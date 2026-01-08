Prev
38 ખાનગી જેટ, 300 લક્ઝરી કાર, 52 સોનાની યાટ... આ છે દુનિયાના સૌથી ધનવાન રાજા, સંપત્તિમાં મસ્કને આપે છે ટક્કર

Worlds Richest King: થાઈલેન્ડના સમ્રાટ મહા વજિરાલોંગકોર્નને દુનિયાના સૌથી ધનવાન રાજા કહેવામાં આવે છે. તેમની પાસે અપાર ધન-સંપત્તિ છે. તેમની સંપત્તિથી દર વર્ષે હજારો-કરોડ રૂપિયાનું ભાડુ પણ આવે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:36 AM IST

થાઈલેન્ડના રાજા મહા વજિરાલોંગકોન્રનને રાજા રામ X ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે તેઓ દુનિયાના સૌથી ધનવાન રાજા છે. તેમની પાસે અપાર મિલકત અને સંપત્તિ છે. રાજા રામની કુલ સંપત્તિ લગભગ 50 અબજ ડોલર (લગભગ 45 લાખ કરોડ રૂપિયા) છે. આ સંપત્તિમાં મુખ્ય સોઆસ ક્રાઉન પ્રોપર્ટી બ્યુરો (CPB) છે, જે વર્ષ 2018મા સીધા તેમના કંટ્રોલમાં આવી ગયું હતું. થાઈલેન્ડભરમાં તેમની ઘણી સંપત્તિ છે, જેનાથી દર વર્ષે હજારો-કરોડોનું ભાડુ મળે છે.

થાઈ સમ્રાટની આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત તેમની વિશાળ જમીન અને સંપત્તિમાંથી મળનાર ભાડુ છે. અંદાજ પ્રમાણે તેમની પાસે થાઈલેન્ડમાં લગભગ 6560 હેક્ટર જમીન છે, જેમાંથી તેમણે 40,000 થી વધુ સંપત્તિઓ ભાડા પર આપવાની ડીલ કરી છે. તેમાંથી 17000થી વધુ સંપત્તિઓ માત્ર બેંગકોકમાં સ્થિત છે, જેમાં કોમર્સ કેમ્પસ, હોટલ, મહેલ અને રિસોર્ટ સામેલ છે.

રાજા રામની કંપનીઓમાં પણ મહત્વની ભાગીદારી છે. અહેવાલ પ્રમાણે તેઓ થાઈલેન્ડના બીજા સૌથી મોટા બેન્કિંગ ગ્રુપ સિયામ કોમર્શિયલ બેંકમાં લગભગ 23 ટકા અને મેજર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રુપ સિયામ સીમેન્ટ ગ્રુપમાં લગભગ 33 ટકાના માલિક છે. આ રોકાણ તેમની આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે.

રાજા રામના નામે હજારો સંપત્તિઓ છે. કહેવામાં આવે છે કે તે દરરોજ રાત્રે એક અલગ અલગ ઘરમાં રોકાણ યો પણ એક જ ઘરમાં બીજીવાર રહેવા માટે 47 વર્ષ લાગી જશે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે તેમની પાસે 38 પ્રાઇવેટ જેટ અને વિમાનોની સાથે હેલિકોપ્ટર પણ છે.

થાઈલેન્ડ સમ્રાટના મહેલમાં રોલ્સ-રોયસ, બેંટલે અને મર્સિડીઝ બેંઝ સહિત 300થી વધુ આલીશાન કાર રાખવામાં આવી છે. તેમની સંપત્તિમાં 52 સોનાના લેટરવાળી યોટ, ભારે માત્રામાં હીરા, રત્ન અને કિંમતી ધાતુઓ સામેલ છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

