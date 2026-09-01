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તાંડવ, તબાહી, ત્રાહિમામ... શું અશુભ છે 26 તારીખ? આપત્તિઓ સાથે જોડાયેલો છે દર્દનાક ઇતિહાસ

26 Date Tragedy History: જો ઇતિહાસના પાનાં પલટવામાં આવે તો તમે જોશો કે દુનિયાની ઘણી કુદરતી અને અશુભ ઘટનાઓ 26 તારીખે થઈ છે. જેમ કે હિંદ મહાસાગરમાં આવેલી સુનામી, 26/11 મુંબઈ હુમલો, નેપાળની દુર્ઘટના સહિત અનેક ઘટનાઓ આનું ઉદાહરણ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Sep 01, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:31 PM IST
તાંડવ, તબાહી, ત્રાહિમામ... શું અશુભ છે 26 તારીખ? આપત્તિઓ સાથે જોડાયેલો છે દર્દનાક ઇતિહાસ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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