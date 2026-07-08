"આ હુમલો નથી, સજા છે...", ઈરાન પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અમેરિકી હુમલો, તેહરાને પણ કર્યો વળતો પ્રહાર

US Iran War: મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ફરી એકવાર તીવ્ર બન્યો છે. અમેરિકાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસના અનેક લશ્કરી થાણાઓને નિશાન બનાવીને ઈરાન સામે મોટા પાયે હવાઈ હુમલો કર્યો છે. યુએસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ કાર્યવાહી લગભગ 10 દિવસ પહેલા કરવામાં આવેલા હુમલાઓ કરતા ઘણી વધુ વ્યાપક અને શક્તિશાળી હતી. ઈરાને પણ યુએસ યુદ્ધ જહાજો પર મિસાઈલ અને ડ્રોન છોડીને યુએસ હુમલાઓનો જવાબ આપ્યો છે.
ન્યૂ યોર્ક ટાઈમ્સે એક યુએસ લશ્કરી અધિકારીને ટાંકીને કહ્યું કે ઈરાન પર યુએસ હવાઈ હુમલા થોડા સમય માટે ચાલુ રહેશે અને અનેક લશ્કરી થાણાઓને નિશાન બનાવશે. એક વરિષ્ઠ યુએસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, આ લશ્કરી કાર્યવાહી અગાઉના 4થી 5 ગણી મોટી હતી અને આ કાર્યવાહી કેટલાક કલાકો સુધી ચાલી શકે છે. અધિકારીએ તેને એપ્રિલમાં યુદ્ધવિરામ પછી ઈરાન સામે સૌથી તીવ્ર યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહી તરીકે વર્ણવ્યું.
આ કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી, તે એક સજા છે: એક અમેરિકન અધિકારીનું મુખ્ય નિવેદન
યુએસ મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અન્ય એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ હુમલો ફક્ત બદલાની કાર્યવાહી નહોતી, પરંતુ તેનો હેતુ ઈરાનને એક મજબૂત સંદેશ મોકલવાનો હતો. અધિકારીએ સંકેત આપ્યો હતો કે લશ્કરી કાર્યવાહી હજુ પૂરી થઈ નથી અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ રહી શકે છે. અમેરિકન સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે તેણે ઘણી મુખ્ય ઈરાની લશ્કરી ક્ષમતાઓને નિશાન બનાવી છે. અમેરિકાનો દાવો છે કે આ સુવિધાઓનો ઉપયોગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વાણિજ્યિક શિપિંગ માટે ખતરો ઉભો કરવા માટે થઈ રહ્યો હતો.
અમેરિકા સામે બદલો લે છે ઈરાન
ઈરાને અમેરિકાના હુમલાના જવાબમાં ઓમાનના સમુદ્રમાં યુએસ નેવીના જહાજો પર એન્ટી-શિપ ક્રુઝ મિસાઈલ અને ડ્રોન છોડ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, ઓછામાં ઓછા બે એન્ટી-શિપ ક્રુઝ મિસાઈલ અને ઘણા ડ્રોન અમેરિકન યુદ્ધ જહાજ પર છોડવામાં આવ્યા હતા. મિસાઈલોને અટકાવવામાં આવી, હિટ કરવામાં આવી કે કોઈ નુકસાન થયું તે અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી નથી, અને અમેરિકાએ હુમલાની પુષ્ટિ કરી નથી. આ ઈરાનના આજે રાત્રે તેના દરિયાકાંઠે થયેલા મોટા હુમલાઓ અને તેલ વેપાર છૂટ રદ કરવાનો જવાબ હોઈ શકે છે.
બંદર અબ્બાસ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં વિસ્ફોટોના અહેવાલ
ઈરાનના રાજ્ય મીડિયાએ હુમલાઓ પછી અનેક સ્થળોએ વિસ્ફોટોની પુષ્ટિ કરી છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે બંદર અબ્બાસ, સિરિક અને કેશમ ટાપુની આસપાસ વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા. બંદર અબ્બાસમાં શાહિદ હક્કાની બંદર અને સિરિક પિયર પર પણ આગ લાગવાના અહેવાલ છે. જો કે, ઈરાને હજુ સુધી લશ્કરી નુકસાન માટે કોઈ વિગતવાર સત્તાવાર આંકડા જાહેર કર્યા નથી.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જહાજો પર હુમલા બાદ અમેરિકાની કાર્યવાહી
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) અનુસાર, મંગળવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા ત્રણ વ્યાપારી જહાજો પર થયેલા હુમલાના જવાબમાં લશ્કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. યુએસએ ચેતવણી આપી છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ વેપારને લક્ષ્ય બનાવવાના કોઈપણ પ્રયાસની ભારે કિંમત ચૂકવવામાં આવશે.
ઈરાને અમેરિકા પર ડીલ તોડવાનો લગાવ્યો આરોપ
ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે હુમલાઓનો કડક જવાબ આપ્યો છે. તેહરાનનો આરોપ છે કે અમેરિકાએ બંને દેશો વચ્ચેના સમજૂતી કરારનું વારંવાર ઉલ્લંઘન કર્યું છે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન તેની સાર્વભૌમત્વ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના રક્ષણ માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવાનો અધિકાર પોતાની પાસે રાખે છે. આ કરારના ઉલ્લંઘનના કોઈપણ સંભવિત પરિણામો માટે તેણે અમેરિકાને જવાબદાર ઠેરવ્યું છે.
તેલ પ્રતિબંધો ફરીથી લગાવવામાં આવ્યા, વધી શકે છે આર્થિક દબાણ
લશ્કરી કાર્યવાહી ઉપરાંત, અમેરિકાએ ઈરાનના તેલ વેપાર પર ફરીથી પ્રતિબંધો લગાવાની પણ જાહેરાત કરી છે. વોશિંગ્ટન કહે છે કે આ પગલું વાણિજ્યિક જહાજો પરના હુમલાના જવાબમાં છે. આ દરમિયાન, ઈરાને આ પ્રતિબંધોને ગયા મહિનાના કરારનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને ધ્યાન આપવાની અપીલ કરી છે.
યુદ્ધવિરામનો ખતરો ફરી શરૂ થયો
તાજેતરના વિકાસથી પશ્ચિમ એશિયામાં નાજુક યુદ્ધવિરામ પર ફરી એકવાર પ્રશ્નાર્થ સર્જાયો છે. બંને દેશો વચ્ચે તણાવ સતત વધી રહ્યો છે, અને રાજદ્વારી પ્રયાસો છતાં, પરિસ્થિતિ સામાન્ય થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. જો વર્તમાન પરિસ્થિતિ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે, તો તે માત્ર પ્રાદેશિક સુરક્ષા જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠા અને આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ વેપારને પણ અસર કરી શકે છે.