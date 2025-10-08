Prev
અકસ્માતમાં તો બચી ગયા પણ ટેસ્લાએ જીવતા સળગાવી દીધા, એલોન મસ્કની કાર કંપની સામે દાવો

Burned Alive in Tesla: ટેસ્લા સામે પહેલો કેસ 19 વર્ષીય સુકાહારાએ દાખલ કર્યો હતો, જેનું 27 નવેમ્બર, 2024ના રોજ આગમાં મૃત્યુ થયું હતું. બીજો કેસ 20 વર્ષીય નેલ્સન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જે પાછળની સીટ પર સુકાહારાની બાજુમાં બેઠો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:20 PM IST

Burned Alive in Tesla: અબજોપતિ ઉદ્યોગપતિ એલોન મસ્કની ઇલેક્ટ્રિક કાર કંપની, ટેસ્લા, હાલમાં કટોકટીનો સામનો કરી રહી છે. ટેસ્લા પર એવા અકસ્માતોમાં જાનહાનિનો આરોપ છે જેને બચાવી શકાયા હોત, જોકે વાહનમાં આગ લાગવાથી પીડિતોના મોત થયા હતા. વાહનની ડિઝાઇનને કારણે, અકસ્માત પછી વાહનના દરવાજા ખુલવામાં નિષ્ફળ ગયા, જેના કારણે પીડિતો અંદર ફસાઈ ગયા અને તેમના મૃત્યુ થયા.

3 અંદર બળીને મૃત્યુ પામ્યા હતા

ક્રોન 4 ના અહેવાલ મુજબ, ગયા વર્ષે પીડમોન્ટમાં એક અકસ્માતમાં ત્રણ વિદ્યાર્થીઓના મોત થયા હતા. મિત્રો ટેસ્લા સાયબરટ્રકમાં થેંક્સગિવિંગથી પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે અકસ્માત થયો. જેના પરિણામે ત્રણ લોકો (સુકાહારા, ડિક્સન અને નેલ્સન) દરવાજો ન ખુલતા અંદર બળીને મૃત્યુ પામ્યા હતા. એક વિદ્યાર્થી, જેક, એક રાહદારીની મદદથી કાચ તોડીને ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યો, પરંતુ તેને ગંભીર ઈજા થઈ.

ટેસ્લા સામે પહેલો દાવો 19 વર્ષીય સુકાહારાએ કર્યો હતો, જેનું 27 નવેમ્બર, 2024ના રોજ આગમાં મૃત્યુ થયું હતું. બીજો દાવો 20 વર્ષીય નેલ્સન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જે પાછળની સીટ પર સુકાહારાની બાજુમાં બેઠો હતો.

નાના અકસ્માતને જીવલેણ અકસ્માતમાં ફેરવી દીધો

નેલ્સનના મુકદ્દમામાં સાયબરટ્રકની ડિઝાઇનને પણ દોષી ઠેરવવામાં આવી હતી. ક્રોન 4 એ ટાંક્યું હતું કે, આ ઘટના ટેસ્લા સાયબરટ્રકમાં વિનાશક ડિઝાઇન ખામીઓને કારણે બની હતી. આ સમસ્યાઓએ એક નાના અકસ્માતને જીવલેણ અકસ્માતમાં ફેરવી દીધો. ત્રણ લોકો મૃત્યુ પામ્યા, પરંતુ ફક્ત એક વિદ્યાર્થી બચી ગયો. તે પણ આગથી ઘાયલ થયો, અન્યથા તે અકસ્માતમાં બચી શક્યો ન હોત.

વિકરાળ આગથી તેને પાછો ફરવાની ફરજ પડી

જેકને બચાવનાર રાહદારીએ સુકાસાહારાના ભાગવાના નિષ્ફળ પ્રયાસોનું વર્ણન કરતા કહ્યું કે તેણીએ ભાગવાનો ખૂબ પ્રયાસ કર્યો. તેણીએ તૂટેલી બારી સુધી પહોંચવા માટે પાછળની સીટ પરથી આગળની સીટ પર ક્રોલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેણીએ તેનો હાથ બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ વિકરાળ આગથી તેને પાછો ફરવાની ફરજ પડી.

મૃત્યુ દરમિયાન તેમને અકલ્પનીય પીડા સહન કરવી પડી હશે

મીડિયા સાથે વાત કરતા, પીડિતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટના દરમિયાન તેઓ બધા સંપૂર્ણપણે ભાનમાં હતા. તેમના મૃત્યુ દરમિયાન તેમને અકલ્પનીય પીડા સહન કરવી પડી હશે, કારણ કે આગ તેમને ઘેરી લેતી હતી, જે આખરે તેમના મૃત્યુ તરફ દોરી ગઈ હતી.

