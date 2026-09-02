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પત્નીના લફરાના પુરાવા ભેગા કરવા પતિને ભારે પડ્યા, જેલની સજા અને દંડ બને થયા, ચોંકાવનારી વિગતો

પત્નીનું કોઈ અન્ય પુરુષ સાથે લફરું હોવાનો પતિને શક ગયો અને પતિએ તે માટે પુરાવા  ભેગા કરવા પત્નીની પળોને કેમેરામાં કેદ કરી જેના કારણે પતિ કેસ તો જીતી ગયો પરંતુ કોકડું ત્યાં ગૂચવાયું કે પત્નીએ પ્રાઈવસી ભંગનો કેસ કરી નાખ્યો. આ સમાચાર ઈન્ટરનેટ પર ખુબ વાયરલ થયા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 02, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:49 PM IST
પત્નીના લફરાના પુરાવા ભેગા કરવા પતિને ભારે પડ્યા, જેલની સજા અને દંડ બને થયા, ચોંકાવનારી વિગતો
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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