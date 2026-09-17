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Tariff Bill: ભારત-ચીન પર તોળાતું જોખમ, રુસ પાસેથી તેલ-ગેસ ખરીદતાં દેશો પર 100% ટૈરિફ લગાડતું બીલ પાસ

Tariff Bill: રુસ પાસેથી તેલ અને ગેસ ખરીદતાં દેશો પર 100 ટકા ટૈરિફ લગાડતું બીલ બહુમતિથી પાસ થઈ ગયું છે. આ બીલ ભારત અને ચીન માટે મોટું જોખમ ઊભું કરશે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 17, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:51 AM IST
Tariff Bill: ભારત-ચીન પર તોળાતું જોખમ, રુસ પાસેથી તેલ-ગેસ ખરીદતાં દેશો પર 100% ટૈરિફ લગાડતું બીલ પાસ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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