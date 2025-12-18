Prev
Viral Video: રાતોરાત ખૂની લાલ થઈ ગયો દરિયા કિનારો, જાણો એવું તો શું થયું?

Viral Video: હોર્મુઝની સામુદ્રધુની વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગોમાંનો એક છે. તે પર્શિયન ગલ્ફ અને ઓમાનના અખાતને જોડે છે. પાણી અચાનક લાલ થવા પાછળનું કારણ તેનું ભૌગોલિક સ્થાન છે.
 

Dec 18, 2025, 06:17 PM IST

Viral Video: ઈરાનનો હોર્મુઝ ટાપુ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યો છે. આ તેના દરિયાકિનારા અને સમુદ્રના રંગમાં અચાનક ફેરફારને કારણે છે. તાજેતરમાં, દરિયાનું પાણી અને કિનારા રાતોરાત લાલ થઈ ગયા. હોર્મુઝ કિનારાના અસંખ્ય ફોટા અને વિડીયો સામે આવ્યા છે, જે ભયાનક બીચ દર્શાવે છે.

હોર્મુઝની સામુદ્રધુની નજીક પર્શિયન ગલ્ફમાં સ્થિત આ નાનો ટાપુ તેના અદભુત દૃશ્યો માટે પહેલાથી જ પ્રખ્યાત છે. જો કે, વરસાદ પછી, દૃશ્યો સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જાય છે. પર્વતો અને રેતીમાં હાજર લોખંડના કણો પાણી સાથે ભળી જાય છે, જેના કારણે આખો ટાપુ લાલ રંગનો દેખાય છે.

કારણો શું છે?

વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે આ ઘટના ટાપુના ખડકોમાં આયર્ન ઓક્સાઇડ, ખાસ કરીને હેમેટાઇટની હાજરીને કારણે થાય છે. જેમ જેમ વરસાદનું પાણી આ ખનિજો પર પડે છે, તેમ તેમ રેતી અને દરિયાઈ પાણીને અસર કરે છે, જેનાથી તેને ઘેરો લાલ રંગ મળે છે. હેમેટાઇટ, અથવા આયર્ન ઓક્સાઇડ (FeO), એ જ તત્વ છે, જેના કારણે દરિયા વિસ્તાર લાલ દેખાય છે.

 

