H-1B વિઝા પર ફી વધારાની પડી ઊંધી અસર, અમેરિકન બિઝનેસ લોબી ટ્રમ્પ સામે લડી લેવાના મુડમાં !
H-1B Visa: યુએસ બિઝનેસ લોબીએ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર સામે મોટો નિર્ણય કર્યો છે, જેમાં નવી H-1B વિઝા ફીને ભ્રામક અને ગેરકાયદેસર ગણાવી છે. H-1B વિઝા પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો દાવ ઉલટો પડ્યો છે.
H-1B Visa: યુએસ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના તમામ નવા H-1B વિઝા અરજીઓ પર US$100,000 ફી લગાવવાના નિર્ણય સામે દાવો દાખલ(કેસ દાખલ) કર્યો છે. આ પગલાને ગેરમાર્ગે દોરનારું અને સ્પષ્ટપણે ગેરકાયદેસર ગણાવવામાં આવ્યું છે, જે સંભવિત રીતે અમેરિકન નવીનતા અને સ્પર્ધાત્મકતાને નબળી પાડે છે.
કોલંબિયા ડિસ્ટ્રિક્ટની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં ગુરુવારે દાખલ કરાયેલા આ મુકદ્દમામાં વહીવટીતંત્રની 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમુક બિન-ઇમિગ્રન્ટ કામદારોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની જાહેરાતને પડકારવામાં આવી છે. તેમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે આ H-1B વિઝા કાર્યક્રમને નિયંત્રિત કરવાની કોંગ્રેસની સત્તાનો ભંગ કરીને ઇમિગ્રેશન અને રાષ્ટ્રીયતા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓને પ્રતિવાદી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે
હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી અને સ્ટેટ વિભાગો, તેમના સચિવો, ક્રિસ્ટી એલ. નોએમ અને માર્કો રુબિયો સાથે, પ્રતિવાદી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે. યુએસ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના એક્ઝિક્યુટિવ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને ચીફ પોલિસી ઓફિસર નીલ બ્રેડલીએ જણાવ્યું હતું કે આ અતિશય ફી, જે વર્તમાન સ્તર આશરે US$3,600થી વધુ છે, અમેરિકન નોકરીદાતાઓ, ખાસ કરીને સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને નાના અને મધ્યમ કદના વ્યવસાયો માટે H-1B પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરવાનું વધુ મોંઘું બનાવશે.
ટ્રમ્પની જાહેરાત સ્પષ્ટપણે કોંગ્રેસના નિર્ણયો અને કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસે સ્પષ્ટપણે આ પગલું ઘડ્યું છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે તમામ કદના અમેરિકન વ્યવસાયોને અહીં તેમના કાર્યોને વિસ્તૃત કરવા માટે જરૂરી વૈશ્વિક કુશળતાની ઍક્સેસ મળે. તેની ફરિયાદમાં, ચેમ્બરે જણાવ્યું હતું કે આ જાહેરાત માત્ર ભ્રામક નીતિ જ નથી પણ સ્પષ્ટપણે ગેરકાયદેસર પણ છે.
ફી વધારો ગેરકાયદેસર જાહેર કરવામાં આવ્યો
તે જણાવે છે કે રાષ્ટ્રપતિ પાસે બિન-નાગરિકોના યુએસમાં પ્રવેશ પર નોંધપાત્ર અધિકાર છે, પરંતુ આ અધિકાર કાયદા દ્વારા મર્યાદિત છે અને કોંગ્રેસ દ્વારા પસાર કરાયેલા કાયદાઓનું સીધું ઉલ્લંઘન કરી શકતા નથી.
તે જણાવે છે કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની વિઝા ફી વધારવાની જાહેરાત બરાબર તે જ કરે છે. આ સ્પષ્ટપણે H-1B પ્રોગ્રામ માટે કોંગ્રેસ દ્વારા નિર્ધારિત ટેરિફનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને કોંગ્રેસના આ નિર્ણયને રદ કરે છે.
