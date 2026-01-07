Breaking News: વેનેઝુએલામાં તણાવ વધ્યો, રશિયાએ પોતાના જહાજોને અમેરિકાથી બચાવવા મોકલી સબમરીન, જાણો
America Russia Tension: રશિયાએ વેનેઝુએલાથી તેલ ટેન્કરને બચાવવા માટે સબમરીન મોકલી છે, જેનાથી અમેરિકા-રશિયા સંબંધોમાં નવો તણાવ વધ્યો છે.
America Russia Tension: વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના અહેવાલ મુજબ, રશિયાએ વેનેઝુએલાથી તેલ ટેન્કરને બચાવવા માટે સબમરીન અને અન્ય નૌકાદળ મોકલ્યું છે, જે અમેરિકા-રશિયા સંબંધોમાં નવો વિવાદ બન્યો છે. રશિયાએ વેનેઝુએલા નજીક ફસાયેલા જૂના તેલ ટેન્કરને બચાવવા માટે સબમરીન અને નૌકાદળ મોકલી છે.
યુએસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ટેન્કર અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચે તણાવનું નવું કેન્દ્ર બની ગયું છે. યુએસ કોસ્ટ ગાર્ડ છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં જહાજનો પીછો કરી રહ્યું છે.
નૌકાદળની સબમરીન મોકલી
અહેવાલ મુજબ, એક યુએસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, રશિયાએ ખાલી, કાટવાળું તેલ ટેન્કરને બચાવવા માટે સબમરીન અને અન્ય નૌકાદળની સબમરીન મોકલી છે, જે અમેરિકા-રશિયા સંબંધોમાં નવો વિવાદ બન્યો છે.
વેનેઝુએલાથી તેલ લોડ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું
બેલા 1 નામનું ટેન્કર વેનેઝુએલાથી તેલ લોડ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું અને હવે રશિયા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. અમેરિકા આ "ડાર્ક ફ્લીટ" દ્વારા કરવામાં આવતા ગેરકાયદેસર તેલ વેપારને રોકવા માંગે છે.
ટેન્કરનું નામ અને રશિયન ધ્વજ બદલાયો
ડિસેમ્બરમાં, યુએસ કોસ્ટ ગાર્ડે જહાજને કબજે કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ક્રૂએ તેને નિષ્ફળ બનાવ્યો. પીછો દરમિયાન, ક્રૂએ જહાજને રશિયન ધ્વજથી રંગ્યું અને તેનું નામ "મરિનેરા" રાખ્યું. નિષ્ણાતો કહે છે કે રશિયાએ કોઈપણ તપાસ વિના જહાજને તેનું રજીસ્ટ્રેશન આપ્યું, જેનાથી તેને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ રક્ષણ મળ્યું. રશિયાએ માંગ કરી છે કે યુએસ તાત્કાલિક ટેન્કરનો પીછો બંધ કરે.
