/Tariff Bill: ભારત-ચીન પર તોળાતું જોખમ, રુસ પાસેથી તેલ-ગેસ ખરીદતાં દેશો પર 100% ટૈરિફ લગાડતું બીલ પાસ

Tariff Bill: અમેરિકી સભા એટલે કે હાઉસ ઓફ રીપ્રેઝન્ટેટિવ્સમાં રુસ વિરુદ્ધ વ્યાપક પ્રતિબંધ વિધેયક એટલે કે 100 ટકા ટૈરિફનું બિલ પાસ કરી દીધું છે. ટૈરિફ બીલ પાસ થઈ જતા રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને એ અધિકાર મળી ગયો છે કે તે રુસ પાસેથી તેલ અને ગેસ ખરીદતા ભારત ચીન જેવા દેશો પર 100 ટકા સુધીનો ટૈરિફ એટલે કે ટેક્સ લગાડી શકે છે. આ બીલ ભારત અને ચીન જેવા દેશો માટે મોટું જોખમ ઊભું કરી શકે છે તેવું માનવામાં આવે છે.
ટૈરિફ બિલ 159 ની બહુમતથી પાસ
યુએસ પ્રતિનિધિ સભામાં ટૈરિફ બિલ 159 ની બહુમતથી પાસ થયું છે. આ બિલ પાસ કરવામાં ડેમોક્રેટ્સના સભ્યોએ પણ રિપબ્લિકનનો સાથ આપ્યો છે. આબિલ ગયા મહિને 86-11 ની બહુમતી સિનેટમાં પાસ થઈ ચૂક્યું હતું. પ્રતિનિધિ સભામાં આ બીલ 262-159 ની બહુમતી પાસ થયું અને હવે વ્હાઇટ હાઉસમાં રાષ્ટ્રપતિના હસ્તાક્ષર માટે મોકલવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ના હસ્તાક્ષર પછી આ બીલ કાયદો બની જશે.
મોસ્કો પર આર્થિક દબાવ
મહત્વપૂર્ણ છે કે આ બીલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યુક્રેન પર આક્રમણ માટે રશિયાને દંડ આપવાનો છે. જણાવી દઈએ કે રૂસ અને યુક્રેન વચ્ચે ફેબ્રુઆરી 2022 થી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે અત્યાર સુધીમાં આ યુદ્ધમાં હજારો લોકોના મોત થયા છે. યુએસનું પ્લાનિંગ છે કે આ વિધેયક લાગુ કરીને મોસ્કો પર આર્થિક દબાવ બનાવી શકાય.
ભારત જેવા દેશ માટે જોખમી
જોકે આ બિલને ભારત જેવા દેશ માટે જોખમી માનવામાં આવી રહ્યું છે. કારણ કે આ બીલથી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ને રુસના ખરીદારો પર ભારે ટૈરિફ લગાડવાનો અધિકાર મળી જશે. આ કાયદા હેઠળ એ બધા જ દેશો પર 100 ટકા સુધીનો ટૈરિફ લગાડી શકાય છે જે રુસ પાસેથી ગેસ અને તેલ ખરીદે છે. આ બિલ પાસ થયા પછી એ બધા જ દેશો રુસ પાસેથી ઊર્જાની ખરીદી કરવા પહેલા વિચાર કરશે જેના કારણે રુસી રાષ્ટ્રપતિ પુતિન પર પ્રેશર વધશે. આ બિલનું સમર્થન કરતા સાંસદોનું કહેવું છે કે તેમનો ઇરાદો મોસ્કો પર આર્થિક પ્રેશર બનાવી અને પુતીનને યુક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા વાતચીત સુધી લાવવાનો છે.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને અમર્યાદિત અધિકાર
જોકે આ બિલ મામલે ડેમોક્રેટ્સ દ્વારા વિરોધ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમનું કહેવું છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને આ મામલે અમર્યાદિત અધિકાર આપવાનો નિર્ણય યોગ્ય નથી. ડેમોક્રેટિક સંસદ ગ્રેગરી એ આ બિલ મામલે કહ્યું હતું કે આ બિલ રાષ્ટ્રપતિને વધારાની ટેરીફ પાવર આપી દેશે રાષ્ટ્રપતિ પહેલાથી જ અમેરિકાની નીતિને હથિયાર તરીકે યુઝ કરી રહ્યા છે.
ટૈરિફ બિલ પાસ થયા પછી અમેરિકા સાથે ભારતના વ્યાપારિક અને ઉર્જા સંબંધોને ઝટકો લાગી શકે છે. કારણ કે ભારત રુસી કાચા તેલનો પ્રમુખ ખરીદદાર દેશ છે. અમેરિકાના નવા કાયદા લાગુ થયા પછી ભારત માટે રુસ પાસેથી તેલની ખરીદી મુશ્કેલ બની શકે છે અને આવું કરવા પર ભારતને પણ 100 ટકા ટૈરિફનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જોકે હાલ એ સ્પષ્ટ નથી કે ભારત પર 100 ટકા ટેરીફ લાગુ થઈ જ જશે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પોતાના આ અધિકારનો ઉપયોગ ભારત સામે કરે છે કે નહીં તે જોવાનું રહ્યું.