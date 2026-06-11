/મિડલ ઈસ્ટમાં ભડક્યું યુદ્ધ! અમેરિકાના હુમલાના જવાબમાં ઈરાને બહરીન-કુવૈતમાં કર્યા હુમલા, હોર્મુઝ બંધ

મિડલ ઈસ્ટમાં ફરીથી યુદ્ધ ભડકી ગયું છે. અમેરિકાના હુમલા બાદ ઈરાને જવાબી હુમલા કર્યા છે. ઈરાની સેનાએ કહ્યું કે તેણે બહરીન અને કુવૈતમાં અમેરિકી મિલેટ્રી બેસ પર હુમલા કર્યા છે. ઈરાને હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં બે જહાજોને પણ નિશાન બનાવવાનો દાવો કર્યો છે. અમેરિકાા ઈરાન પર ગુરુવારે વહેલી સવારે કરાયેલા હુમલાઓ બાદ ઈરાનના જવાબી વારથી પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વધી ગયો છે. જેનાથી એકવાર ફરીથી વિસ્તારમાં યુદ્ધ પાછા ફરવાનો અંદેશો પેદા થઈ ગયો છે.
ઈસ્લામિક રેવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) તરફથી કહેવાયું છે કે તેણે ગુરુવારે વહેલી સવારે બહરીનના શેખ ઈસા એરબેસ અને કુવૈતના અલી અમ સલેમ તથા અહમદ અલ ઝાબેર એરબેસ પર ડ્રોન હુમલા કર્યા છે. આ સાથે જ હોર્મુઝ જળમાર્ગમાંથી પસાર થવાની કોશિશ કરનારા બે ઓઈલ ટેન્કરો પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.
ઈરાને અમેરિકાને ઘેર્યું
IRGC એ અમેરિકા પર 8 એપ્રિલના રોજ લાગૂ કરાયેલા સીઝફાયરનો ભંગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે અમેરિકા સીઝફાયરનું સન્માન ન કરીને હુમલો કરી રહ્યું છે. આવામાં ઈરાને હોર્મુઝ જળમાર્ગને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ જળમાર્ગથી ઓઈલ ટેન્કરો અને કોમર્શિયલ જહાજોની અવરજવર બંધ રહેશે.
અમેરિકાના આ લેટેસ્ટ હુમલાઓથી તણાવ વધ્યો છે. ઈરાનના સરકારી મીડિયાએ હોર્મુઝ જળમાર્ગ પાસે કેશમ ટાપુ અને બંદર અબ્બાસ તથા સિરિક શહેરોમાં ધડાકાના સમાચારો આપ્યા છે. દક્ષિણ શહેર કરગનમાં પણ ધડાકા થયા, જેમાં ઓછામાં ઓછા બે લોકો ઘાયલ થયા. ઈરાને કહ્યું કે હુમલાઓનો જવાબ આપ્યા વગર છોડવામાં નહીં આવે.
અમેરિકી હેલિકોપ્ટર તોડી પાડતા તણાવ
લેટેસ્ટ ઘટનાક્રમ બંને પક્ષો વચ્ચે હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં અમેરિકી અપાચે હેલિકોપ્ટર તોડી પાડ્યા બાદ એકબીજાને જવાબ આપવામાં આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. ઈરાને કહ્યું કે તેણે બધવારે બહરીનમાં અમેરિકી પાંચમા કાફલા, કુવૈતમાં અલી અલ સલેમ એરબેસ અને જોર્ડનના અરાજકમાં એરબેસને ટાર્ગેટ કર્યા. અમેરિકાએ કેશમ ટાપુ, સિરિક, જાસ્ક અને બંદર અબ્બાસના બંદરો પર બોમ્બ વરસાવ્યા.
ઈરાને કહ્યું કે અમેરિકી હુમલાઓમાં પાણીના બે ભંડાર નષ્ટ થયા હતા અને એક ટેલિકોમ્યુનિકેશન ટાવરને નુકસાન પહોંચ્યું. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ઈરાન પર શાંતિ સમજૂતિ માટે વાતચીતમાં વિલંબનો આરોપ લગાવ્યો અને હુમલાઓની ધમકી આપી. તેના ગણતરીના કલાકોમાં જ અમેરિકાએ હુમલા કર્યા અને હવે ઈરાને જવાબી કાર્યવાહી કરી છે.
ઈરાને કહ્યું કે અમેરિકા હતાશ
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજશ્કિયને પોતાની એક એક્સ પોસ્ટમાં કહ્યું કે જરૂરી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લોકોની જીવનદોરી હોય છે. ટ્રાન્સપોર્ટ નેટવર્કથી લઈને વીજળી અને પાણી ઈન્ડસ્ટ્રી સુધીને ટાર્ગેટ કરવાની ધમકી તાકાતનું પ્રદર્શન નહીં પરંતુ કોઈ દેશના સંકલ્પ સામે હતાશાની નિશાની છે.