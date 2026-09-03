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અમેરિકાના સૌથી ક્રૂર જનરલને નૌ સેનાના બોસ બનાવશે ટ્રમ્પ, ઈરાનને ધ્રુજાવવા ખતરનાક પ્લાન : જાણો કોણ છે આ હંગ કાઓ

US Navy Secretary : અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો આ નવો નિર્ણય દુનિયાભરના વોર એક્સપર્ટ્સને ચોકાવી રહ્યો છે. આખરે ટ્રમ્પના મગજમાં શું ચાલી રહ્યું છે કે, પાંચ વર્ષથી રિટાયર થયેલા એક નેવી કમાન્ડરને સમગ્ર અમેરિકી નૌસેનાની કમાન સોંપવાનો નિર્ણય કરી લીધો. આ સવાલ એટલા માટે પણ મહત્વનો છે કારણ કે જે જનરલને ટ્રમ્પ અમેરિકી નૌસેનાનો સર્વેસર્વા બનાવવા જઈ રહ્યા છે તે અમેરિકી સેનામાં પોતાની કડકાઈ અને ટોર્ચરની હદ સુધીના શિસ્ત માટે કુખ્યાત રહ્યો છે. આ મામલો દુનિયાભરના એક્સપર્ટ શું કહી રહ્યા છે. સમજીએ આ ખાસ અહેવાલથી...

Published: Sep 03, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:43 PM IST
અમેરિકાના સૌથી ક્રૂર જનરલને નૌ સેનાના બોસ બનાવશે ટ્રમ્પ, ઈરાનને ધ્રુજાવવા ખતરનાક પ્લાન : જાણો કોણ છે આ હંગ કાઓ

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