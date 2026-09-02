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મહાવાવાઝોડું EP-95: તોળાઈ રહ્યો છે પ્રલયનો ખતરો, પ્રશાંત મહાસાગરમાં બની રહ્યું છે વિનાશક વંટોળ, કરોડો લોકોના ધબકારા વધારશે

પ્રશાંત મહાસાગરના દરિયાના ઊંડાણમાં એક એવું વાવાઝોડું આકાર લઈ રહ્યું છે, જે અમેરિકા અને મેક્સિકોમાં ભારે તબાહી લાવશે. હવામાન વિજ્ઞાનીઓઓનો તો ત્યાં સુધી દાવો છે કે આગામી 48 કલાક દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી દેશ અમેરિકા અને તેના પડોશી મેક્સિકો માટે અત્યંત ભારે સાબિત થવાના છે. ત્યારે EP95 નામનું ખતરનાક વાવાઝોડુ અમેરિકા અને મેક્સિકોને કેવી રીતે ઘમરોળશે.

Published: Sep 02, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:39 PM IST
મહાવાવાઝોડું EP-95: તોળાઈ રહ્યો છે પ્રલયનો ખતરો, પ્રશાંત મહાસાગરમાં બની રહ્યું છે વિનાશક વંટોળ, કરોડો લોકોના ધબકારા વધારશે

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