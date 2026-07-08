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"આ હુમલો નથી, સજા છે...", ઈરાન પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અમેરિકી હુમલો, તેહરાને પણ કર્યો વળતો પ્રહાર

US Iran War: ઈરાન પર અમેરિકાની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી લશ્કરી કાર્યવાહી અંગે એક મહત્વપૂર્ણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ માત્ર હુમલો નહોતો પણ સજા હતી, અને વિનાશ પહેલા કરતા પાંચ ગણો વધારે હતો. સમગ્ર ઘટના, ટ્રમ્પના નિવેદન અને તેની પાછળના કારણ વિશે જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 08, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:53 AM IST
"આ હુમલો નથી, સજા છે...", ઈરાન પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અમેરિકી હુમલો, તેહરાને પણ કર્યો વળતો પ્રહાર
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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