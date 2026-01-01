સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના ક્રેન્સ-મોન્ટાનામાં એક બારમાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ, ઘણા લોકોના મોત, નવા વર્ષની ઉજવણી શોકમાં ફેરવાઈ
Explosion in Crans-Montana: ક્રેન્સ-મોન્ટાનામાં નવા વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન 'લે કોન્સ્ટેલેશન' બારમાં વિસ્ફોટો પછી ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી.
સ્વિસ શહેર ક્રેન્સ-મોન્ટાનામાં નવા વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન એક મોટો અકસ્માત સર્જાયો, જ્યારે એક બારમાં વિસ્ફોટ અને આગથી મોટી દુર્ઘટના સર્જાય છે. જેમાં ઘણા લોકોના મોત થયા છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. નવા વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન દુર્ઘટના સર્જાતા લોકોમાં અફરા-તફરી મચી ગઈ હતી.
વાલેસ પેન્ટન પોલીસ અનુસાર નવા વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન ક્રાન્સ-મોન્ટાનાના લે કોન્સ્ટેલેશન (Le Constellation) નામના બારમાં એક કે તેનાથી વધુ ધમાકા થયા, ત્યારબાદ ત્યાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ આગ રાત્રે 1.30 કલાકે ભડકી હતી. તે સમયે બારમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર હતા.
પોલીસ પ્રવક્તાનું નિવેદન
પોલીસ પ્રવક્તા ગેટન લાથિયમે એએફપી સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે વિસ્ફોટનું કારણ હાલ સ્પષ્ટ નથી. તેમણે કહ્યું કે આ ઘટનામાં ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે અને મોતની પુષ્ટિ પણ થઈ છે. દુર્ઘટનાના સમાચાર મળતા મોટી સંખ્યામાં રાહત અને બચાવકર્મી સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. એમ્બ્યુલન્સ તૈનાત કરવામાં આવી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ પહોંચાડવા માટે એર-ગ્લેશિયર્સ હેલીકોપ્ટરોની મદદ લેવામાં આવી. આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે ફાયરની ટીમે ખૂબ મહેનત કરવી પડી હતી.
Swiss Police: Killed & injured in an explosion at a ski resort in the town of Crans-Montana - @AlarabyTV #Switzerland- Explosion and fire reported at Le Constellation Bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana, Switzerland, during New Year's Eve. pic.twitter.com/aLx9OlKlkZ
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 1, 2026
હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર
પોલીસે પીડિતોના પરિવારજનો માટે એક હેલ્પલાઇન નંબર 0848 112 117 જારી કર્યો છે. સાથે આ મામલાની જાણકારી આપવા માટે સવારે 10 કલાકે પત્રકાર પરિષદ આયોજીત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
હાલમાં પોલીસ અને તપાસ એજન્સીઓ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. વિસ્ફોટ ક્યા કારણે થયો, તેની જાણકારી સામે આવી નથી. ક્રાન્સ-મોન્ટાનામાં મોટી સંખ્યામાં પર્યટકો નવા વર્ષનો જશ્ન મનાવવા પહોંચ્યા હતા.
