America Iran Conflict: મધ્ય એશિયામાં તણાવ! ઈરાનમાં ઘણા દેશોએ ખાલી કર્યાં દૂતાવાસ, ઈઝરાયેલમાં ઈમરજન્સી જાહેર
will America attack Iran: મધ્ય એશિયામાં સતત તણાવ વધી રહ્યો છે. અમેરિકી નેતા સતત ઈરાનને ચેતવણી આપી રહ્યાં છે. બીજીતરફ અમેરિકી સેના પણ સતત અરબ સાગર અને મધ્ય એશિયાના વિસ્તારમાં પોતાના સૈન્યને મજબૂત કરી રહ્યું છે. ઈઝરાયેલે હુમલા બાદ દેશમાં નાગરિકો માટે આ ચેતવણીઓ જાહેર કરી દીધી છે. જાણી લો કયા પ્રકારની ઈઝરાયેલ કરી રહ્યું છે તૈયારી...
- મધ્ય એશિયામાં વધી ગયો તણાવ, ઈઝરાયેલે આપાતકાલિન સ્થિતિની જાહેરાત કરી
- ઈઝરાયલે ઈરાન પર કર્યો હુમલો
- તહેરાનમાં અનેક દેશોના દૂતાવાસ ખાલી કરાયા
America Iran tension: મધ્ય એશિયામાં તણાવ વધી ગયો છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ ઘટાડવા માટે હજુ સહમતિ બની છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યુ કે સારૂ હોત જો અમે સેના વગર તે કરી શકત, પરંતુ ક્યારેક-ક્યારેક તમારે તેની સાથે કરવું પડી શકે છે. અમારી પાસે દુનિયાની સૌથી મજબૂત સેના છે. તેની આસપાસ પણ કોઈ નથી. હું તેનો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છતો નથી, પરંતુ ક્યારેક કરવો પડે છે. જોઈએ શું થાય છે.
ઈઝરાયલે ઈરાન પર કર્યો મોટો હુમલો!#BreakingNews #News #Iran #Israel #IranIsraelWar pic.twitter.com/gWq1HEPkZF
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) February 28, 2026
ઈરાન પર હુમલા બાદ ઈઝરાયેલમાં હાલાત હાલમાં તમાવપૂર્ણ બની ગયા છે. ઈઝરાયેલ ડિફેન્સ ફોર્સે જણાવ્યું કે દેશભરમાં સાયરન વાગી રહ્યાં છે અને મોબાઈલ ફોન પર એડવાન્સ એલર્ટ મોકલીને નાગરિકોને સુરક્ષિત સ્થાને ખસી જવા નર્દેશ અપાઈ રહ્યાં છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઈઝરાયેલે પોતાની હવાઈ સીમા બંધ કરી દીધી છે. આઈડીએફ કહી રહ્યું છે કે આ એક પ્રોએક્ટિવ એલર્ટ છે. જેના કારણે નાગરિકોને સાવચેત રહેવા માટે જણાવાઈ રહ્યું છે. ઈઝરાયેલ સૈન્યએ દેશમાં આપાતકાલિન સ્થિતિની જાહેરાત કરી દીધી છે.
- બ્રિટન, ચીન અને ભારત સહિત ઘણા દેશોએ પોતાના નાગરિકો અને દૂતાવાસના કર્મચારીઓ માટે એડવાઇઝરી જાહેર કરી
- ઈરાન પર સ્ટ્રાઈક બાદ ઈઝરાયેલમાં આપાતકાલિન સ્થિતિની જાહેરાત
- દેશભરમાં વાગી રહ્યાં છે સાયરનો અને નાગરિકોને મોબાઈલમાં અપાઈ રહી છે એલર્ટ
- ઈઝરાયેલી સેનાએ નાગરિકો માટે પ્રોએક્ટિવ એલર્ટ જાહેર કરતાં સ્થિતિ વધારે ખરાબ થઈ શકે છે.
- ઈરાનની રાજધાની તહેરાનમાં જોરદાર ધડાકાઓ થયા હોવાના સમાચાર
- પશ્વિમી એશિયામાં તણાવ વચ્ચે ઈઝરાયેલના આ પગલાં અને તહેરાનમાં ધડાકાઓથી હાલત વધારે ગંભીર બની શકે છે
રહેણાંક વિસ્તારો પર મિસાઈલ કે ડ્રોન દ્વારા હુમલાઓ થઈ શકે છે
ઈઝરાયેલના રક્ષામંત્રી કાટઝએ રાષ્ટ્રીય સ્તર પર ઈમરજન્સીની જાહેરાત કરતાં જણાવ્યું છે કે ઈઝરાયેલના રહેણાંક વિસ્તારો પર મિસાઈલ કે ડ્રોન દ્વારા હુમલાઓ થઈ શકે છે. ખાનગી એરલાઈન્સને પણ ચેતવણીઓ અપાઈ છે કે તેઓ હવાઈસીમાનો ઉપયોગ ના કરે. દેશભરમાં સ્કૂલ કોલેજો બંધ કરી દેવાઈ છે તો સાર્વજનિક સમારોહ પર પણ પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે. કર્મચારીઓને સલાહ અપાઈ છે કે વર્કફ્રોમ કામગીરી કરે.
ઈરાને ખોટી રીતે લોકોને બંધક બનાવ્યા છે
તો અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્ક રૂબિયોએ કહ્યુ કે આજે મેં ઈરાનમાં ખોટી રીતે અટકાયત કરવામાં આવેલા લોકોને સ્ટેટ સ્પોન્સર જાહેર કર્યાં છે. દાયકાઓથી ઈરાની સરકારે રાજકીય ફાયદા માટે નિર્દોષ અમેરિકીઓ અને બીજા દેશોના નાગરિકોને કસ્ટડીમાં રાખ્યા છે. ઈરાને આ કામ બંધ કરવું જોઈએ અને ગેરકાયદેસર રીતે કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવેલા અમેરિકીઓને તત્કાલ છોડવા જોઈએ.
તેહરાનમાં ઘણા દેશોના દૂતાવાસ ખાલી
મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવને કારણે બ્રિટન, ચીન અને ભારત સહિત ઘણા દેશોએ પોતાના નાગરિકો અને દૂતાવાસના કર્મચારીઓ માટે એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે. ભારત, બ્રિટન, ચીન, ઓસ્ટ્રેલિયા, પોલેન્ડ, ફિનલેન્ડ, સ્વીડન અને સિંગાપુર જેવા દેશોએ પણ પોતાના નાગરિકો અને રાજદ્વારીઓને કેટલોક હિસ્સો છોડવાની સલાહ આપી છે. બ્રિટને તેહરાનમાં સ્થિત પોતાના દૂતાવાસને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે.
અમેરિકા વધારી રહ્યું છે સૈનિકોનો જમાવડો
અમેરિકા સતત પોતાનો સૈન્ય જમાવડો વધારી રહ્યું છે. અમેરિકાની વિમાનવાહક સબમરીન (USS જેરાલ્ડ. આર. ફોર્ડ) ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યું છે. તે ઈઝરાયલી જળક્ષેત્રમાં તૈનાત છે. ઘણા દેશોની વિમાન કંપનીઓએ ઇઝરાયલની વાણિજ્યિક રાજધાની તેલ અવીવ માટે પોતાની ઉડાનો સસ્પેન્ડ કરી દીધી છે. અમેરિકાએ ઇઝરાયલના ઘણા શહેરોની યાત્રા માટે પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.
