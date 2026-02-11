થાઈલેન્ડમાં શાળામાં અંધાધૂંધ ગોળીબાર, 22 માસૂમ બાળકો સહિત 34ના મોત; હુમલાખોરોએ શિક્ષકો અને બાળકોને બનાવ્યા બંધક
Thailand School Shooting: થાઇલેન્ડમાં બંદૂકધારીઓએ આતંક મચાવ્યો છે. બંદૂકધારીઓએ થાઇલેન્ડની એક શાળામાં ઘૂસીને અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો છે, જેમાં 22 બાળકો સહિત 34 લોકોના મોત થયા છે. શિક્ષકો અને બાળકોને બંધક પણ બનાવ્યા છે.
- થાઈલેન્ડમાં શાળા છૂટવાના સમયે બંદૂકધારીનો આતંક
- બંદૂકધારીએ શાળામાં બાળકોને બંધક બનાવી ગોળીબાર કર્યો
- શાળામાં બંદૂકધારીએ કરેલ અંધાધૂંધ ગોળીબારમાં 34 લોકોએ ગુમાવ્યા જીવ
Thailand School Shooting: થાઇલેન્ડથી એક દુ:ખદ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, અહીંની એક શાળામાં બંદૂકધારીઓએ આડેધડ ગોળીબાર કર્યો છે. જેમાં કુલ 34 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે, જેમાં 22 બાળકો સામેલ છે. આ બંદૂકધારીઓએ શિક્ષકો અને બાળકોને બંધક પણ બનાવી લીધા છે. આ દરમિયાન બંદૂકધારીઓએ અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો, જેમાં 22 બાળકો સહિત 34 લોકો માર્યા ગયા. પોલીસે જણાવ્યું કે, શાળા ખુલવાની તૈયારીમાં હતી ત્યારે બંદૂકધારીઓ શાળામાં ઘૂસ્યા હતા. સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, હુમલાખોરોએ કેટલાક શિક્ષકો અને બાળકોને બંધક બનાવ્યા છે.
એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, બુધવારે દક્ષિણ થાઇલેન્ડના હાટ યાઇ જિલ્લાની એક શાળામાં ગોળીબાર કરનાર બંદૂકધારીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. બંધક બનાવવામાં આવેલા બધા લોકોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું કે, બુધવારે વહેલી સવારે સોંગખલા પ્રાંતના હાટ યાઇમાં પાતોંગપ્રથાનાકિરીવાટ શાળામાં એક 18 વર્ષનો યુવક બંદૂક સાથે ઘૂસ્યો હતો.
ઘટનાસ્થળે પહોંચી પોલીસ
ઘટનાની જાણ થતાં જ સશસ્ત્ર પોલીસ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે. સેંકડો બાળકો શાળામાંથી બહાર ભાગવામાં સફળ રહ્યા છે. જ્યારે ઘણા શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ હજુ પણ બિલ્ડિંગની અંદર ફસાયેલા છે. હાટ યાઈ જિલ્લાના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, તેઓ બંદૂકધારી સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, ગોળીબાર કરનારથી બચી ગયેલા એક સુરક્ષા ગાર્ડે જણાવ્યું કે, બંદૂકધારીએ શાળાના મુખ્ય શિક્ષકને ગોળી મારી દીધી છે.
[Breaking] Gunman Opens Fire at Hat Yai School, Takes Hostages; At Least Two Seriously Injured
An 18-year-old gunman opened fire at a school in Hat Yai on Wednesday afternoon, injuring at least two people and taking a female staff member hostage, police said.
The shooting… pic.twitter.com/4g9pQsx3pi
— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) February 11, 2026
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, બંદૂકધારી શાળા છૂટવાના સમયે કેમ્પસમાં ઘૂસી ગયો હતો. ગોળીબાર પછી હુમલાખોરે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને શાળાની બિલ્ડિંગની અંદર બંધક બનાવી લીધા. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અંદર ફસાયેલા હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે અને તેઓ બહાર નીકળી શક્તા નથી.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, હાટ યાઈ પોલીસ સ્ટેશન, સ્પેશિયલ ઓપરેશન ફોર્સ અને બચાવ ટીમોના અધિકારીઓએ પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે શાળાને ઘેરી લીધી છે. લોકોને સલામત વિસ્તારોમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે. અધિકારીઓએ સ્થાનિક વહીવટી અધિકારીઓ અને સંબંધિત એજન્સીઓ સાથે સંકલન કર્યું છે અને હુમલાખોર સાથે વાતચીત શરૂ કરી છે. રોઇટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર, પોલીસે બંદૂકધારીને કસ્ટડીમાં લઈ લીધો છે અને બધા બંધકોને મુક્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનામાં ત્રણ લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે અને ઘાયલોને હાલમાં સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.
થાઇલેન્ડમાં પહેલા પણ બની છે આવી ઘટનાઓ
થાઇલેન્ડમાં બંદૂકથી હિંસા અને બંદૂક રાખવાની ઘટના નવી નથી. અહીં 2022માં એક પૂર્વ પોલીસ અધિકારીએ દેશના પૂર્વ ભાગમાં એક નર્સરી પર બંદૂક અને છરીથી હુમલો કર્યો હતો, જેમાં 22 બાળકો સહિત 36 લોકોના મોત થયા હતા.
