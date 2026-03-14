દુનિયાનો સૌથી સસ્તો દેશ જ્યાં 1000 રૂપિયા બની જાય છે લાખો, ત્યાં ગરીબ ભારતીયોને પણ કહેવાય છે કરોડપતિ

Cheapest Country For Indians: જો તમે વિદેશ પ્રવાસનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમે આ સુંદર દેશની મુલાકાત લઈ શકો છો. આ દેશ દુનિયાનો સૌથી સસ્તો દેશ છે. તમે ઓછા ખર્ચે વિદેશ પ્રવાસનો આનંદ માણી શકો છો.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:34 PM IST
Cheapest Country For Indians: જો તમે ફરવાના શોખીન છો, તો તમે કદાચ વિદેશ પ્રવાસનું આયોજન કરી રહ્યા છો. જો કે, વિદેશ પ્રવાસ ખૂબ ખર્ચાળ હોઈ શકે છે. અમે તમને દુનિયાના સૌથી સસ્તા ગણાતા દેશ વિશે જણાવીશું. લાઓસ દુનિયાનો સૌથી સસ્તો દેશ છે. આ દેશ અત્યંત સુંદર અને સસ્તો છે. તમે અહીં ઓછા ખર્ચે મુસાફરી કરી શકો છો. ચાલો ભારતથી લાઓસનું અંતર શોધીએ.

લાઓસનું ચલણ

લાઓસનું ચલણ લાઓ કિપ છે, જે ભારતીય ચલણની તુલનામાં ખૂબ જ નબળું છે. 1000 લાઓ કિપ 4થી 5 ભારતીય રૂપિયાની સમકક્ષ છે. આનાથી તમને ખ્યાલ આવે છે કે આ દેશ કેટલો સસ્તો છે. ભારતીયો માટે આ દેશ ખૂબ જ સસ્તો છે.

ભારતથી લાઓસ કેટલું દૂર છે?

ભારતથી આઓસનું હવાઈ અંતર આશરે 2,400થી 2,700 કિલોમીટર છે. નવી દિલ્હીથી લાઓસ જવામાં 9થી 11 કલાકનો સમય લાગી શકે છે. મોટાભાગની ફ્લાઇટ્સ બેંગકોક અથવા અન્ય શહેરોથી ઉપડે છે. વિયેન્ટિયન લાઓસની રાજધાની છે.

કોઈ બીચ નથી

લાઓસ ચીન, વિયેતનામ, કંબોડિયા, થાઇલેન્ડ અને મ્યાનમારથી ઘેરાયેલું છે. આ દેશ જમીનથી ઘેરાયેલો છે અને તેનો કોઈ દરિયાકિનારો નથી. મેકોંગ નદી તેના પશ્ચિમ ભાગમાં વહે છે. આ નદી દેશની જીવનરેખા છે. આ દેશ સુંદર ધોધ, બૌદ્ધ મંદિરો, પર્વતો અને વિવિધ સાહસિક રમતો પ્રદાન કરે છે.

વિઝા

આ દેશમાં મુસાફરી કરવા માટે કોઈ વિઝાની જરૂર નથી. તમે તમારી રાષ્ટ્રીયતાના આધારે લેટેસ્ટ મુસાફરી માર્ગદર્શિકા તપાસો.

મુલાકાત લેવાનો શ્રેષ્ઠ સમય

મુલાકાત લેવાનો શ્રેષ્ઠ સમય જુલાઈ અને ઓગસ્ટ વચ્ચે છે. શિયાળો નવેમ્બરમાં શ્રેષ્ઠ રહે છે. અહીં, મેકોંગ નદીની નજીક સૂર્યાસ્તનો સુંદર દૃશ્ય તમારી બધી મુશ્કેલીઓને થોડા સમય માટે ઘટાડી શકે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Cheapest CountryLaoslaos cheapest countrylaos travel costlaos currency value vs indian rupeelaos me indian crore paticheapest country for indianslaos travel guidelaos economy cost of livinglaos travel from indiabudget travel destination laoscheapest country laoslaos currency indian rupeelaos me indian crorepatilaos cost of livingGujarati News

