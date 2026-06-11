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મિડલ ઈસ્ટમાં ભડક્યું યુદ્ધ! અમેરિકાના હુમલાના જવાબમાં ઈરાને બહરીન-કુવૈતમાં કર્યા હુમલા, હોર્મુઝ બંધ

Iran US war: અમેરિકાના હુમલાના જવાબમાં ઈરાને બહરીન અને કુવૈતમાં અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવાનો દાવો કર્યો છે. આ સાથે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં બે ઓઈલ ટેન્કરો ઉપર પણ હુમલો કર્યો છે. ત્યારબાદ ઈરાને પણ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ફરી બંધ કરવાનો દાવો કર્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 11, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:50 AM IST
મિડલ ઈસ્ટમાં ભડક્યું યુદ્ધ! અમેરિકાના હુમલાના જવાબમાં ઈરાને બહરીન-કુવૈતમાં કર્યા હુમલા, હોર્મુઝ બંધ
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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