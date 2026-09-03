/અમેરિકાના સૌથી ક્રૂર જનરલને નૌ સેનાના બોસ બનાવશે ટ્રમ્પ, ઈરાનને ધ્રુજાવવા ખતરનાક પ્લાન : જાણો કોણ છે આ હંગ કાઓ

Hung Cao : અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો આ નવો નેવી જનરલ પોતાનો પરિચય આ જ રૌફ અને દબદબા સાથે આપતો રહ્યો છે. હંગ કાઓ...અમેરિકી સેનાનો રિટાયર્ડ જનરલ, જેના વિશે અનેક વાતો કુખ્યાત રહી છે. હવે ટ્રમ્પે હંગ કાઓને અમેરિકી નૌસેનાની સમગ્ર કમાન સોંપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હંગ કાઓ બુધવારથી જ અમેરિકી મીડિયામાં છવાયેલા છે, જ્યારે ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટના માધ્યમથી હંગ કાઓને સાચો યોદ્ધા ગણાવતા તેમને નવા નેવી સેક્રેટરી બનાવવાની જાહેરાત કરી. આ જાહેરાત સાથે જ સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝમાં અમેરિકી નૌસેનાની હલચલ પણ વધી ગઈ છે.
હકીકતમાં ટ્રમ્પના મગજમાં હવે ઈરાનના પરમાણુ બોમ્બ કરતાં પણ હોર્મુઝ પર નિયંત્રણનો મુદ્દો સૌથી વધુ ખટકી રહ્યો છે. બુધવારે જ તેમણે એક પોસ્ટ દ્વારા અહીં સુધી કહી દીધું કે, હોર્મુઝનું નામ બદલીને ટ્રમ્પ સ્ટ્રેટ કરી દેવું જોઈએ..
આ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા ટ્રમ્પે એવો દાવો પણ ફરી કર્યો કે, હોર્મુઝ પર હવે અમેરિકાનો સંપૂર્ણ કંટ્રોલ છે પરંતુ જમીની હકીકત કંઈક અલગ છે. .હોર્મુઝ પર ઈરાનનું નિયંત્રણ પહેલાની જેમ જ છે અને અમેરિકી નૌસેના હજુ સુધી અરબ સાગરમાં પોતાના મોરચાથી હોર્મુઝ તરફ આગળ પણ વધી શકી નથી.
ટ્રમ્પ આ હકીકતને જેટલી છુપાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, એટલી જ આ વાત વર્લ્ડ મીડિયામાં છવાઈ રહી છે. તો શું હવે હંગ કાઓ જેવા કઠોર જનરલ સાથે ટ્રમ્પ હોર્મુઝ પર કંટ્રોલ મેળવવા માટે કોઈ નવો પ્લાન બનાવી રહ્યા છે? આ પ્લાનને સમજવા માટે સૌથી પહેલા હંગ કાઓ વિશે જાણો...
હંગ કાઓ- અમેરિકાનો સૌથી ક્રૂર જનરલ
હંગ કાઓ હવે એ જ નવી જિંદગીનું દેવું ફરી એકવાર ચૂકવવા જઈ રહ્યા છે, ટ્રમ્પના આદેશ પર અમેરિકી નેવીના કાયમી સેક્રેટરી બનીને, જો કે 2021માં રિટાયર થયા બાદ હંગ કાઓએ રાજકારણમાં પણ હાથ અજમાવ્યો હતો. તેઓ બે વખત અમેરિકાની નીચલી ગૃહ અને સેનેટની ચૂંટણી લડી ચૂક્યા છે પરંતુ બંને વખત તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ત્યાર બાદ આ એપ્રિલમાં ઈરાન સાથે ચાલી રહેલી જંગ દરમિયાન જ્યારે અમેરિકી નૌસેનાના સેક્રેટરી જૉન ફેલનને હટાવવામાં આવ્યા, ત્યારે જ ટ્રમ્પે તેમને નૌસેનાના અંડરસેક્રેટરી એટલે કે કાર્યકારી સેક્રેટરી બનાવ્યા હતા. હવે તૈયારી કાઓને કાયમી સેક્રેટરી બનાવવાની છે. જો કે ટ્રમ્પની જાહેરાત છતાં હંગ કાઓની કાયમી નિમણૂક અમેરિકી સેનેટની મંજૂરી બાદ જ થશે, પરંતુ કાઓએ મિડલ ઈસ્ટમાં પોતાનું ઓપરેશન શરૂ કરી દીધું છે.
હોર્મુઝ પર કંટ્રોલ કરશે હંગ કાઓ?
પરંતુ આ કામ સરળ નહીં હોય, જે છેલ્લા 6 મહિનાના યુદ્ધમાં જોવા મળી રહ્યું છે. ઈરાનની સૌથી શક્તિશાળી સેના હોર્મુઝના તટીય વિસ્તારોમાં જ તૈનાત છે. અહીંથી તેઓ અમેરિકાના સૌથી ઘાતક ડ્રોનને પણ તોડી પાડવામાં સક્ષમ છે. જેમ કે આ વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે. ઈરાની સમાચાર એજન્સી ફાર્સ ન્યૂઝ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આ વીડિયોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, ખોમેની નજીક ઈરાની સેનાએ બુધવારે અમેરિકાનું MQ-9 રીપર ડ્રોન તોડી પાડ્યું છે.
એજન્સી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા વીડિયોમાં કથિત રીતે ડ્રોનનો કાટમાળ અને ત્યાં હાજર લોકોને ઈરાનના ઝંડા લહેરાવતા બતાવવામાં આવ્યા છે. અમેરિકી નૌસેનાના નવા કમાન્ડર તરીકે હંગ કાઓની એન્ટ્રી ઈરાનના શક્તિશાળી પલટવાર વચ્ચે થઈ રહી છે. હવે દુનિયાની નજર આ વાત પર છે કે, હંગ કાઓ ઈરાનને હોર્મુઝના નિયંત્રણમાંથી બહાર કેવી રીતે કરશે..