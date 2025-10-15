Prev
Next

તાલિબાન-પાકિસ્તાનમાં ફરી યુદ્ધ, ટેન્ક નાશ પામ્યા, ચોકીઓ કબજે, પાકિસ્તાન સામે એક થયા બે TTP કમાન્ડરો

Afghanistan Pakistan War: મંગળવારે રાત્રે અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયુ છે. પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા આસિફે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચે ગમે ત્યારે મોટું યુદ્ધ ફાટી શકે છે. અંતે, પાકિસ્તાને તે રાત્રે એક અફઘાન ચોકી પર હુમલો કર્યો, જેમાં અનેક ટેન્કોનો નાશ થયો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:06 AM IST

Trending Photos

તાલિબાન-પાકિસ્તાનમાં ફરી યુદ્ધ, ટેન્ક નાશ પામ્યા, ચોકીઓ કબજે, પાકિસ્તાન સામે એક થયા બે TTP કમાન્ડરો

Afghanistan Pakistan War: અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થોડા કલાકોની શાંતિ પછી, મંગળવારે રાત્રે ફરીથી લોહિયાળ અથડામણ શરૂ થઈ. ખૈબર પખ્તુનખ્વાના કુર્રમ જિલ્લામાં અફઘાન તાલિબાન અને પાકિસ્તાની સૈનિકો વચ્ચે ભીષણ અથડામણ થઈ. પાકિસ્તાને આ લેટેસ્ટ અથડામણ અંગે પોતાનો જૂનો વાક્ય ફરીથી દોહરાવ્યો છે. પીટીવી અનુસાર, અફઘાન તાલિબાન અને ફિત્ના અલ-ખ્વારીજે કુર્રમમાં ઉશ્કેરણી વિના ગોળીબાર કર્યો. પાકિસ્તાની સેનાએ સંપૂર્ણ તાકાત અને તીવ્રતાથી જવાબ આપ્યો.

લડાઈમાં બંને બાજુ અનેક ટેન્ક ગુમાવ્યા હોવાના અહેવાલ છે. બંને પક્ષોએ એકબીજાની ચોકીઓ કબજે કરવાનો દાવો કર્યો હતો. અગાઉ, સાઉદી અરેબિયા અને કતાર દ્વારા હસ્તક્ષેપ કર્યા પછી આ બંને પડોશીઓ વચ્ચેની લડાઈનો અંત આવ્યો હતો. પરંતુ ગઈકાલે જ, પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા આસિફે જણાવ્યું હતું કે સરહદ પર પરિસ્થિતિ તંગ છે અને બંને દેશો વચ્ચે ગમે ત્યારે લડાઈ ફાટી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

 

— ☣️𝐖𝐀𝐑 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐄 𝐍𝐄𝐖𝐒 (@WarGlobeNews) October 14, 2025

મંગળવારે રાત્રે તરત જ લડાઈ શરૂ થઈ

પાકિસ્તાને સૂત્રોનો હવાલો આપતા દાવો કર્યો છે કે પાકિસ્તાની હુમલામાં અનેક તાલિબાન ચોકીઓને ભારે નુકસાન થયું છે, અને તેમના વિસ્તારમાંથી આગની જ્વાળાઓ નીકળતી જોવા મળી રહી છે.

પાકિસ્તાને તાલિબાન ચોકી કબજે કરવાનો કર્યો છે દાવો 

સૂત્રોએ વધુમાં પુષ્ટિ આપી છે કે જવાબી ગોળીબારમાં એક તાલિબાન ટેન્ક નાશ પામી હતી, જેના કારણે હુમલાખોરોને તેમના સ્થાનો છોડીને વિસ્તાર છોડીને ભાગી જવાની ફરજ પડી હતી. પાકિસ્તાની સંરક્ષણ સૂત્રો અનુસાર, પાકિસ્તાની દળો હાઈ વોર્નિગ પર છે અને કોઈપણ હુમલા સામે દેશની સરહદના દરેક ઇંચનું રક્ષણ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે સક્ષમ છે.

પાકિસ્તાને દાવો કર્યો છે કે એક અલગ હુમલામાં, સુરક્ષા સૂત્રોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે પાકિસ્તાની સેનાએ અન્ય મોબાઇલ અફઘાન ટેન્કને નિશાન બનાવીને નાશ કર્યો છે. અફઘાન સમર્થિત X હેન્ડલે એક અલગ દાવો કર્યો છે. વોર ગ્લોબ ન્યૂઝનો દાવો છે કે અફઘાન તાલિબાન સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સે એક વિડિઓ લીક કર્યો છે, જેમાં ખૈબર પખ્તુનખ્વાના સરહદી વિસ્તારોમાં પાકિસ્તાની લશ્કરી થાણા પર તાલિબાન ડ્રોન વિસ્ફોટકો ફેંકતો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

બીજા વિડિઓમાં અફઘાન તાલિબાન પાકિસ્તાની ચોકી પર ડ્રોન ફેંકતો બતાવે છે.

