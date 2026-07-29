/PoKમાં પાકિસ્તાન સેનાનો લોહિયાળ આતંક, ચૂંટણીમાં 20 મોતના દાવાથી હાહાકાર

છેલ્લા બે દિવસથી પાકિસ્તાની સેના પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર POKમાં અત્યાચાર વરસાવી રહી છે....નિશસ્ત્ર પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબારના અહેવાલો સતત ચર્ચામાં છે...પરંતુ હવે POKમાંથી સામે આવી રહેલા દ્રશ્યો હચમચાવી દે તેવા છે....દરેક વીડિયો એક જ સવાલ ઉઠાવે છે કે શું કોઈ દેશની સેના પોતાના જ લોકો પર આ રીતે ગોળીઓ વરસાવી શકે ?....POKના અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પર મૃતદેહો પડેલા જોવા મળી રહ્યા છે...તેમને ઉપાડવા માટે પણ કોઈ આગળ આવતુ નથી....એટલુ જ નહી...એવા પણ આરોપો છે કે, પાકિસ્તાની સેના પોતાના નરસંહારને છુપાવવા માટે મૃતદેહો ગાયબ કરી રહી છે...
PoKમાં જનરલ આસિમ મુનીરની બેકાબૂ સેના કેવી રીતે નિઃશસ્ત્ર પ્રદર્શનકારીઓના લોહીથી હોળી રમી રહી છે...તેના નવા દ્રશ્યો કોઈ પણ સંવેદનશીલ વ્યક્તિનું હૃદય કંપાવી શકે એવા છે..ગોળીબાર બાદ રાવલાકોટની આ રસ્તા પર મૃતદેહોના ઢગલા પડેલા છે...છેલ્લા 48 કલાકમાં પાકિસ્તાની રેન્જર્સે પ્રદર્શનકારીઓ પર સીધો ગોળીબાર કરીને 30થી વધુ લોકોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હોવાના દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે. PoKમાં પાકિસ્તાની સેનાએ ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી છે... તેમ છતાં આંદોલન સાથે જોડાયેલા લોકો કોઈક રીતે મુનીરની સેનાના કથિત અત્યાચારના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા મારફતે દુનિયા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે..
પાકિસ્તાન પોતાના કબજાવાળા કાશ્મીરમાં સરકાર વિરુદ્ધ ઉઠી રહેલા અવાજોને દબાવવા માટે સેનાનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરી રહ્યું હોવાના દાવા થઈ રહ્યા છે...પોતાના મૂળભૂત અધિકારોની માંગ કરી રહેલા શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓ પર અંધાધૂંધ ગોળીબાર કરીને આંદોલનને દબાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો હોવાના આરોપ છે....ગોળીબાર બાદ મચેલી ભાગદોડમાં અનેક લોકોને માર મારવામાં આવ્યો અને કેટલાક પ્રદર્શનકારીઓને વાહનો વડે કચડી નાખવામાં આવ્યા હોવાના દાવા પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયોમાં કરવામાં આવી રહ્યા છે.. જોઇન્ટ અવામી એક્શન કમિટીનો દાવો છે કે પ્રદર્શનના બીજા દિવસે મંગળવારે પાંચ લોકોને જાહેરમાં ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી, જ્યારે સોમવારે લોંગ માર્ચ દરમિયાન અંધાધૂંધ ગોળીબાર કરીને 25 લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યા હતા...
પરંતુ ક્રૂરતા માત્ર અહીં સુધી જ સીમિત રહી નથી...આરોપ છે કે પાકિસ્તાની સેના પોતાની કથિત હરકતોને છુપાવવા માટે હોસ્પિટલો અને રસ્તાઓ પરથી મૃતદેહો સુધી ગાયબ કરી રહી છે...સમગ્ર વિસ્તારમાં ઈન્ટરનેટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે, જેથી આ સમગ્ર ઘટના દુનિયા સુધી ન પહોંચે.. અને પાકિસ્તાનની બેશરમી તો જુઓ કે તેના રક્ષામંત્રી, જે પાકિસ્તાની સેનાના ટોચના નેતૃત્વનો ભાગ છે, તેઓ પણ આસિમ મુનીરની કાર્યવાહીનું સમર્થન કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. હવે કોઈ ખ્વાજા આસિફને પૂછે કે ગાઝા અને પેલેસ્ટાઇનમાં તેમને માનવાધિકારો દેખાય છે, તો PoKના મામલે એ જ માનવાધિકારો ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા? શું રસ્તાઓ પર પડેલા મૃતદેહો, તૂટેલી બાઇકો અને જીવ બચાવવા માટે ભાગતા લોકોની લાચાર સ્થિતિ તેમને દેખાતી નથી?
PoKમાંથી સામે આવી રહેલો દરેક વીડિયો પાકિસ્તાની સેનાની કથિત બર્બરતાની કહાની કહી રહ્યો છે...જો પાકિસ્તાનને એવો ભ્રમ હોય કે આ ભયાનક હિંસા બાદ પ્રદર્શન થંભી જશે, તો આ વીડિયો જોઈ લો...હવે PoKની જનતા પર બંદૂકોનો ભય ઓછો થતો જોવા મળી રહ્યો છે...પાકિસ્તાની સેનાની કડક તૈનાતી છતાં PoKની સડકો પર લોકોનો રોષ શાંત થતો નથી...લોકો ખુલ્લેઆમ શહબાઝ સરકાર અને જનરલ આસિમ મુનીર વિરુદ્ધ નારેબાજી કરીને તેમની નીતિઓને પડકાર ફેંકી રહ્યા છે..PoKમાં થયેલી હિંસાની ઘટનાઓ બાદ ભારતની પણ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે... ભારતે PoKમાં યોજાઈ રહેલી ચૂંટણીને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
ભારતની આ પ્રતિક્રિયાનું PoKમાં સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું હોવાના દાવા થઈ રહ્યા છે. કેટલાક લોકો ભારત પાસે મદદની અપીલ કરી રહ્યા છે અને સોશિયલ મીડિયા તથા આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર વીડિયો શેર કરીને પાકિસ્તાનથી આઝાદીની માંગ ઉઠાવી રહ્યા છે..સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો PoKમાં લોકોના આક્રોશથી શહબાઝ સરકાર અને જનરલ આસિમ મુનીરની સત્તામાં ખળભળાટ મચ્યો હોવાના દાવા થઈ રહ્યા છે. તેમની સત્તા પર દબાણ વધતું દેખાઈ રહ્યું છે અને PoKમાં ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન હજી પણ યથાવત્ છે..