રાષ્ટ્રપતિના અધિકારક્ષેત્રમાં નથી ટેરિફમાં વધારો
ચેમ્બરની ફરિયાદ એ પણ દર્શાવે છે કે આ ઘોષણા રાષ્ટ્રપતિના કાયદેસર અધિકાર કરતાં વધુ છે. બ્રેડલીએ જણાવ્યું હતું કે ચેમ્બરે ટ્રમ્પના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વધુ રોકાણ આકર્ષવાના પ્રસ્તાવોને સક્રિયપણે ટેકો આપ્યો છે, પરંતુ આ ટેરિફ વધારાને ટેકો આપવા માટે, અમેરિકન અર્થતંત્રને ઓછા નહીં, પણ વધુ કામદારોની જરૂર પડશે.
અમેરિકન અર્થતંત્ર માટે નુકસાનકારક સોદો છે ટેરિફમાં વધારો
H-1B દરજ્જો મેળવ્યા પછી, વિશિષ્ટ ક્ષેત્રોમાં હજારો ઉચ્ચ કુશળ કામદારો દર વર્ષે અમેરિકન અર્થતંત્રને વેગ આપે છે. આ વ્યાવસાયિકો અર્થતંત્રના તમામ ઉદ્યોગોમાં, તમામ કદના વ્યવસાયોના વિકાસ માટે માર્ગ મોકળો કરે છે.
પરિણામી નવીન પહેલો વધુ અમેરિકન નોકરીઓ, ઉચ્ચ વેતન અને નવા ઉત્પાદનો અને સેવાઓનું સર્જન કરે છે જે તમામ અમેરિકનો માટે જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે. ચેમ્બરની ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે નવી ઘોષણા કાળજીપૂર્વક સંતુલિત કાયદાકીય માળખાને ઉથલાવી દે છે.
ખર્ચમાં વધારો કરીને વ્યવસાયોને નુકસાન પહોંચાડશે ભારે ટેરિફ શ્રમ
તે જણાવે છે કે જો લાગુ કરવામાં આવે તો, આ ટેરિફ અમેરિકન વ્યવસાયોને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડશે, તેમને તેમના શ્રમ ખર્ચમાં ભારે વધારો કરવા અથવા ઓછા કુશળ કામદારો રાખવાની ફરજ પાડશે.
અમેરિકામાં પ્રતિબંધો કુશળ વ્યાવસાયિકો માટે તકો પૂરી પાડશે
ચેમ્બરના મતે, આવા પ્રતિબંધો અમેરિકાના સ્પર્ધકોને આર્થિક લાભ પણ આપશે. આ નિઃશંકપણે પ્રતિભાઓને આકર્ષિત કરશે, જે હવે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કામ કરવા સક્ષમ નથી. આ એક સ્પર્ધાત્મક ફાયદો છે જે વિદેશી નોકરીદાતાઓ ક્યારેય ચૂકવી શકશે નહીં.
સપ્ટેમ્બરમાં, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક ઘોષણા પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જેમાં H1-B વિઝા માટેની ફી વાર્ષિક US$100,000 (આશરે રૂ. 88 લાખ) કરવામાં આવી હતી. આ પગલાથી યુએસમાં વિઝા પર ભારતીય વ્યાવસાયિકો પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે.
યુએસ સિટીઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ (USCIS) અનુસાર, તાજેતરના વર્ષોમાં મંજૂર કરાયેલી તમામ H-1B અરજીઓમાંથી આશરે 71 ટકા ભારતીયો તરફથી છે. કંપનીઓ H-1B અરજદારોને સ્પોન્સર કરવા માટે ચૂકવણી કરે છે. જ્યારે અમેરિકા તેના વિઝા શાસનને કડક બનાવી રહ્યું છે, ત્યારે ચીન તેની વિઝા નીતિને લવચીક બનાવી રહ્યું છે.
ચીને તાજેતરમાં K-Visa નામની નવી વર્ક પરમિટની જાહેરાત કરી છે, જે વિશ્વભરના લાયક વ્યાવસાયિકોને દેશમાં આવવા અને કામની તકો શોધવાની મંજૂરી આપે છે. કે-વિઝાનો ઉદ્દેશ્ય યુવા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પ્રતિભાઓને આકર્ષવાનો છે અને તેને સ્થાનિક નોકરીદાતા અથવા સંસ્થા તરફથી આમંત્રણની જરૂર નથી.