 

"The Afghan forces have once again given a crushing response to Pakistani militias." pic.twitter.com/BIk6BvYsSG

— Afghanistan Defense (@AFGDefense) October 14, 2025

સાત પાકિસ્તાની સૈનિકોને મારવાનો દાવો

અફઘાન સમર્થિત અન્ય એક એકાઉન્ટ, અફઘાનિસ્તાન ડિફેન્સે જણાવ્યું છે કે અફઘાન સૈનિકોએ પાકિસ્તાનમાં એવા સ્થળોને નિશાન બનાવ્યા છે જે અફઘાનિસ્તાન માટે ખતરો છે. અફઘાન દળો પાકિસ્તાનમાં તમામ દાએશ જૂથના ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવશે. અફઘાન સંરક્ષણનો દાવો છે કે રાતોરાત થયેલા હુમલામાં સાત પાકિસ્તાની સૈનિકો માર્યા ગયા

અફઘાનિસ્તાને માંગ કરી છે કે પાકિસ્તાન ISIS-ખોરાસન (દાએશ) ના મુખ્ય નેતાઓને અફઘાનિસ્તાનને સોંપે. ઇસ્લામિક અમીરાતના પ્રવક્તાએ સત્તાવાર રીતે માંગ કરી છે કે પાકિસ્તાન ISISના મુખ્ય નેતાઓને સોંપે. અફઘાનિસ્તાનનો દાવો છે કે આ વ્યક્તિઓ પાકિસ્તાનમાં રહે છે અને ત્યાંથી અફઘાનિસ્તાન પર હુમલાઓનું આયોજન કરી રહ્યા છે. ISIS-ખોરાસનના નેતાઓમાં શહાબ અલ-મુહાજિર, અબ્દુલ હકીમ તૌહિદી, સુલતાન અઝીઝ અને સલાહુદ્દીન રજબનો સમાવેશ થાય છે.

પાકિસ્તાન સામે લડવા માટે તાલિબાન કમાન્ડરો એક થયા

આ દરમિયાન, અફઘાનિસ્તાનમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે. TTP ના બે જૂથોએ પાકિસ્તાન સામે તેમના એકીકરણની જાહેરાત કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) એ તેના બે જૂથોના એકીકરણની જાહેરાત કરી છે. એકનું નેતૃત્વ કુર્રમ જિલ્લાના મુફ્તી અબ્દુર રહેમાન અને બીજાનું નેતૃત્વ ખૈબર જિલ્લાના તિરાહ ખીણના કમાન્ડર શેર ખાન કરે છે. બંને કમાન્ડરોએ TTP નેતા મુફ્તી નૂર વલી મહસુદ પ્રત્યે વફાદારી દાખવી છે.

2,640 કિલોમીટર લાંબી ડ્યુરન્ડ લાઇન

અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની સરહદ, જેને ડ્યુરન્ડ લાઇન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે લગભગ 2,640 કિલોમીટર લાંબી છે. આ સરહદ 1893માં બ્રિટિશ ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે દોરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે લાંબા સમયથી વિવાદનો વિષય રહી છે. 1893માં બ્રિટિશ સિવિલ સેવક સર હેનરી મોર્ટિમર ડ્યુરન્ડ અને તત્કાલીન અફઘાન શાસક અમીર અબ્દુર રહેમાન વચ્ચેના કરાર બાદ ડ્યુરન્ડ લાઇન પર સંમતિ સધાઈ હતી.

ડ્યુરન્ડ લાઇન અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન બંનેમાં રહેતા પશ્તુન જાતિઓને વિભાજીત કરે છે. અફઘાનિસ્તાન તેને કાયદેસર સરહદ તરીકે માન્યતા આપતું નથી, કારણ કે તે પશ્તુન એકતાને અસર કરે છે. અફઘાનિસ્તાન દાવો કરે છે કે ડ્યુરન્ડ કરાર બ્રિટિશ દબાણ હેઠળ થયો હતો અને તેને વસાહતી શાસનનો અવશેષ માને છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
afghanistan Pakistan warAfghanistan Pakistan newsAfghanistan Pakistan clashfresh clashtaliban newsafghanistan newstensions between Afghanistan PakistanGujarati NewsWorld news

Trending news