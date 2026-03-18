200 કિલોમીટરમાં ફેલાયેલું શહેર રાતોરાત થઈ ગયું હતું ગાયબ, આજ સુધી નથી ખુલ્યું રહસ્ય
Tartessos Civilization Mystery: તમને જાણીને નવાઈ લાગશે પણ સ્પેનના ગુઆડિયાના ઘાટીમાં ટાર્ટેસોસ નામનું એક શહેર 200 કિલોમીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું હતું. એકાએક કંઈક એવું થયું તે આખી સભ્યતા જ ખતમ થઈ ગઈ, આ શહેર ક્યાં ગાયબ થઈ ગયું એનું રહસ્ય આજદીન સુધી વઉકલ્યું છે. જોકે, એ સમયે એવું તો શું થયું તે રાતોરાત આખી સભ્યતા ગાયબ થઈ ગઈ જાણી લો આ આર્ટિકલમાં....
સોનું-ચાંદી અને દરિયાઈ વેપારનું હબ, છતાં કેમ પાયમાલ થયું ટાર્ટેસોસ?
Tartessos Civilization Mystery: દક્ષિણ પશ્વિ સ્પેનના એક્સ્ટ્રેમાદુરા વિસ્તારમાં ગુઆડિયાના ઘાટીમાં આજથી 2500 વર્ષ પહેલાં એક સભ્યતા વિસ્તરી હતી. જેનું નામ હતું ટાર્ટેસોસ. ઈબેરિયાઈ પ્રયદ્રીપમાં ફેલાયેલી આ સભ્યતા એકાએક ગાયબ થઈ ગઈ. રહસ્મયી રીતે લુપ્ત થેલી આ સભ્યતા માટેના સવાલો આજે પણ વણઉકલ્યા છે. આખરે આ લોકો એકાએક ક્યાં જતા રહ્યાં એ કોઈ જાણી શક્યું નથી.
ઈતિહાસકારો પણ આ ટાર્ટેસોસ ના સમૃદ્ધ પ્રાચીન સમાજનું રહસ્યમયી રીતે ગાયબ થવાનું કારણ શોધી શક્યા નથી. આ સભ્યતાનો પ્રભાવ એ લગભગ એ સમયે 200થી 300 કિલોમીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલો હતો. કારણ કે આ સંસ્કૃતિથી જોડાયેલા પુરાતત્વીય આર્ટફેક્ટ અલગ અલગ જગ્યાઓથી મળ્યા છે. જેથી અનુમાન લગાવી શકાય છે કે આ એક સમૃદ્ધ વેપારીઓનું શહેર હતું.
કયારેક ઈબેરિયાઈ પ્રાયદ્રીપના દક્ષિણ તટ પર રાજ કરનારા ટાર્ટેસોસના દરિયાઈ વેપારીઓના સમૂહનો ફોનિશિયનો સાથે બહુ જ સારા સંબંધો હતો. જે ઈસ પૂર્વે 10મી શતાબ્ધીમાં પહેલીવાર ઈબેરિયાઈ પ્રાયદ્રીપમાં આવ્યા હતા. આ લોકો મૂળ સ્વરૂપે લેબનોન, સીરિયા અને ઉત્તરી ઈઝરાયેલથી આવ્યા હતા. જેઓ ભૂમધ્ય સાગરમાં કુશળ નાવિકો અને વ્યાપારીઓ તરીકે પ્રખ્યાત હતા.
ટાર્ટેસોસને ફોનિશિયન સંસ્કૃતિ અને ઈબેરિયન પ્રાયદ્રીપમાં રહેતા સ્વદેશી લોકોને કારણે વિકસિત થઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે. જોકે, કેટલાક એવું પણ માને છે કે ટાર્ટેસોસનો ઉદ્ભવ એ ફોનિશિયન સંસ્કૃતિના પ્રભાવ પહેલાં થયો હતો.
ટાર્ટેસોસ શહેર માટે આ છે વાર્તાઓ
ઈસ પૂર્વે પાંચમી શતાબ્દીમાં યૂનાની ઈતિહાસકાર હેરોડોટસે હરક્યૂલિકના સ્તંભોની પેલેપાર એક બંદરગાહ શહેરનું વર્ણન કર્યું છે. જેને કેટલાક સંશોધકો એ ટાર્ટેસોસ હોવાનું માને છે.
ટાર્ટેસોસની વાર્તાઓ ઈસ. પૂર્મ સાતમી શતાબ્દી સુધી પેલાયેલી હતી. નેશનલ જ્યોગ્રાફીના એક રિપોર્ટ અુસાર કોલિયસ નામનો એક યૂનાની વેપારી પોતાના ગૃહ દ્રીપ સામોસ જે હાલમાં તુર્કીના તટ પર આવેલો છે ત્યાંતી રવાના થયો હતો. તે સ્પેન જઈ રહ્યો હતો. જોકે, યાત્રા સમયે આ જહાજને પૂર્વમાંથી આવનારી તેજ લહેરો અને પવનોનો સામનો કરવો પડ્યો જેને જહાજને પશ્વિમમાં ધકેલી દીધો જેથી એ ભૂમધ્ય સાગર પાર કરીને હરક્યૂલિસ સ્તંભોથી આગળ જિબ્રાલ્ટર સ્ટ્રેટ પહોચ્યો હતો.
કોલિયસ અને તેના સાથીઓ ટાર્ટેસોસ પહોંચ્યા હતા. જે ગ્રીસના વેપારીઓ માટે આ શહેર એક અજ્ઞાત કેન્દ્ર હતું. કોલિયસે ટાર્ટેસોસવાસીયો સાથે વેપાર કર્યો અને જબરદસ્ત કમાણી કરી. કોલિયસ આ શહેરમાંથી એક ટન ચાંદી લઈને રિટર્ન થયો હતો. કોલિયસની આ સ્ટોરી પાંચમી શતાબ્દીના ઈસ પૂર્વેમાં યૂનાની ઈતિહાસકાર હેરોડોટસે લખેલી વાર્તા સાથે મેળ ખાય છે. આ સિવાય અનેક ગ્રંથોમાં દક્ષિણી ઈબેરિયન પ્રાયદ્રીપમાં આ ખાડીની આસપાસના વિસ્તારમાં ટાર્ટેસોસ નામના શહેરનો ઉલ્લેખ છે.
ઈસ. પૂર્વે સાતમી શતાબ્દીમાં આ શહેરની સમૃદ્ધિને કોઈને નજર લાગી અને શહેરનું પતન થવા લાગ્યું. કેટલાક ઈતિહાસકારોનું માનવું છે કે ટાર્ટેસોસ સંસ્કૃતિ ઈસ પૂર્વે છઠ્ઠી શતાબ્દીમાં અચાનક સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. જોકે, ગુઆડિયાના ઘાટીમાં મળેલા નિષ્કર્ષો એ સાબિત કરે છે કે ટાર્ટેસોસ શહેરના પતન પછી સંસ્કૃતિનો પ્રસાર કેટલાક આંતરિક ક્ષેત્રો સુધી રહ્યો હતો.
સેલેસ્ટિનો પેરેજે એક સિદ્ધાંત અંગે જણાવ્યું છે કે ઈસ પૂર્વેની છઠ્ઠી શતાબ્દીમાં મઘ્યમાં એક ભૂકંપ આવ્યો હશે અને એ બાદ સુનામીના કારણે ટાર્ટેસોસના મુખ્ય બંદરો પ્રભાવિત થયા છે અને આ જ શહેરના પતનનું મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે.
