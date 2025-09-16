'હા, મસૂદ અઝહરના પરિવારના ટુકડા થઈ ગયા; ઓપરેશન સિંદૂર પર જૈશ કમાન્ડરની મોટી કબૂલાત'
'ઓપરેશન સિંદૂર'માં, ભારતે પાકિસ્તાનના બહાવલપુરમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના ઠેકાણા પર સચોટ હુમલો કર્યો. જૈશના વડા મસૂદ અઝહરે કબૂલાત કરી હતી કે તેના પરિવારના 10 સભ્યો અને 4 સાથીઓ માર્યા ગયા હતા, જેમાં તેની બહેન, સાળી અને ભત્રીજાનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલગામ હુમલાનો બદલો હતો.
નવી દિલ્હીઃ આતંકવાદી મસૂદ અઝહરનો પરિવાર ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન માર્યો ગયો હતો. ઓપરેશન સિંદૂરના મહિલાઓ બાદ આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદના પરિવારે તેની પુષ્ટિ કરી છે. જૈશ-એ-મોહમ્મદના ટોપ કમાન્ડર મસૂદ ઇલિયાસ કાશ્મીરીએ સ્વીકાર કર્યો કે 7 મેએ બહાવલપુરના આતંકી કેમ્પ પર ભારતે હુમલો કર્યો તો આતંકી મસૂદ અઝહરના પરિવારના ટુકડે-ટુકડા થઈ ગયા હતા.
જૈશના કમાન્ડર મસૂદ ઇલિયાસ કાશ્મીરીએ કહ્યુ કે આ હુમલામાં અઝહરના પરિવારને ઘણું નુકસાન પહોંચ્યું અને પરિવારના ઘણા લોકોના મોત થયા.
ઈન્ટરનેટ પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં જૈશ કમાન્ડર મસૂદ ઇલિયાસ કાશ્મીરી બોલી રહ્યો છે. તે ઉર્દુમાં કહે છે, 'આતંકવાદને અપનાવી અમે દિલ્હી, કાબુલ અને કંધારની લડાઈ લડી. બધુ કુરબાન કર્યા બાદ 7 મેએ બહાવલપુરમાં મૌલાના મસૂદ અધરનો પરિવાર ભારતીય સેનાના હુમલામાં માર્યો ગયો.' વીડિયોમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં ઘણા હથિયારબંધ સિક્યોરિટીવાળો ઘેરો જોવા મળ્યો છે. આ વીડિયો OsintTV એ શેર કર્યો છે, જે 16 સપ્ટેમ્બર 2025થી ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યો છે.
બહાવલપુર પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતમાં સ્થિત શહેર છે. અહીં મરકઝ સુબ્હાન અલ્લાહ નામની એક જગ્યા પર જૈશનું મુખ્યાલય છે. આ ઓપરેશન સિંદૂરનો સૌથી મુખ્ય અને ઘાતક હુમલો હતો જે પાકિસ્તાનની અંદર 100 કિલોમીટર દૂર સ્થિત હતું. ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન હેઠળ જૈશના હેડક્વાર્ટરને નિશાન બનાવ્યું. આ હુમલામાં ઘણા આતંકી કેમ્પ તબાહ થઈ ગયા હતા. જૈશના આ આતંકી કેમ્પમાં મસૂદ અઝહરનો પરિવાર રહેતો હતો. સેટેલાઇટ ઇમેજથી મળેલી તસવીરો જણાવે છે કે ભારતના હુમલામાં મરકઝ સુબ્હાન અલ્લાહ કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગયું હતું.
હુમલા બાદ ભારતીય સેનાના પ્રવક્તા કર્નલ સોફિયા કુરેશીએ પ્રેસ બ્રીફિંગમાં પુષ્ટિ કરી હતી કે તે જૈશનું મુખ્યાલય હતું. આ સ્થાનથી ભારત વિરુદ્ધ હુમલાના ઘણા પ્લાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
