકારે મંઝાનીલો અને બાહા કેલિફોર્નિયાના તમામ બંદરોને સંપૂર્ણપણે સીલ કરી દીધા છે. માછીમારો અને હોડીઓને સમુદ્રમાં જવા પર સખત મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવા માટે શેલ્ટર હોમ એક્ટિવ કરી દેવામાં આવ્યા છે. મેક્સિકન આર્મી અને નેશનલ ગાર્ડને સ્ટેન્ડબાય પર રાખવામાં આવ્યા છે.
સમુદ્ર કિનારે લાલ ઝંડા લગાવી દેવામાં આવ્યા છે
જ્યારે અમેરિકન નેશનલ વેધર સર્વિસ દર મિનિટે સેટેલાઇટ ઇમેજ પર નજર રાખી રહી છે. લોસ એન્જિલસ અને સેન ડિએગોના સમુદ્ર કિનારે લાલ ઝંડા લગાવી દેવામાં આવ્યા છે, એટલે કે સમુદ્રમાં જવું મોતને આમંત્રણ આપવા સમાન છે. સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે પૂરની શક્યતા ધરાવતા વિસ્તારોમાં ગટર વ્યવસ્થા અને વરસાદી નાળાઓની સફાઈ ઝડપી બનાવી દીધી છે. નાગરિકોને ઇમરજન્સી 'હરિકેન કિટ' તૈયાર રાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે, જેમાં રાશન, પાણી અને દવાઓ સામેલ છે.
એટલે કે સ્પષ્ટ છે પ્રશાંત મહાસાગરના ઊંડાણમાં ઉઠેલો આ વંટોળ માત્ર એક મોસમી ચેતવણી નથી, પરંતુ કુદરતનું એ અલ્ટીમેટમ છે જેને નજરઅંદાજ કરી શકાય તેમ નથી. વાવાઝોડું EP-95 હજુ સમુદ્રના મોજાં પર તરી રહ્યું છે, પરંતુ તેના એંધાણે અમેરિકા અને મેક્સિકોના કરોડો લોકોના ધબકારા વધારી દીધા છે..