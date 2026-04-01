યુદ્ધ પુરૂ થવાની તારીખ થઈ ફાઈનલ! ઈરાન યુદ્ધના અંતની ઊંધી ગણતરી શરૂ, ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી કે, "હવે લાંબો સમય નહીં ચાલે"
War End Date: તેમના તાજેતરના નિવેદનમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે યુદ્ધની સમાપ્તિ તારીખ લગભગ પુષ્ટિ કરી દીધી છે. ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ અંગે, તેમણે કહ્યું કે, અમે આગામી બે થી ત્રણ અઠવાડિયામાં યુદ્ધનો અંત લાવીશું.
War End Date: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત સામે આવ્યો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે આ સંઘર્ષ વધુ સમય સુધી ચાલશે નહીં અને આગામી 2-3 અઠવાડિયામાં સમાપ્ત થઈ શકે છે. જો ટ્રમ્પના નિવેદન પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, એવું કહી શકાય કે મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધ 21 એપ્રિલ સુધીમાં સમાપ્ત થઈ જશે.
વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકાએ તેના મોટાભાગના લશ્કરી ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરી લીધા છે. તેમના મતે, હાલની પરિસ્થિતિ એવી છે કે સંઘર્ષ ચાલુ રાખવાનું કોઈ નોંધપાત્ર કારણ નથી. ટ્રમ્પના નિવેદનને તણાવના સંભવિત અંતના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે, વિશ્વ જમીન પર પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.
અમેરિકા આ સંઘર્ષમાંથી બહાર નીકળી શકે છે: ટ્રમ્પ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથેના વર્તમાન તણાવ પર એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે સંકેત આપ્યો છે કે અમેરિકા ઔપચારિક કરાર વિના આ સંઘર્ષમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા પાસે લાંબા સમય સુધી આ સ્થિતિમાં રહેવાનું કોઈ મજબૂત કારણ નથી.
સમયમર્યાદાનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે, આપણે બે થી ત્રણ અઠવાડિયામાં આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી શકીએ છીએ. જો કે, તેમણે ઉમેર્યું કે આ સમય દરમિયાન ઈરાન સાથે કરાર થવાની શક્યતાને નકારી શકાય નહીં.
#WATCH | When asked about the government's plan to bring down the price of oil, US President Donald J Trump says, "...All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll tumble down. Stock prices were up today, almost to a record, because there are two… pic.twitter.com/4w2EBLDNh5
— ANI (@ANI) March 31, 2026
ટ્રમ્પના મતે, જો તેહરાન ઈચ્છે તો આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ સોદો થઈ શકે છે, પરંતુ યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે કોઈ કરાર ફરજિયાત નથી. ટ્રમ્પના નિવેદનથી સંકેત મળે છે કે અમેરિકા હાલમાં લવચીક અભિગમ અપનાવી રહ્યું છે અને પરિસ્થિતિના આધારે નિર્ણયો લઈ શકે છે, પછી ભલે તે રાજદ્વારી કરાર હોય કે ઔપચારિક કરાર વિના ખસી જવું.
અમેરિકન કાર્યવાહીના અંત પછી ગેસના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થશે
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે અમેરિકા ઈરાનમાં તેના ચાલુ લશ્કરી કાર્યવાહીને પૂર્ણ કરતાની સાથે જ દેશમાં ગેસના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. મંગળવારે ઓવલ ઓફિસથી સંબોધન કરતા ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો હતો કે આ સંઘર્ષના અંતથી અમેરિકન લોકો, ખાસ કરીને વાહનચાલકોને નોંધપાત્ર આર્થિક રાહત મળશે. તેમણે કહ્યું કે એકવાર કામગીરી સમાપ્ત થઈ ગયા પછી, સ્થાનિક ઊર્જાના ભાવ પર સકારાત્મક અસર પડશે અને લોકોના ખર્ચમાં ઘટાડો થશે.
ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશે શું કહ્યું?
ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે પણ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. તેમણે તેને વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ માર્ગોમાંથી એક ગણાવ્યું, પરંતુ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે અમેરિકા તેની સુરક્ષાની જવાબદારી લેશે નહીં. તેમના મતે, આ જવાબદારી આ જળમાર્ગનો ઉપયોગ કરતા દેશોની હોવી જોઈએ. ટ્રમ્પે તેમના સાથી દેશો પર પણ નિશાન સાધતા કહ્યું કે તેઓ યુએસના પ્રયાસોમાં પૂરતો સહયોગ કરી રહ્યા નથી. તેમનું માનવું છે કે વૈશ્વિક સુરક્ષાના આવા મામલાઓમાં જવાબદારી ફક્ત યુએસ પર નિર્ભર રહેવાને બદલે વહેંચવી જોઈએ.
બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ઈરાન યુદ્ધ વિશે શું કહ્યું?
આ દરમિયાન, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે આ સંયુક્ત યુએસ-ઇઝરાયલી કાર્યવાહી ઈરાનને નબળી પાડી રહી છે અને પ્રાદેશિક ગતિશીલતા બદલી રહી છે. રાષ્ટ્રને સંબોધતા, નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે આ કાર્યવાહી ઈરાની સરકારને વ્યવસ્થિત રીતે કચડી રહી છે અને ઇઝરાયલ આ ક્ષેત્રના મુખ્ય દેશો સાથે નવા જોડાણો બનાવી રહ્યું છે.
તેમણે કહ્યું કે ઈરાને તેની લશ્કરી મહત્વાકાંક્ષાઓ પર મોટા પ્રમાણમાં પૈસા ખર્ચ્યા છે, પરંતુ કોઈ પણ નોંધપાત્ર પરિણામો મળ્યા નથી. નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે, હવે એવું કહી શકાય કે તેના ટ્રિલિયન ડોલર પાણીમાં ગયા છે. ઈરાન હવે પહેલા કરતાં વધુ નબળું પડી ગયું છે, જ્યારે ઇઝરાયલ વધુ મજબૂત બની ગયું છે. જો કે, તેમણે ભાર મૂક્યો કે યુદ્ધ હજુ પૂરું થયું નથી.
