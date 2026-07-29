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PoKમાં પાકિસ્તાન સેનાનો લોહિયાળ આતંક, ચૂંટણીમાં 20 મોતના દાવાથી હાહાકાર

પાકિસ્તાનના કબજાવાળા કાશ્મીરમાં ચૂંટણી અને વિવાદિત સીટોને લઈને જારી આંદોલન વચ્ચે તણાવ વધી ગયો છે. પ્રદર્શનકારીઓ અને સુરક્ષાદળો વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણમાં ઘણા લોકોના મોતના દાવાએ સ્થિતિ ગંભીર બનાવી દીધી છે. પાકના રક્ષામંત્રીએ આંદોલનકારીઓ પ્રત્યે કડક વલણ અપનાવતા તેની સાથે વાતચીતનો ઈનકાર કર્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 29, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:16 PM IST
PoKમાં પાકિસ્તાન સેનાનો લોહિયાળ આતંક, ચૂંટણીમાં 20 મોતના દાવાથી હાહાકાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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