તારિક રહેમાનની વાપસીએ બાંગ્લાદેશી હિન્દુઓનો ડર વધાર્યો, ભારતને દર્દભરી અપીલ-બોર્ડર ખોલો, અમને બચાવો
બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ ભયના સાયા હેઠળ જીવી રહ્યા છે. એમા પણ બીએનપી નેતા તારિક રહેમાનની વાપસીએ તેમનો ભય વધાર્યો છે અને હવે તેઓ ભારતને સરહદો ખોલવાની અપીલ કરી રહ્યા છે.
દીપુચંદ્ર દાસ અને અમૃત મંડલની નિર્દયતાથી મોબ લિંચિંગ બાદ હત્યાની ઘટનાઓએ બાંગ્લાદેશમાં રહેતા હિન્દુઓમાં ભય વધારી દીધો છે. દેશના વિવિધ ભાગોમાં રહેતા હિન્દુઓનું કહેવું છે કે તેઓ ઈસ્લામી ભીડની હિંસાના ઓછાયા હેઠળ જીવી રહ્યા છે અને હવે તેમની પાસે ભારત પાસે મદદ માટે ગુહાર લગાવ્યા સિવાય કોઈ રસ્તો બચ્યો નથી. એમા પણ બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના નેતા તારિક રહેમાન બાંગ્લાદેશ પાછા ફરતા અને તેમન સમર્થનમાં ઘટી રહેલા રાજકીય ઘટનાક્રમમાં અલ્પસંખ્યકોની આશંકાઓને વધુ હવા આપી. તારિક રહેમાન આમ તો કટ્ટરપંથી વલણ માટે જાણીતા છે અને હિન્દુ સમુદાય તેમને પોતાના માટે જોખમ તરીકે જુએ છે.
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના એક રિપોર્ટ મુજબ રંગપુર, ઢાકા, ચિત્તાગોંગ, અને મયમનસિંહમાં રહેતા હિન્દુઓમાં ડરનો માહોલ વધુ જોવા મળી રહ્યો છે. રંગપુરના 52 વર્ષના એક હિન્દુ રહીશે અંગ્રેજી અખબારને કહ્યું કે અમે રોજ અમારા ધર્મને લઈને અપમાન સહન કરીએ છીએ. પરંતુ વિરોધ કરી શકતા નથી. રસ્તાઓ પર મળતા ટોણા ગમે ત્યારે ભીડને હિંસામાં બદલી શકે છે. અમને ડર છે કે ક્યાંક અમારો અંજામ પણ દીપુ કે અમૃત જેવો ન થાય. અમે ખરાબ રીતે ફસાયેલા છીએ અને અમારી પાસે જવા માટે કોઈ જગ્યા નથી.
તેમણે કહ્યું કે BNPના સત્તામાં આવવાની આશંકા સૌથી મોટો ડર છે કારણ કે આ પાર્ટી અલ્પસંખ્યકો પ્રત્યે શત્રુતાપૂર્ણ વ્યવહાર માટે જાણીતી છે. તેમણે કહ્યું કે મે ભારત જવા ઈચ્છીએ છીએ, પરંતુ સરહદો પર કડક પહેરો છે. ઢાકામાં રહેતા એક અન્ય હિન્દુ નાગરિકે કહ્યું કે, દીપુદાસના લિંચિંગે પહેલેથી અમને ડરાવી દીધા હતા. હવે પૂર્વ પીએમ ખાલિદા જિયાના પુત્ર તારિક રહેમાનની વાપસીએ ચિંતા વધારી છે. જો બીએનપી સત્તામાં આવશે તો અમારા માટે હાલાત વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. શેખ હસીનાની અવામી લીગ અમારી એકમાત્ર ઢાલ હતી.
બાંગ્લાદેશના હિન્દુઓની આ પીડા ભારતના મહારાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢ સુધી મહેસૂસ થઈ રહી છે. મહારાષ્ટ્રના ગઢચિરોલી અને ચંદ્રપુર તથા છત્તીસગઢના પાંખાજૂર જેવા વિસ્તારોમાં પૂર્વ પાકિસ્તાન (અત્યારનું બાંગ્લાદેશ)થી આવેલા હિન્દુઓ વસેલા છે. નિખિલ બંગલા સમન્વય સમિતિના અધ્યક્ષ ડો. સુભોધ બિસ્વાસે કહ્યું કે હિન્દુ સંગઠનોએ હવે ફક્ત નિવેદનબાજી નહીં પરંતુ નક્કર પગલાં ભરવા પડશે. સંકટની ઘડીમાં બાંગ્લાદેશના હિન્દુઓ ફક્ત ભારત પર જ ભરોસો કરી શકે છે. લોકો મરી રહ્યા છે પરંતુ સરહદો બંધ છે. અમે સરહદ પર વિરોધ પ્રદર્શનની યોજના ઘડી રહ્યા છીએ.
2.5 કરોડથી વધુ હિન્દુઓ
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ સનાતન જાગરણ મંચના એક કાર્યકરે નામ ન છાપવાની શરતે કહ્યું કે, બાંગ્લાદેશમાં લગભગ 2.5 કરોડ હિન્દુઓ રહે છે. આ કોઈ નાની વસ્તી નથી. ભારતમાં હિન્દુ સંગઠન ફક્ત ઔપચારિકતા નિભાવી રહ્યા છે. અમે એક સંભવિત નરસંહાર તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. મયમનસિંહના એક હિન્દુ રહીશે કહ્યું કે સરહદ ખોલવાનો અર્થ સામૂહિક પલાયન નથી, પરંતુ હિંસાથી બચવાનો એકમાત્ર વિકલ્પ હોવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, જો ભારતની સરહદો ખુલે તો કમ સે કમ અમને એ ભરોસો તો રહેશે કે જીવ બચાવવા માટેનો એક રસ્તો છે. ઢાકામાં રહેતા 40 વર્ષના એક વ્યક્તિએ કહ્યું કે અમારા માટે રોજી રોટી પહેલી જરૂરિયાત છે. ભારત ભાગવાનો અર્થ અનિશ્ચિત ભવિષ્ય છે. જો તમે કોઈ હિન્દુ પ્રતિક પહેરી લો તો લોકો ત મને ભારતીય એજન્ટ કહેતા પણ ખચકાતા નથી.
