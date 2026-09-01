/તાંડવ, તબાહી, ત્રાહિમામ... શું અશુભ છે 26 તારીખ? આપત્તિઓ સાથે જોડાયેલો છે દર્દનાક ઇતિહાસ

26 Date Tragedy History: ગુજરાત ભૂકંપ, બોક્સિંગ ડે સુનામી અને નેપાળ જલપ્રલય... જો અમે તમને પૂછીએ કે આ બધામાં સામાન્ય શું છે તો તમે કહેશો કે આ તમામ ઘટનાઓમાં જાન-માલનું ભારે નુકસાન થયું છે. વાત સાચી છે. પરંતુ બીજી એક બાબત છે, જે આ બધામાં સામાન્ય છે. તે છે નંબર 26. એટલે કે આ અને આ ઉપરાંત અનેક ખૌફનાક કુદરતી ઘટનાઓ 26 તારીખે બની છે. તો શું 26 અશુભ નંબર છે? તેનો જવાબ કેટલીક ઘટનાઓથી સમજીએ.
નેપાળ ફ્લેશ ફ્લડ (26 ઓગસ્ટ 2026)
નેપાળમાં 26 ઓગસ્ટ એક સામાન્ય દિવસ જેવો જ હતો. શું તેમને ખબર હતી કે મોત દસ્તક આપવાની છે. તે જ સમયે હિમાલયમાં ગ્લેશિયર ફાટ્યું અને જોતજોતમાં એવું તાંડવ મચ્યું કે નેપાળના લોકોને તક પણ ન મળી. ઘર વહી ગયા. વસાહતો-શહેરો તબાહ થઈ ગયા. 1000થી વધુ લોકો મોતના મુખમાં હોમાઈ ગયા. 5400 હજારથી વધુ લોકો લાપતા છે. ભોટેકોશી નદીમાં અચાનક પાણી અને કાંપના વહેવાને કારણે નેપાળના રસુવા જિલ્લા અને તેના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જબરદસ્ત પૂર આવી ગયું. પૂરે વસાહતોને ડૂબાડી દીધી, રસ્તાઓ અને પુલોને નષ્ટ થયા અને હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટ્સને નુકસાન પહોંચાડ્યું.
હિંદુ કુશ ભૂકંપ (26 ઓક્ટોબર 2015)
આ દિવસે હિંદુ કુશ વિસ્તારમાં 7.5 તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો, જેના કારણે અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન અને ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં ભયાનક તબાહી મચી ગઈ હતી. આ ભૂકંપથી મોટા પાયે નુકસાન થયું અને રિપોર્ટ અનુસાર લગભગ 400 લોકોના મોત થયા. આમાંથી મોટા ભાગના મોત પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનમાં થયા.
યોગ્યાકર્તા ભૂકંપ, ઇન્ડોનેશિયા (26 મે 2006)
ઇન્ડોનેશિયાના જાવા ટાપુ પર યોગ્યાકર્તા પાસે 6.3 તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો, જેનાથી ભારે તબાહી મચી. હજારો ઘર અને ઇમારતો ક્ષતિગ્રસ્ત કે નાશ પામ્યા અને 5,700થી વધુ લોકોના મોત થયા.
મહારાષ્ટ્ર પૂર (26 જુલાઈ 2005)
26 જુલાઈ 2005ના રોજ મહારાષ્ટ્રમાં ચોમાસાનો ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડ્યો, જેનાથી ખાસ કરીને મુંબઈમાં ભયાનક પૂર આવી ગયું. શહેરમાં 24 કલાકમાં લગભગ 944 મિમી વરસાદ વરસ્યો. જેનાથી રસ્તાઓ, ઘર અને રેલવે લાઈનો પાણીમાં ડૂબી ગઈ અને જનજીવન ઠપ થઈ ગયું. મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 1,094 લોકોના મોત થયાં.
