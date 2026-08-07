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થાઈલેન્ડની સ્કૂલમાં અંધાધૂંધ ફાયરિંગ: એક શિક્ષકનું મોત અને 20 વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ, વિદ્યાર્થીએ જ ફેલાવ્યો આતંક

Firing In Thailand: થાઈલેન્ડમાં મિત્ર જ મિત્રોના જીવનો દુશ્મન બની ગયો છે. એક સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીએ જ વિદ્યાર્થીઓ પર ગોળીઓ વરસાવી છે. પોલીસે સ્કૂલને ઘેરીને આરોપી સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 07, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:48 AM IST
થાઈલેન્ડની સ્કૂલમાં અંધાધૂંધ ફાયરિંગ: એક શિક્ષકનું મોત અને 20 વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ, વિદ્યાર્થીએ જ ફેલાવ્યો આતંક

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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