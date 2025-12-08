થાઈલેન્ડે કંબોડિયા પર કરી એર સ્ટ્રાઈક, 45 દિવસ પહેલા જ ટ્રમ્પે કરાવ્યું હતું સીઝફાયર
હજુ તો હાલમાં જ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ બે દેશો વચ્ચે યુદ્ધવિરામનો જશ ખાટતા હતા પરંતુ અચાનક આ યુદ્ધવિરામનો ભંગ થયો અને બંને દેશો વચ્ચે પાછી તણાવની સ્થિતિ પેદા થઈ. થાઈલેન્ડે કંબોડિયા પર એર સ્ટ્રાઈક કરી હોવાના સમાચાર છે.
Trending Photos
થાઈલેન્ડ અને કંબોડિયા વચ્ચે વળી પાછું યુદ્ધ ભડકી ઉઠ્યું છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મધ્યસ્થતા બાદ સીઝફાયર થયું હતું પરંતુ આ સીઝફાયર તૂટ્યો અને થાઈલેન્ડે ફરીથી એકવાર કંબોડિયાની સરહદે એરસ્ટ્રાઈક કરી છે. થાઈ સેનાના પ્રવક્તા મેજર જનરલ વિંથાઈ સુવારીએ સોમવારે જણાવ્યું કે થાઈલેન્ડે કંબોડિયા સાથે પોતાની વિવાદિત સરહદ પર હવાઈ હુમલા કર્યા છે. આ અગાઉ બંને દેશોએ એકબીજા પર સીઝફાયરના ભંગનો આરોપ લગાવ્યો.
થાઈ સેનાએ કંબોડિયા બોર્ડર પર F-16 તૈનાત કર્યા છે અને કંબોડિયાની બોર્ડર પર હુમલા કરી રહી છે. થાઈલેન્ડની સેનાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે ઉબોન રત્ચાથાની પ્રાંતના સૌથી પૂર્વી વિસ્તારમાં બે જગ્યાએ થયેલી નવી ઝડપોમાં ઓછામાં ઓછો એક થાઈ સૈનિક માર્યો ગયો અને ચાર ઘાયલ થયા.
આ સીમા વિવાદ જુલાઈમાં પાંચ દિવસના યુદ્ધમાં ફેરવાયો હતો ત્યારબાદ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને મલેશિયન પ્રધાનમંત્રી અનવર ઈબ્રાહીમે સીઝફાયર કરાવ્યું હતું. ટ્રમ્પ ઓક્ટોબરમાં કુઆલાલંપુરમાં બંને દેશો વચ્ચે એક મોટા સીઝફાયર સમજૂતિ પર હસ્તાક્ષરના સાક્ષી બન્યા હતા. પરંતુ આ સીઝફાયર બે મહિના પણ ન ચાલ્યો.
થાઈલેન્ડે કંબોડિયા પર ભડકાઉ કાર્યવાહીનો આરોપ લગાવ્યો છે. થાઈલેન્ડના મુખ્ય અખબાર ધ નેશને કહ્યું કે રોયલ થાઈ આર્મીના કમાન્ડરોએ અનેક વિસ્તારોમાં થાઈ-કંબોડિયન સરહદ પર વધતા ઘર્ષણની સૂચના આપી છે. થાઈ સેનાએ નિયમો હેઠળ જવાબ આપ્યો અને નાગરિકોને કાઢવામાં મદદ માટે ઝડપથી પગલાં ભર્યા. રવિવારે (7 ડિસેમ્બર) સતત લડાઈ બાદ જ્યારે કંબોડિયાના સૈનિકોએ સી સા કેટ પ્રાંતના કંથારલક જિલ્લાના ફૂ ફા લેક પ્લાન હિન પેટ કોન વિસ્તારમાં હુમલો કર્યો.
આજે સવારે ફાયરિંગ, એરસ્ટ્રાઈક
થાઈ સેનાના પ્રવક્તા મેજર જનરલ વિંથાઈએ કહ્યું કે સોમવારે સવારે ઉબોન રત્ચાથાની પ્રાંતના નામ યુએન જિલ્લાના ચોંગ આન મા વિસ્તારમાં ઝડપ થઈ. કંબોડિયન સૈનિકોએ સવારે લગભગ 5.05 કલાકે નાના હથિયારો અને ઈનડાયરેક્ટ ફાયર હથિયારોથી ફાયરિંગ શરૂ કર્યું અને ફાયરિંગ ચાલુ રાખ્યું.
રોયલ થાઈ એર ફોર્સ (RTAF)ના પ્રવક્તા એર માર્શલ જૈક્રિટ થમ્માવિચઈએ જણાવ્યું કે આ ઓપરેશન સુરાનારી ટાસ્ક ફોર્સની સાથે મળીને કરાયું હતું. આ કંબોડિયન મિલેસ્ટ્રીની એ કાર્યવાહીઓનો જવાબ હતો જેનાથી થાઈલેન્ડની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, સરહદી વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોની સુરક્ષા અને તે વિસ્તારોમાં કામ કરતા થાઈ કર્મીઓને સીધું જોખમ હતું.
