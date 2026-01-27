Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

જંગી યુદ્ધ જહાજો, 350 ફાઈટર જેટ, 3500 મિસાઈલો... ઈરાન પર હુમલાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ, કેવી છે અમેરિકાની તૈયારી?

US Iran Tension Update: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે, અને અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલાની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. અમેરિકાના જંગી યુદ્ધ જહાજો અને ફાઇટર જેટ્સે ઈરાનને ઘેરી લીધું છે અને હુમલાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ કરી દીધું છે, બસ નૌકાદળ ટ્રમ્પના સંકેતની રાહ જોઈ રહ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:00 AM IST

Trending Photos

જંગી યુદ્ધ જહાજો, 350 ફાઈટર જેટ, 3500 મિસાઈલો... ઈરાન પર હુમલાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ, કેવી છે અમેરિકાની તૈયારી?

US Iran Tension Update: અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલો કરવા માટે સંપૂર્ણ તૈયારી કરી લીધી છે. કાઉનડાઉન ચાલી રહ્યું છે, અને ઈરાન પર ગમે ત્યારે હુમલો થઈ શકે છે. 350 થી વધુ લડાકૂ વિમાનો અને 3500થી વધુ મિસાઇલોથી સજ્જ યુએસ યુદ્ધ જહાજ યુએસએસ અબ્રાહમ લિંકન ઓમાનના અખાતમાં તૈનાત છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઇઝરાયલ, જોર્ડન અને USE જેવા સાથી દેશોના એરબેઝ પર પણ સૈન્ય તૈનાત છે, અને ઈરાનનો આ ઘેરાવ અમેરિકાના ઇરાદા સ્પષ્ટ કરે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
US Iran tensionus iran warUS attack on iranUS Warshipuss abraham lincolnus fighter jestmiddle east tension

Trending news