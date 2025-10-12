તાલિબાને 58 પાકિસ્તાની સૈનિકો ઉતાર્યા મોતને ઘાટ, અફઘાનિસ્તાને કહ્યું: અંદર છુપાયેલા આતંકવાદીઓને બહાર કાઢે PAK
Taliban On Pakistan: તાલિબાને પડોશી દેશ પાકિસ્તાનને કહ્યું છે કે ISIS આતંકવાદીઓ તેની ધરતી પર છુપાયેલા છે અને તેમને હાંકી કાઢવા જોઈએ.
Taliban On Pakistan: તાલિબાનના પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદે રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ અફઘાનિસ્તાનમાં પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલાનો બદલો લીધા બાદ પાકિસ્તાનને પોતાની ધરતી પર છુપાયેલા ISIS આતંકવાદીઓને હાંકી કાઢવા હાકલ કરી હતી. મુજાહિદે કહ્યું હતું કે બદલો લેવાના હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 58 પાકિસ્તાની સૈનિકો માર્યા ગયા હતા અને 30 અન્ય ઘાયલ થયા હતા.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الذي نصر عبده، و أعز جنده، و هزم الأحزاب وحده. لا اله الا الله وحده لا شریکه له، له الملک و له الحمد، و هو علی کل شيئ قدیر.
اما بعد:
امروز می خواهم در مورد تمام سرحدات و خط فرضیافغانستان، وضعیت عمومی أمنیتی کشور و بعضیاز تحرکات فتنه و فساد در… pic.twitter.com/6lWI9aT605
— Hamdullah Fitratحمدالله فطرت (@FitratHamd) October 12, 2025
"પાકિસ્તાને આતંકવાદીઓને અમને સોંપવા જોઈએ"
ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદીને પાકિસ્તાને તેની ધરતી પર છુપાયેલા કોઈપણ ISIS સભ્યોને હાંકી કાઢવા જોઈએ અથવા તેમને ઇસ્લામિક અમીરાતને સોંપવા જોઈએ. ISIS જૂથ અફઘાનિસ્તાન સહિત વિશ્વભરના ઘણા દેશો માટે ખતરો છે. ઇસ્લામિક અમીરાતએ તેના પ્રદેશમાંથી મુશ્કેલી ઊભી કરનારાઓને દૂર કર્યા, પરંતુ પછી પખ્તુનખ્વામાં તેમના માટે નવા કેન્દ્રો સ્થાપ્યા. કરાચી અને ઇસ્લામાબાદ એરપોર્ટ દ્વારા તાલીમ માટે આ કેન્દ્રોમાં ભરતીઓને લાવવામાં આવ્યા હતા.
"પાકિસ્તાને પણ આ દેશો પર હુમલાઓનું આયોજન કર્યું હતું"
ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાન અને રશિયામાં હુમલાઓનું પણ પાકિસ્તાની કેન્દ્રોમાંથી આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે આ કેન્દ્રો પરથી અફઘાનિસ્તાનમાં હુમલાઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને તેના દસ્તાવેજી પુરાવા છે. પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો લાંબા સમયથી તણાવપૂર્ણ રહ્યા છે, બંને દેશો વચ્ચે વારંવાર સરહદ વિવાદો થતા રહે છે.