થાઈલેન્ડની સેનાનો દાવો છે કે કંબોડિયાએ ભારે હથિયારો સરહદે પહોંચાડ્યા હતા અને ફાઈટર યુનિટ્સને બોર્ડર પર તૈનાત કર્યા હતા. થાઈલેન્ડનો દાવો છે કે આ એવી ગતિવિધિઓ હતી કે જે સૈન્ય ઓપરેશન્સને વધારી શકતી હતી અને થાઈ સરહદી વિસ્તાર માટે જોખમ પેદા કરી શકતી હતી. આ ઘટનાક્રમોને કારણે હવાઈ તાકાતનો ઉપયોગ કરાયો જેથી કરીને કંબોડિયાની સૈન્ય ક્ષમતાઓને રોકી શકાય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની રક્ષા અને નાગરિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થઈ શકે.
કંબોડિયાનો દાવો
જ્યારે કંબોડિયાના રાષ્ટ્રીય રક્ષા મંત્રાલયે સોમવારે થાઈ સૈન્ય દળો પર પ્રેમ વિહાર પ્રાંતમાં સરહરદ પર કંબોડિયન સૈનિકો પર ક્રૂર અને અમાનવીય હુમલાની એક સિરીઝ શરૂ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. કંબોડિયા આ ઘટનાને ફક્ત છ અઠવાડિયા પહેલા સાઈન કરાયેલા દ્વિપક્ષીય શાંતિ સમજૂતિનો ગંભીર ભંગ ગણાવી રહ્યું છે.
કંબોડિયાની સેનાના પ્રવક્તા લેફ્ટેનન્ટ જનરલ મૈલી સોચિયાટાએ કહ્યું કે હુમલો 8 ડિસેમ્બરે સવારે લગભગ 5.04 કલાકે આન સેસ વિસ્તારમાં શરૂ થયો જ્યાં કથિત રીતે થાઈ સૈનિકોએ કંબોડિયન ઠેકાણા પર ફાયરિંગ કર્યું. નિવેદન મુજબ થાઈ સેનાએ બાદમાં ટૈમોન થોમ મંદિર, પ્રીહ વિહાર મંદિર પાસે 5 મકારા વિસ્તાર અને ચોમકા ચેક તરફ ટેંકના ગોળા ફેંક્યા. જેને કંબોડિયાએ અનેક દિવસોની ઉશ્કેરણીજનક કાર્યવાહી બાદ એક સમન્વિત હુમલા તરીકે ગણાવ્યા.
મંત્રાલયે કહ્યું કે આ હુમલો થાઈ સેના દ્વારા અનેક ઉશ્કેરણીજનક કાર્યવાહી બાદ થયો. જેમાં તાજેતરમાં પ્રોરલીન થમારમાં ઘટેલી એક ઘટના પણ સામેલ છે. જેના વિશે નોમ પેન્હનું માનવું છે કે તેનો હેતુ ઘર્ષણ ભડકાવવાનો હતો. બે અલગ અલગ હુમલા છતાં કંબોડિયાએ કહ્યું કે તેમની સેનાએ મહત્તમ સંયમ વર્ત્યો અને જવાબી ફાયરિંગ કર્યું નહીં અને શાંતિપૂર્ણ સંઘર્ષ સમાધાન તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સમજૂતિનું પાલન કરવાની પોતાની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂક્યો.
45 દિવસ પહેલા જ કરાવ્યો હતો યુદ્ધવિરામ
નોંધનીય છે કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે માત્ર 45 દિવસ પહેલા જ થાઈલેન્ડ અને કંબોડિયા વચ્ચે સરહદી વિવાદમાં સીઝફાયર કરાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. આ ઘટના 2025માં ઘટી હતી જ્યારે જુલાઈના અંતમાં સરહદે તણાવ ઊભો થયો. ટ્રમ્પે 26 જુલાઈના રોજ બંને દેશના નેતાઓ સાથે વાતચીત કરી અને વેપારી દબાણની ધમકી આપીને તત્કાળ યુદ્ધવિરામ વાર્તા માટે રાજી કર્યા હતા. ત્યારબાદ 28 જુલાઈ 2025ના રોજ યુદ્ધવિરામ પ્રભાવી થયો. જેની ઔપચારિક જાહેરાત અને વિસ્તૃત સમજૂતિ 26 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ મલેશિયાના કુઆલાલંપુરમાં આસિયાન શિખર સંમેલન દરમિયાન થયો જ્યાં ટ્રમ્પ પણ સામેલ હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે