Prev
Next

યુદ્ધમાં આજ સુધી શહીદ થયો નથી આ દેશનો એકપણ સૈનિક, આ ખાસ નીતિનું કરે છે પાલન

Switzerland Neutrality Policy: શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં એક એવો દેશ પણ છે જેણે યુદ્ધમાં અત્યાર સુધી પોતાનો એકપણ સૈનિક ગુમાવ્યો નથી? આવો જાણીએ આ દેશ અને તેની ખાસ નીતિ વિશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:52 AM IST

Trending Photos

યુદ્ધમાં આજ સુધી શહીદ થયો નથી આ દેશનો એકપણ સૈનિક, આ ખાસ નીતિનું કરે છે પાલન

Switzerland Neutrality Policy: તમને જાણીને વિશ્વાસ નહીં થાય તે દુનિયામાં એક દેશ એવો છે જેની સેનાએ આજ સુધી કોઈપણ યુદ્ધમાં એકપણ સૈનિક ગુમાવ્યો નથી. આમ તો દુનિયાભરના દેશોએ વિનાશકારી સંઘર્ષ અને અનેક સૈન્ય બલિદાનોનો સામનો કર્યો છે પરંતુ આ દેશ બે સદીઓ કરતા વધુ સમયથી યુદ્ધમાં ઉતર્યો નથી. આ દેશનું નામ છે 

શું છે તેની પાછળનું કારણ
હકીકતમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સ્થાયી તટસ્થતાની નીતિનું પાલન કરે છે. આ નીતિ 1815મા વિયના કોંગ્રેસ બાદ શરૂ થઈ હતી. નેપોલિયન યુદ્ધ દરમિયાન વર્ષો સુધી યુરોપીય ઉથલ-પાથલ બાદ મોટી શક્તિઓએ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને એક તટસ્થ રાજ્યના રૂપમાં માન્યતા આપવા પર પોતાની સહમતિ વ્યક્ત કરી હતી. તેનો મતલબ હતો કે તે ભવિષ્યમાં કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય યુદ્ધમાં ભાગ લેશે નહીં. બસ આ કૂટનીતિક નિર્ણય સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની વિદેશ નીતિનો આધાર બની ગયો અને ત્યારથી તેને કડક રીતે લાગૂ રાખવામાં આવ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન તટસ્થતાઓ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની રક્ષા કઈ રીતે કરી
જ્યારે યુરોપ પ્રથમ અને બીજા વિશ્વ યુદ્ધથી તબાહ થઈ રહ્યું હતું ત્યારે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સીધા સંઘર્ષથી દૂર રહેવામાં સફળ રહ્યું. ચારે તરફ શક્તિશાળી દેશથી ઘેરાયેલું હોવા છતાં તેણે કૂટનીતિ અને કડક સરહદ સુરક્ષા દ્વારા પોતાની રક્ષા કરી. તો પાડોશી દેશોએ વિનાશ, કબજા અને લાખો મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ સ્વિત્ઝર્લેન્ડ અડિગ રહ્યું અને તેણે એકપણ સૈનિક ગુમાવ્યો નહીં.

સ્વિસ સેનાની ભૂમિકા
યુદ્ધમાં ભાગ ન લેવા છતાં, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ એક મજબૂત અને સારી રીતે પ્રશિક્ષિત સૈન્ય જાળવી રાખે છે. દરેક સક્ષમ પુરુષ નાગરિકને ફરજિયાત લશ્કરી તાલીમ લેવી જરૂરી છે. ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે જો જરૂરી હોય તો દેશના નાગરિકો હંમેશા રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ માટે તૈયાર રહે. પર્યાવરણીય કટોકટીના સમયે સૈન્ય નાગરિકોની મદદ માટે પણ આવે છે.

શાંતિ અને કૂટનીતિનું કેન્દ્ર
પોતાની તટસ્થાને કારણે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ શાંતિ કૂટનીતિની વૈશ્વિક રાજધાની બની ગયું છે. તે જિનેવામાં સ્થિત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર કાર્યાલય અને આંતરરાષ્ટ્રીય રેડ ક્રોસ જેવા મોટા સંગઠનોની યજમાની કરે છે. આ દેશ મોટા વૈશ્વિક સંઘર્ષોમાં શાંતિ વાર્તા માટે હંમેશા ઉભો રહે છે. તટસ્થતાને અપનાવનાર 200થી વધુ વર્ષો બાદ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ એકમાત્ર એવો દેશ છે જેણે ક્યારેય યુદ્ધમાં પોતાના સૈનિક ગુમાવ્યા નથી. આ દેશનો રક્ષા દ્રષ્ટિકોણ આક્રમકતા પર નહીં પરંતુ તૈયારી પર આધારિત છે. પહાડો અને વાદીઓથી ઘરેયાલા આ દેશની ભૂગોળ તેને પ્રાકૃતિક સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
switzerlandarmyneutralitywar

Trending news