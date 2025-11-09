ફિલિપાઇન્સમાં 1000000 લોકો પર તોળાઈ રહ્યો છે મોતનો ખતરો, કટોકટી જાહેર, સેના હાઇ એલર્ટ પર
ફિલિપાઇન્સમાં લગભગ 10 લાખ લોકોને પોતાના ઘર ખાલી કરાવાયા છે, કારણ કે દેશ વધુ એક શક્તિશાળી વાવાઝોડા સામે લડવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. થોડા દિવસો પહેલા જ એક વાવાઝોડામાં 200થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
ફિલિપાઇન્સ સદીના સૌથી ખરાબ સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ છે કે 10 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. સુપર ટાયફૂન ફંગ-વોંગ ફિલિપાઇન્સ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. તેને દાયકાના સૌથી શક્તિશાળી વાવાઝોડામાંનું એક માનવામાં આવે છે.
થોડા દિવસો પહેલા જ ફિલિપાઇન્સમાં અન્ય એત વિનાશક વાવાઝોડાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેમાં 200થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા. સરકાર કોઈ જોખમ લઈ રહી નથી અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંથી લોકોને બહાર કાઢી રહી છે. જો કે, મોટી સંખ્યામાં લોકો વાવાઝોડાના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહે છે.
ફંગ-વોંગ વિનાશ મચાવી રહ્યું છે
ફંગ-વોંગ વાવાઝોડું રવિવારે તેના અપેક્ષિત લેન્ડફોલ પહેલાં જ ઉત્તરપૂર્વીય ફિલિપાઇન્સમાં વિનાશ મચાવવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. તેના કારણે મોટા વિસ્તારમાં વીજળી ગુલ થઈ ગઈ હતી અને હવામાન વિભાગે દેશના કેટલાક ભાગોમાં "જીવન માટે જોખમી પરિસ્થિતિઓ" ની ચેતવણી જારી કરી હતી. ફિલિપાઇન વહીવટીતંત્ર (PAGASA)એ જણાવ્યું હતું કે ફંગ-વોંગ, જેને સ્થાનિક રીતે ઉવાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, રવિવાર રાત સુધીમાં ઓરોરા પ્રાંત પહોંચી શકે છે.
185 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે
આ સમયગાળા દરમિયાન, મહત્તમ 185 કિમી/કલાક અને 230 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આનાથી દક્ષિણપૂર્વ અને મધ્ય પ્રદેશો, જેમાં કેટાન્ડુઆન્સ, કેમેરિનેસ સુર અને ઓરોરા પ્રાંતનો સમાવેશ થાય છે માટે ચેતવણીનું લેવલ સૌથી વધુ, સિગ્નલ નંબર 5 સુધી વધી ગયું છે, જ્યારે મેટ્રો મનીલા અને આસપાસના પ્રાંતો માટે સિગ્નલ નંબર 3ની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
વાવાઝોડું ફિલિપાઇન્સના મોટા ભાગોને આવરી શકે છે
ફંગ-વોંગ તેના 1,600 કિમી પહોળા વરસાદ અને પવન સાથે દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ દ્વીપસમૂહના બે તૃતીયાંશ ભાગને આવરી શકે છે. વાવાઝોડું પ્રશાંત મહાસાગરમાંથી આવી રહ્યું છે. દરમિયાન ફિલિપાઇન્સ હજુ પણ ટાયફૂન કાલમેગીથી થયેલા વિનાશનો સામનો કરી રહ્યું છે. મંગળવારે ટાયફૂન કાલમેગીએ મધ્ય ટાપુ પ્રાંતોમાં ઓછામાં ઓછા 224 લોકો માર્યા ગયા હતા અને તેણે વિયેતનામમાં પણ વિનાશ મચાવ્યો હતો, જ્યાં ઓછામાં ઓછા પાંચ લોકો માર્યા ગયા હતા.
ફિલિપાઇન્સમાં કટોકટી જાહેર
ફિલિપાઇન્સના રાષ્ટ્રપતિ ફર્ડિનાન્ડ માર્કોસ જુનિયરે કાલમેગીથી થયેલા વ્યાપક વિનાશ અને ફંગ-વોંગથી સંભવિત આફતને કારણે કટોકટીની સ્થિતિ જાહેર કરી છે. ફિલિપાઇન્સમાં, 185 કિમી/કલાક કે તેથી વધુની ઝડપે સતત પવન સાથે આવતા ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાતોને સુપર ટાયફૂન તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. આ નામ વર્ષો પહેલા વધુ ભારે હવામાન વિક્ષેપોની તાકીદ પર ભાર મૂકવા માટે અપનાવવામાં આવ્યું હતું.
ડિફેન્સ સચિવે પણ ચેતવણી જાહેર કરી
ડિફેન્સ સચિવ ગિલ્બર્ટ ટીઓડોરો જુનિયરે શનિવારે એક ટેલિવિઝન સંબોધનમાં ફંગ-વોંગની સંભવિત વિનાશક અસર વિશે ચેતવણી આપી હતી. "અમે લોકોને અગાઉથી સ્થળાંતર કરવા વિનંતી કરીએ છીએ જેથી આપણે છેલ્લી ઘડીની બચાવ કામગીરીનો આશરો ન લેવો પડે, જે પોલીસ, સેના, અગ્નિશામકો અને કોસ્ટ ગાર્ડ કર્મચારીઓના જીવ જોખમમાં મૂકી શકે છે."
