સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કર્યો 25% વધારો, હવે આ દેશ પર મંડરાઈ રહ્યો છે તેલ સંકટનો ખતરો !

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldસરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કર્યો 25% વધારો, હવે આ દેશ પર મંડરાઈ રહ્યો છે તેલ સંકટનો ખતરો !

Petrol Diesel Price Hike: અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા લશ્કરી તણાવની અસર હવે વિશ્વના ઘણા દેશોની અર્થવ્યવસ્થા પર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાયમાં વિક્ષેપોના કારણે કિંમતોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જેની સીધી અસર નાના આયાત-આધારિત દેશો પર પડી રહી છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:24 PM IST
  • સંઘર્ષ વચ્ચે, શ્રીલંકામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 25 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
  • લોકોને ઇંધણનો ઉપયોગ મર્યાદિત કરવા અને વિવેકપૂર્ણ રીતે કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
  • એક અઠવાડિયામાં બીજી વખત ભાવમાં વધારો

Trending Photos

Petrol Diesel Price Hike: સંઘર્ષ વચ્ચે, શ્રીલંકામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 25 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. લોકોને ઇંધણનો ઉપયોગ મર્યાદિત કરવા અને વિવેકપૂર્ણ રીતે કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

એક અઠવાડિયામાં બીજી વખત ભાવમાં વધારો

Add Zee News as a Preferred Source

એક અઠવાડિયામાં બીજી વખત શ્રીલંકામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ સતત વધારા બાદ, ઇંધણના ભાવ ફરી એકવાર 2022ના આર્થિક સંકટ દરમિયાન જોવા મળેલા સ્તરની નજીક પહોંચી ગયા છે, જેનાથી સામાન્ય લોકોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે.

વૈશ્વિક કટોકટીની સીધી અસર

મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષે તેલ અને ગેસ પુરવઠા શૃંખલાને ભારે અસર કરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થવાથી શ્રીલંકા માટે આયાત વધુ મોંઘી થઈ રહી છે, જેના કારણે સરકારને સ્થાનિક ભાવમાં વધારો કરવાની ફરજ પડી રહી છે.

સરકારની જનતાને અપીલ

વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, શ્રીલંકાની સરકારે જનતાને બળતણ અને વીજળીનો ઉપયોગ મર્યાદિત કરવા અપીલ કરી છે. સરકારનું કહેવું છે કે આગામી દિવસોમાં પુરવઠા પર વધુ દબાણ આવી શકે છે, તેથી હવે તકેદારી રાખવી જરૂરી છે.

બળતણનો જથ્થો QR કોડ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે

સંભવિત બળતણની અછતને પહોંચી વળવા માટે, સરકારે એક નવી સિસ્ટમ લાગુ કરી છે. વાહનોને હવે QR કોડના આધારે મર્યાદિત બળતણ પૂરું પાડવામાં આવશે. આ પગલાનો હેતુ સંસાધનોનું વધુ સારી રીતે સંચાલન કરવાનો અને બધાને સમાન પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news