સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના બારમાં વિસ્ફોટમાં 40 લોકોના મોત, જાણો આતંકવાદી હુમલા પર પોલીસ શું બોલી
switzerland Bar Blast: સ્વિસ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતકોમાં મોટાભાગના પ્રવાસીઓ હતા જેઓ નવા વર્ષની ઉજવણી કરવા આવ્યા હતા. વિસ્ફોટ સમયે બારની અંદર 100 થી વધુ લોકો હતા.
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં નવા વર્ષના જશ્ન દરમિયાન થયેલા ધમાકામાં 40 લોકોના મોત થયા છે અને 100થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. સ્થાનીક પોલીસે કોઈ હુમલા કે આતંકી ધમાકાની વાતને નકારી છે. આ વિસ્ફોટ સ્થાનીક સમયાનુસાર સવારે 1.30 કલાકે સોન્સ્ટેલેશન બારમાં થયો, જ્યાં નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાનો જશ્ન મનાવવામાં આવી રહ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવેલા ફુટેજમાં બારમાં આગ જોવા મળી રહી છે. પોલીસે જણાવ્યું કે પ્રભાવિત લોકોના પરિવારજનો માટે એક હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
આતંકી હુમલાના સવાલ પર પોલીસે શું કહ્યું?
ન્યૂઝ એજન્સી એપીના રિપોર્ટ પ્રમાણે પોલીસે કહ્યું કે નવા વર્ષના જશ્ન દરમિયાન લાગેલી આગને કારણો વિશે કોઈ દાવો કરવો હજુ ઉતાવળ ગણાશે, પરંતુ આતંકી હુમલાની આશંકા નથી. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સરકારમાં ફેડરલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇકોનોમિક અફેર્સ એન્ડ એજ્યુકેશનના વડા ગાય પાર્મેલિને એક્સ પર પોસ્ટ કરી લખ્યું- જે ક્ષણ ખુશીની હોવી જોઈતી હતી, તે વર્ષના પ્રથમ દિવસે ક્રાન્-મોન્ટાનામાં એક એવા દુખમાં બદલાઈ ગઈ, જેણે દેશને ઝકઝોર કરી દીધો છે. ફેડરલ પરિષદને આ ભયાનક ત્રાસદી વિશે જાણી દુખ પહોંચ્યું છે.
બારમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર હતા
દક્ષિણી-પશ્ચિમી સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના વાલિસ કેન્ટનમાં પોલીસ પ્રવક્તા ગેટન લેથિયને જણાવ્યું, 'આ બાર પર્યટકો વચ્ચે ખુબ જાણીતું છે. દુર્ઘટના સમયે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવા લોકો એકત્ર થયા હતા. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે મૃતકોમાં મોટા ભાગના પર્યટકો છે, જે રજાઓની સિઝનમાં ક્રેન્સ-મોન્ટાના આવ્યા હતા. ધમાકા સમયે બારમાં 100થી વધુ લોકો હતા. અમારી તપાસની હજુ શરૂઆત છે. આ એક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર જાણીતું સ્કી રિસોર્ટ છે, જ્યાં ઘણા પર્યટકો આવે છે.'
સ્થાનીક મીડિયા આઉટલેટ બ્લિકે જણાવ્યું કે અધિકારીઓએ બચાવ અને તપાસના પ્રયાસને કારણે ક્રાન્સ-મોન્ટાનાની ઉપર નો-ફ્લાઇ ઝોન જાહેર કર્યો છે. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે ધમાકા સમયે બારની અંદર 100થી વધુ લોકો હતા. સ્વિસ બ્રોડકાસ્ટર આરટીએસએ જણાવ્યું કે ધમાકો બારના બેસમેન્ટમાં થયો, જેની કુલ ક્ષમતા 400 લોકોની છે.
