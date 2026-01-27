જંગી યુદ્ધ જહાજો, 350 ફાઈટર જેટ, 3500 મિસાઈલો... ઈરાન પર હુમલાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ, કેવી છે અમેરિકાની તૈયારી?
US Iran Tension Update: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે, અને અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલાની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. અમેરિકાના જંગી યુદ્ધ જહાજો અને ફાઇટર જેટ્સે ઈરાનને ઘેરી લીધું છે અને હુમલાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ કરી દીધું છે, બસ નૌકાદળ ટ્રમ્પના સંકેતની રાહ જોઈ રહ્યું છે.
Trending Photos
US Iran Tension Update: અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલો કરવા માટે સંપૂર્ણ તૈયારી કરી લીધી છે. કાઉનડાઉન ચાલી રહ્યું છે, અને ઈરાન પર ગમે ત્યારે હુમલો થઈ શકે છે. 350 થી વધુ લડાકૂ વિમાનો અને 3500થી વધુ મિસાઇલોથી સજ્જ યુએસ યુદ્ધ જહાજ યુએસએસ અબ્રાહમ લિંકન ઓમાનના અખાતમાં તૈનાત છે.
ઇઝરાયલ, જોર્ડન અને USE જેવા સાથી દેશોના એરબેઝ પર પણ સૈન્ય તૈનાત છે, અને ઈરાનનો આ ઘેરાવ અમેરિકાના ઇરાદા સ્પષ્ટ કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે