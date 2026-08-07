/થાઈલેન્ડની સ્કૂલમાં અંધાધૂંધ ફાયરિંગ: એક શિક્ષકનું મોત અને 20 વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ, વિદ્યાર્થીએ જ ફેલાવ્યો આતંક

Firing In Thailand: થાઈલેન્ડની રાજધાની બેંગકોકની એક સ્કૂલમાં ફાયરિંગની ઘટનાથી વિસ્તારમાં સસરાટ ફેલાઈ ગયો છે. આ ગોળીબાર એક વિદ્યાર્થીએ જ કર્યો છે, જેમાં આશરે 20 વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા હોવાના અને એક શિક્ષકના મોત થવાના સમાચાર છે. પ્લાઈ બેંગના પોલીસ વડા લેફ્ટનન્ટ કર્નલ પાસાકોર્ન ચૈતાવિવોંગે ફાયરિંગની પુષ્ટિ કરી છે અને જણાવ્યું કે નોનથાબુરી પ્રાંતના બેંગ ક્રુઆઈ જિલ્લાની એક સ્કૂલમાં આ ગોળીબાર થયો છે. આરોપીની ઓળખ એક વિદ્યાર્થી તરીકે થઈ છે. જોકે, મૃતકો અને ઘાયલો વિશે હાલ વધુ વિગતો આપી શકાશે નહીં.
સોશિયલ મીડિયા પર અફરાતફરીની તસવીરો વાયરલ
મળેલી માહિતી મુજબ, બેંગકોકના ઉત્તર-પશ્ચિમ સરહદી વિસ્તારમાં આવેલી 'દેબસિરીન નોનથાબુરી સ્કૂલ'ની અંદર આજે એક વિદ્યાર્થીએ જ ગોળીબાર કરીને દહેશત ફેલાવી હતી. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી તસવીરોમાં રેસ્ક્યૂ ટીમ એમ્બ્યુલન્સમાં ઘાયલોને લઈ જતી જોઈ શકાય છે.
એક તસવીરમાં સ્ટ્રેચર પર પડેલી વ્યક્તિને રેસ્ક્યૂ ટીમ સ્ટાફ લઈ જતો નજરે પડે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે અંદર ફસાયેલા લોકોની ચીસો પાડવાના અવાજો આવી રહ્યા છે.
આ અગાઉ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પણ દક્ષિણ થાઈલેન્ડના હાટ યાઈ જિલ્લામાં એક હથિયારધારી વ્યક્તિ દ્વારા સ્કૂલમાં ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એક શિક્ષકનું મોત થયું હતું અને એક વિદ્યાર્થી ઘાયલ થયો હતો.