સિડનીમાં યહૂદીઓ પર ગોળીબાર કરનારા પિતા અને પુત્ર હોવાનું ખુલાસો, ISISના ઝંડા પર ટિપ્પણી કરવાનો કર્યો ઈન્કાર !
Sydney Firing: સિડનીના બોન્ડી બીચ પર થયેલા ગોળીબારમાં પોલીસે શંકાસ્પદ લોકોની ઓળખ કરી લીધી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે હુમલાખોરો પિતા અને પુત્ર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેઓએ હુમલામાં લાઇસન્સ હથિયારોનો ઉપયોગ કર્યો હતો, કારણ કે મૃતક હુમલાખોર પાસે છ લાઇસન્સ હથિયારો હતા.
Sydney Firing: સિડનીના બોન્ડી બીચ પર હનુક્કાહ ઉજવણી દરમિયાન થયેલા ગોળીબારમાં સામેલ બે બંદૂકધારીઓની ઓળખ થઈ ગઈ છે. ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે હુમલાખોરોની ઓળખ પિતા અને પુત્ર તરીકે થઈ છે, જેમની ઉંમર અનુક્રમે 50 અને 24 વર્ષ હતી. જોકે, તપાસકર્તાઓએ અન્ય કોઈ હુમલાખોરોની સંડોવણીને નકારી કાઢી છે. પોલીસ માને છે કે પિતા અને પુત્રએ હુમલામાં લાઇસન્સ પ્રાપ્ત હથિયારોનો ઉપયોગ કર્યો હતો, કારણ કે આરોપી પાસે તેના નામે છ હથિયારો નોંધાયેલા હતા.
ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસ કમિશનર માલ લેન્યોને સોમવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે રાતોરાત તપાસ બાદ મહત્વપૂર્ણ માહિતી બહાર આવી છે. તપાસ બાદ પોલીસે હુમલાખોરો અને હુમલામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા હથિયારો વિશે મુખ્ય માહિતીની પુષ્ટિ કરી છે અને ઘટનાને યહૂદી સમુદાયને લક્ષ્ય બનાવતો આતંકવાદી હુમલો જાહેર કર્યો છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 15 લોકો માર્યા ગયા હતા, જેમાં એક બંદૂકધારીનો પણ સમાવેશ થાય છે, અને આશરે 40 ઘાયલ થયા હતા.
કમિશનરના જણાવ્યા મુજબ, પોલીસે 50 વર્ષીય વ્યક્તિને ગોળી મારી હતી અને તેનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું, જ્યારે 24 વર્ષીય એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો અને હોસ્પિટલમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં છે.
લાઇસન્સ મેળવેલા હથિયારોનો ઉપયોગ
પોલીસે અહેવાલ આપ્યો છે કે પશ્ચિમ સિડનીના બોનીરિગ અને કેમ્પસી વિસ્તારોમાં બે મિલકતો પર રાત્રે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મૃતક 50 વર્ષીય વ્યક્તિ પાસે તેના નામે 6 રજીસ્ટર થયેલા હથિયારો હતા અને તે લાઇસન્સ મેળવેલી બંદૂકનો માલિક હતો.
પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું કે, "એવું માનવામાં આવે છે કે હુમલામાં આ 6 હથિયારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ હથિયારો કેવી રીતે મેળવવામાં આવ્યા અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે મૃતક પાસે લગભગ 10 વર્ષથી બંદૂકનું લાઇસન્સ હતું.
વિસ્ફોટક ઉપકરણો મળી આવ્યા
પોલીસ કમિશનરે હુમલાખોરોના હેતુ અંગે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમણે એ પણ કહ્યું ન હતું કે શું બંને વ્યક્તિ અગાઉ પોલીસ દેખરેખ હેઠળ હતા. તેમણે ઘટનાસ્થળે ISISનો ઝંડો મળી આવ્યો હોવાના અહેવાલો પર પણ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
પોલીસ કમિશનરે કહ્યું કે, અમે હુમલા પાછળના હેતુની તપાસ કરીશું, અને આ તપાસનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે હુમલા વિશે કોઈ પૂર્વ માહિતી નહોતી.
ઘટનાસ્થળ નજીક બે સક્રિય ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ વિસ્ફોટક ઉપકરણો (IED) મળી આવ્યા હતા, જેને બોમ્બ સ્ક્વોડ દ્વારા નિષ્ક્રિય કરવામાં આવ્યા હતા.
ધાર્મિક સ્થળો પર રહેશે પોલીસ
પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે હુમલાનો જવાબ આપનારા બે ન્યુ સાઉથ વેલ્સ પોલીસ અધિકારીઓ ઘાયલ થયા હતા અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આગામી દિવસોમાં ધાર્મિક સ્થળો પર પોલીસની હાજરી જાળવી રાખવામાં આવશે જેથી આવી ઘટનાઓને અટકાવી શકાય.
રવિવારે, હજારો લોકો યહૂદી રજા ઉજવવા માટે બોન્ડી બીચ પર એકઠા થયા હતા. આ દરમિયાન, બે બંદૂકધારીઓએ પૂલમાંથી ભીડ પર આડેધડ ગોળીબાર કર્યો હતો. આતંકવાદી હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 15 લોકો માર્યા ગયા અને 29 અન્ય ઘાયલ થયા. ઘાયલોમાં બે પોલીસ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.