હિંદ મહાસાગરમાં ભૂકંપ અને સુનામી (26 ડિસેમ્બર 2004)
ભારતના ઇતિહાસમાં સમુદ્રનું એવું તાંડવ કદાચ જ ક્યારેય જોવા કે સાંભળવા મળ્યું હોય. 26 ડિસેમ્બરે સુમાત્રાના તટ પર 9.1 તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો, જેનાથી હિંદ મહાસાગરની સીમાને અડધા તમામ દેશોમાં ભયાનક સુનામી આવી. ઇન્ડોનેશિયા, શ્રીલંકા, ભારત અને થાઈલેન્ડમાં મોતના શ્વાસ જોવા મળ્યા. આશરે 228,000 લોકોના મોત થયા અથવા તેમને મૃત માની લેવામાં આવ્યા.
મુંબઈ આતંકવાદી હુમલો (26 નવેમ્બર 2008)
26 નવેમ્બર 2008ના રોજ લશ્કર-એ-તૈયબાના 10 આતંકવાદીઓ સમુદ્રના માર્ગે મુંબઈમાં દાખલ થયા અને તેમણે લોકોને મારવાનું શરૂ કરી દીધું. સીએસટી ટર્મિનસ, તાજમહેલ પેલેસ હોટેલ, નરીમાન પોઈન્ટમાં આતંકવાદીઓએ તાબડતોડ ગોળીબાર કર્યો. સ્થાનિક પોલીસ અને બાદમાં NSGએ મોરચો સંભાળ્યો. 3 દિવસ પછી આતંકવાદીઓનો ખાત્મો કરવામાં આવ્યો. 166 લોકોના આ ઘટનામાં મોત થયા અને 300 લોકો ઘાયલ થયા. 9 આતંકવાદીઓને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યા. જ્યારે એક અજમલ આમીર કસાબને જીવતો પકડી લેવામાં આવ્યો, જેને બાદમાં ફાંસી આપવામાં આવી.
BAM ભૂકંપ, ઈરાન (26 ડિસેમ્બર 2003)
26 ડિસેમ્બરે ઈરાનના બામ શહેરમાં 6.6 તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો, જેનાથી આ ઐતિહાસિક શહેર અને આસપાસની વસાહતો મોટા પ્રમાણમાં તબાહ થઈ ગયા. હજારો ઇમારતો ધરાશાઈ થઈ ગઈ અને મૃતકોની સંખ્યાના અલગ-અલગ અંદાજ લગાવવામાં આવ્યા, જેમાંથી લગભગ 31,000 લોકોના મોતની વાત મોટા પાયે જણાવવામાં આવી.
અફઘાનિસ્તાન ભૂકંપ (25-26 માર્ચ 2002)
25-26 માર્ચની રાત્રે ઉત્તર અફઘાનિસ્તાનમાં અનેક ભૂકંપ આવ્યા, જેનાથી બગલાન પ્રાંતના કેટલાક ભાગ ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયા. માટી અને ઈંટોથી બનેલા ઘર ધરાશાઈ થઈ ગયા અને હજારો લોકો બેઘર થઈ ગયા. પ્રારંભિક અંદાજોમાં મૃતકોની સંખ્યા 1,800 સુધી જણાવવામાં આવી હતી, જો કે, બચાવ અને રાહત કાર્યો દરમિયાન પાછળના આંકડાઓમાં ઘણો તફાવત સામે આવ્યો.
ગુજરાત ભૂકંપ (26 જાન્યુઆરી 2001)
જ્યારે આખો દેશ 26 જાન્યુઆરીએ પ્રજાસત્તાક દિવસ ઉજવી રહ્યો હતો, ત્યારે જ ગુજરાત ભૂકંપના આંચકાઓથી ધ્રૂજી ઉઠ્યું. ખાસ કરીને કચ્છ વિસ્તારમાં ભયાનક તારાજી મચી. આશરે 20000 લોકોના મોત થયા અને 166,000 લોકો ઘાયલ થયા.
એર્ઝિંકન ભૂકંપ, તુર્કી (26-27 ડિસેમ્બર 1939)
તુર્કીના એર્ઝિંકન વિસ્તારમાં 26 ડિસેમ્બર 1939ના રોજ 7.8 તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો, જેનાથી ભયાનક તબાહી મચી. હજારો ઇમારતો પડી ગઈ અને આશરે 32700 લોકોના મોત થયા.