/પત્નીના લફરાના પુરાવા ભેગા કરવા પતિને ભારે પડ્યા, જેલની સજા અને દંડ બને થયા, ચોંકાવનારી વિગતો

તાઈવાનમાં એક પતિએ રોબોટ વેક્યુમ ક્લિનરનો ઉપયોગ કરીને તેની પત્ની વિરુદ્ધ પુરાવા ભેગા કર્યા પરંતુ આ કરતૂત તેને જ ભારે પડી ગઈ. વાત જાણે એમ બની કે કોર્ટમાં કેસ કરીને તેણે જીત તો મેળવી લીધી પરંતુ કોર્ટે પત્નીની પ્રાઈવસીનો ભંગ કરવા બદલ પતિને સાથે સાથે જેલની સજા પણ ફટકારી. 2021માં લગ્નના બે વર્ષ સુધી પતિ અને પત્ની વચ્ચે બધુ સામાન્ય હતું. પરંતુ સપ્ટેમ્બર 2023માં એક દિવસ બાથરૂમમાં યૂઝ કરેલું ટૂથબ્રશ મળી આવતા પતિને શક ગયો હતો.
પત્ની પર ગયો શક
પત્ની પર શક જતા SCMP (ref.) મુજબ પતિએ પાર્કિંગ ગેરેજમાં લાગેલા સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કર્યા. જ્યાં તેને એક અજાણ્યો વ્યક્તિ જોવા મળ્યો. આ વ્યક્તિએ અગાઉ પણ તેની પત્નીને ઘરે છોડી હતી. 3 મહિના બાદ વ્યક્તિએ રોબોટ વેક્યુમ ક્લિનરને રિમોટલી એક્ટિવ કરી દીધુ. જેથી કરીને તેના ઓડિયો ફીચર દ્વારા પત્ની સાથે વાત કરી શકે. પરંતુ લાઈવ ફીડમાં તેણે તેની પત્નીને તે વ્યક્તિ સાથે જોઈ લીધી. જેના પર તેને શક ગયો હતો.
રેકોર્ડિંગ શરૂ કર્યું
શક જતા પતિએ રોબોટ વેક્યુમ ક્લિનરનો વીડિયો ઓપ્શન પણ શરૂ કરી દીધો. જેનાથી તેણે તેની પત્નીને કપડાં ચેન્જ કરવાથી લઈને તે અજાણી વ્યક્તિ સાથે વીતાવેલી પર્સનલ મૂમેન્ટ્સને પણ રેકોર્ડ કરી લીધી. વ્યક્તિએ રોબોટ વેક્યુમ ક્લિનરમાં તે વ્યક્તિને ઘરના સોફા પર સૂતેલો જોયો. હવે પતિને પત્ની વિરુદ્ધ કેસ ફાઈલ કરવા માટે પૂરતા પુરાા મળી ગયા હતા. આવામાં તેણે કેસ ફાઈલ કરી નાખ્યો.
પત્ની પર કેસ
પુરાવા ભેગા કરીને પતિએ પત્ની અને તેના કથિત પ્રેમી ઉપર પોતાના વૈવાહિક અધિકારના ભંગ મામલે 68 હજાર ડોલર (લગભગ 64 લાખ 55 હજાર રૂપિયા)નો કેસ કર્યો. કોર્ટે આ મામલે સ્વીકાર્યું કે વ્યક્તિની પત્ની અને તેના પ્રેમીની મિત્રતાએ તમામ મર્યાદાઓ ઓળંગી હતી. આવામાં કોર્ટે આદેશ આપ્યો કે તાઈવાની ડોલરમાં પત્નીએ પતિને 5 લાખની રકમ ચૂકવવી પડશે.
પતિએ પણ ભોગવવું પડ્યું
કેસ જીતવા છતાં પતિએ જે રીતે પુરાવા ભેગા કર્યા તે બદલ કિંમત ચૂકવવી પડી. કારણ કે પત્નીએ તેના પર સંમતિ વગર ફૂટેજ રેકોર્ડ કરવા બદલ જવાબી કેસ દાખલ કર્યો. વ્યક્તિને લાગતું હતું કે તેનું પગલું કાયદેસર છે. પરંતુ કોર્ટે તેની દલીલો ફગાવી અને તેની કરતૂતને પ્રાઈવસીનો ભંગ ગણી અને સ્વીકાર્યું કે રેકોર્ડિંગ જાણી જોઈને કરાયું હતું.
જો કે પતિનું કહેવું હતું કે પત્ની રોબોટ વેક્યુમ ક્લિનર પર વર્તમાન ફીચર અંગે જાણતી હતી. પ્રાઈવસીના ભંગ મામલે વ્યક્તિને 5 મહિનાની જેલ અને તાઈવાની કરન્સીમાં દોઢ લાખ (4700 ડોલર અને 4.4 લાખ રૂપિયા ભારતીય ચલણ પ્રમાણે) નો દંડ ભરવો પડ્યો.
અત્રે જણાવવાનું કે તાઈવાની કાયદામાં મંજૂરી વગર એકબીજાની પ્રાઈવેટ મૂમેન્ટ કે અંતરંગ પળોને ચોરીથી રેકોર્ડ કે ઉજાગર કરવામાં આવે તો 3 વર્ષની જેલ અને 3 લાખ સુધીના દંડની જોગવાઈ છે.