પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં આતંકી હુમલો, સેના અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે ફાયરિંગ
Pakistan Terror Attack : પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં એક મોટો હુમલો થયો છે, ફેડરલ કોન્સ્ટેબ્યુલરી હેડક્વાર્ટર પર હુમલા બાદ પરિસ્થિતિ ભયંકર બની ગઈ છે.
Pakistan Terror Attack : પાકિસ્તાન ખાવાના ફાંફા છે, તેમ છતાં આ દેશ અન્ય દેશોમાં આતંક ફેલાવવાનું બંધ કરી રહ્યો નથી. હવે પાકિસ્તાન પોતાની જ જાળમાં ફસાઈ ગયું હોય તેવું લાગે છે. પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં એક મોટો હુમલો થયો છે. ફેડરલ કોન્સ્ટેબ્યુલરી હેડક્વાર્ટર પર હુમલા બાદ પરિસ્થિતિ ભયાનક બની ગઈ છે. આતંકવાદીઓ અને પાકિસ્તાની સેના વચ્ચે સતત ફાયરિંગ થઈ રહ્યું છે.
पेशावर में सरकारी इमारत पर हुए हमले का वीडियो सामने आया है.
जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है.#BREAKING pic.twitter.com/KoShwkcbXz
— Abhinaw Tripathi (@AbhinawKTri) November 24, 2025
સોમવારે પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં એફસી મુખ્યાલય પર થયેલા આત્મઘાતી હુમલામાં હુમલાખોર સહિત ત્રણ લોકો માર્યા ગયા હતા. મૃતકોમાં આત્મઘાતી બોમ્બર અને અન્ય એક આતંકવાદી હોવાના અહેવાલ છે. આ હુમલામાં સુરક્ષા કર્મચારીઓના પણ મોત થયા છે. એક વિસ્ફોટ મુખ્ય દરવાજા પાસે અને બીજો એફસી મુખ્યાલય સંકુલમાં થયો હતો.
અધિકારીઓએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. પાકિસ્તાની મીડિયા સાથે વાત કરતા પાકિસ્તાન પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બે આત્મઘાતી વિસ્ફોટ થયા છે. એક મુખ્ય દરવાજા પર થયો હતો અને બીજો મુખ્યાલય સંકુલમાં થયો છે. હુમલા બાદ પાકિસ્તાની સેનાએ સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરી દીધો છે.
પેશાવર હુમલાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં મુખ્ય દરવાજા પાસે વિસ્ફોટ સ્પષ્ટ દેખાય છે, ત્યારબાદ આગની જ્વાળાઓ ફેલાયેલી છે. ત્યારબાદ એક માણસ મુખ્ય દરવાજામાંથી પ્રવેશતો જોવા મળે છે.
