ભયાનક હોઈ શકે છે વર્ષ 2025નો અંત! વધુ એક મહામારીની આગાહીએ દુનિયામાં મચાવ્યો ખળભળાટ
Nostradamuss prediction for 2025: દુનિયામાં ઘણા એવા ભવિષ્યવેત્તાઓ છે જેમણે અનેક પ્રકારની ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે. જેમાં સૌથી ઉપર જેનું નામ આવે છે તે છે નોસ્ટ્રાડેમસનું, તેમના સિવાય બાબા વેંગાની પણ ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સાચી સાબિત થઈ છે. નોસ્ટ્રાડેમસે દુનિયાના ઘણા દેશોને લઈને ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જેમાં ભારતનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમાં એક એવી ભવિષ્યવાણી પણ છે જે ઘણી જ ભયાનક અને ડરામણી છે.
ભારત પર હુમલાની ભવિષ્યવાણી
ભવિષ્યવાણીમાં કહેવાયું છે કે ભારત પર તેના પડોશી દેશ ચીન અને પાકિસ્તાન એકસાથે મળીને હુમલો કરી શકે છે. જ્યારે પણ પાકિસ્તાન કે પછી ચીન સાથે ભારતનો તણાવ વધે છે, ત્યારે આ ભવિષ્યવાણીનો ઉલ્લેખ ચોક્કસ થાય છે. ચાલો જાણીએ કે આ વાત કઈ રીતે સામે આવી. લગભગ 460 વર્ષ પહેલાં જ નોસ્ટ્રાડેમસે દુનિયામાં થનારી તમામ મોટી ઘટનાઓને લઈને ભવિષ્યવાણી કરી હતી. નોસ્ટ્રાડેમસે પરમાણુ હુમલો, 9/11નો હુમલો, પ્રિન્સેસ ડાયનાથી લઈને હિટલર અને રાજીવ ગાંધી સાથે જોડાયેલી ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી. નોસ્ટ્રાડેમસની આ બધી ભવિષ્યવાણીઓ અત્યંત સચોટ સાબિત થઈ.
નોસ્ટ્રાડેમસે ભારતને લઈને શું ભવિષ્યવાણી કરી હતી?
નોસ્ટ્રાડેમસે ભારત એક શક્તિશાળી દેશ બનશે તેના સંકેતો પણ આપ્યા હતા. આ ઉપરાંત, તેમની ભવિષ્યવાણીમાં ભારતીય રાજનીતિની દુનિયા પર અસરનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. નોસ્ટ્રાડેમસે પોતાની ભવિષ્યવાણીમાં એ વાત પણ કહી હતી કે ભારત પર ચીન અને પાકિસ્તાન હુમલો કરી શકે છે. સાથે જ ચીન આ યુદ્ધની શરૂઆત કરશે.નોસ્ટ્રાડેમસની આ ભવિષ્યવાણી ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધને લઈને કરવામાં આવી હતી. તેમણે એ પણ કહ્યું હતું કે ગંગા નદીના મુખ પર એક મોટી જંગ થશે. આ ઉપરાંત, નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીમાં એ પણ કહેવાયું છે કે 2025ના અંત પહેલાં એક વધુ મહામારી દસ્તક દેશે.
શું પૃથ્વી સાથે ઉલ્કા પિંડ ટકરાશે?
બ્રિટાનિકા અનુસાર, નોસ્ટ્રાડેમસે ઈંગ્લેન્ડમાં એક સંઘર્ષની શરૂઆત, એક ઉલ્કા પિંડ પૃથ્વી સાથે ટકરાશે અને એક જલીય નેતા (જળ સંબંધિત) સત્તામાં આવશે તેના સંકેત આપ્યા હતા. જોકે, તેમણે એક લાંબા યુદ્ધના અંતની પણ ભવિષ્યવાણી કરી છે.
જૂની મહામારી પાછી આવશે?
નોસ્ટ્રાડેમસે આગળ લખ્યું છે કે એક સમય એવો આવશે જ્યારે લાંબા યુદ્ધ દરમિયાન આખી સેના થાકી જશે, જેના કારણે સૈનિકો માટે પૈસા પણ બચશે નહીં. સોના કે ચાંદીને બદલે તેમની પાસે ચામડાના સિક્કા, ગૈલિક પિત્તળ અને ચાંદનો અર્ધચંદ્રહશે. એવું લાગી રહ્યું છે કે એક યુદ્ધના અંતની સાથે જ એક વધુ યુદ્ધ શરૂ થઈ જશે, આ એક વધુ મહામારીની શરૂઆત હશે.
બ્રહ્માંડમાંથી આવશે આગનો ગોળો?
નોસ્ટ્રાડેમસે આગળ લખ્યું, "આપણા આવનારા યુદ્ધ ઉપરાંત, નવા વર્ષની યોજનાઓ હમણાં ન બનાવવાના અન્ય ઘણા કારણો છે." નોસ્ટ્રાડેમસ અનુસાર, "આપણે એક એવા ક્ષુદ્રગ્રહ (asteroid) સાથે ટકરાશું જે બધાના જીવનનો અંત લાવી દેશે."
